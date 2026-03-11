La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ‘brucia’ la Rai e cambia il format (come Affari Tuoi): puntata stravolta Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 11 marzo 2026 Gerry Scotti ospita Riccardo Cocciante, a breve protagonista di Canzonissima sulla Rai

Si rinnova come ogni sera anche oggi mercoledì 11 marzo 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", ormai diventata imperdibile per milioni di telespettatori. Ad accogliere Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five, con il loro sottofondo lui non può che dare il "benvenuto a La Ruota della Fortuna", come da consuetudine.

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa Martina, ginecologa piemontese, che ha finora vinto 171.400 euro, a cui si aggiunge la crociera arrivata ieri. A sfidarla sono Samuel, finanziere che vive a Milano ma originario di Catanzaro, e Francesca, sponsorship specialist di Milano.

È quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, ancora con in sottofondo "Roma-Bangkok di Baby K, cosa che spinge Gerry a dire: "È perfetta, la canzone è un’altra, ma lei è una perfetta collegiale", in riferimento al suo outfit, caratterizzato da una gonna lunga e una camicia con un piccolo fiocco.

La Ruota della Fortuna, puntata 11 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Kwanga", tipica del Congo, che si rivela essere "manioca su foglie di banano". A dare la soluzione è la campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

È la volta del "Regno degli animali", dedicato al "Quoll", frase indovinata da Francesca, che balza a 4.600 euro. Si procede con il "Round Musicale", a tema "Riccardo Cocciante", altro tabellone indovinato dalla sfidante, che consolida il suo vantaggio, arrivando a 13.500 euro. Poco dopo è lo stesso artista a intervenire con ben due esibizioni dal vivo, una dedicata al suo musical "Notre Dame de Paris", che lui porta nei teatri ormai da tempo con grande successo. La scelta fatta dagli autori de "La Ruota della Fortuna" appare chiara, non solo dare spazio a un cantante amatissimo e dalla grande carriera, ma stravolgere almeno parzialmente il format seguendo un po’ l’esempio di "Affari Tuoi", che già da qualche tempo non si limita al gioco, ma propone anche l’entertainment, così da intercettare una fetta maggiore di pubblico. Il conduttore è felice della sua presenza e lo sottolinea: "È un onore potervi ospitare, grazie davvero di cuore, il pubblico è rimasto davvero a bocca aperta, sanno che io spesso scherzo, ma nelle mie puntate sapessi quante volte vieni nominato per una canzone, per un ritornello o per un titolo, sei sempre nei nostri cuori". La tournée durerà un anno, come ha sottolineato lo stesso cantante: "È meraviglioso, dopo 25 anni siamo ancora qui, questo è un vero miracolo. Puoi fare le cose belle e tutto va bene, ma il tempo può far sì che la gente non ami più quello che c’è stato prima. E invece con Notre Dame non abbiamo cambiato neanche una virgola dell’arrangiamento, cambiano alcuni cantanti qualche volta, non possiamo avere gli stessi in 25 anni, ma il pubblico è sempre all’appuntamento e per questo devo ringraziarlo sempre". La presenza dell’interprete di "Margherita" è davvero significativa, a breve sarà infatti protagonista sulla Rai di "Canzonissima", in onda dal 21 marzo su Rai1.

Anche Samira si congratula con lui, sottolineando che "è un onore sentirla così da vicino, complimenti per tutto". Viene presentato anche il suo ultimo disco, dal titolo "Ho vent’anni con te", cosa che lo spinge a dire: "Si può sempre avere vent’anni, basta avere lo spirito, ma nel mio caso anche la voce, ho 80 anni, fatti da qualche giorno". Non mancherà un tour nel corso dell’estate, altro progetto che lo rende orgoglioso.

Non può ovviamente mancare il "Roun Jackpot", arrivato a 62.700 euro, a titolo "Nuovi mestieri", altra manche indovinata da Francesca, che arriva a 18.400 euro. Il maialino, invece, va a dormire a 67.200 euro. Prevista anche questa sera la manche inaugurata lunedì, dal titolo "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri celebri con tanto di coreografia che ricorda una biblioteca, dal titolo "Il Diavolo Veste Prada". Anche questa volta, come nelle altre sere, è Martina a indovinare e a guadagnare 2.600 euro, con la possibilità di raddoppiare, cosa non riuscita nelle altre serate. Nemmeno questa volta la campionessa riesce a farcela, si deve quindi "accontentare" di restare a 3.600 euro.

Arriva il "Round Express", che consente a Samuel di riscattarsi e conquistare i suoi primi soldi, 8.500 euro. Il "Triplete" cambia solo parzialmente la situazione, è ancora Francesca a essere in testa con 19.400 euro, seguita da Samuel a 9.500 euro, chiude Martina a 4.600 euro, tutto può decidersi comunque a "L’Ultimo Round", come è accaduto spesso a "La Ruota della Fortuna", dove ci sono stati parecchi ribaltoni. A dare la soluzione è Martina, che arriva a 9.400 euro, non sufficienti per mantenere il titolo, a diventare campionessa è Francesca con 19.400 euro.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove la giovane ha la possibilità di incrementare il suo bottino, con tre frasi a tema "Venti". Francesca indovina solo la terza frase, ma si garantisce almeno di avere una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto delle buste rosse, a iniziare dalla numero 1, dove si trovano 5 mila euro, per poi cambiare idea e passare alla sua verde, che le garantisce solo 1.000 euro, così da arrivare a 20.400 euro in una sera. Ma cosa si trova nella numero 2? Prima di svelare il tutto il conduttore fa riferimento alla frase, che parlava di come il 20 nella smorfia fosse la festa, per questo chiede: "Ma voi credete a queste cose?", Samira conferma, lui prosegue dicendo: "Nessuno può scrivere un copione, tutto viene lasciato a quello che accade qui davanti ai vostri occhi, il pubblico ci è testimone, tutto avviene in modo casuale: la festa per la smorfia era da 100 mila euro".

