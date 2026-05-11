La Ruota della Fortuna, Samira Lui gela lo sfidante: “Toglietegli Elvino, scusami”. E la campionessa compra casa grazie a Gerry Scotti Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 11 maggio 2026 esce tutto il lato ironico di Samira Lui, mentre la campionessa pensa al suo futuro grazie a Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata oggi, lunedì 11 maggio 2026, una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia a chi ama il quiz e si sintonizza davanti alla Tv subito dopo il Tg5. L’ingresso in studio di Gerry Scotti è accompagnato come sempre dai Fortuna Five, che lo annunciano come "il nostro comandante", per questo lui fa subito il segno con la mano sulla fronte tipico di chi ricopre questa posizione, per poi dare il via al suo consueto discorso introduttivo: "Di comandante ce n’è uno, tutti gli altri sono nessuno. Oggi vi accogliamo con il suono del grande Blasco, una buona settimana a voi amici del pubblico, amici a casa, amici dei Fortuna Five, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’. Siamo impazziti, da quando ho detto ‘Farei volentieri gli stadi con voi’ hanno cominciato a fare questi sound da stadio veramente belli".

E non finisce qui: "A volte chi esercita il mio ruolo, fa il presentatore in televisione usa aggettivi anche roboanti per definire quello che è accaduto, ma devo dirvi la verità, tra sabato e domenica il nostro programma ha vissuto un momento d’oro, meraviglioso. In due serate abbiamo regalato quasi mezzo milione di euro".

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Titolare della metà di questo mezzo milione è la campionessa, Dorella di Manduria (Taranto), che ha finora vinto 245 mila euro, per questo lei dice: "Sono ancora incredula. L’idea è quella di acquistare una casa, ora siamo in acquisto". Gerry si rivolge così al marito della concorrente: "Fino a oggi eri un uomo con il pensiero dell’affitto, da domani dovrai pensare alla rata del mutuo, a meno che tua moglie stasera non vinca altri 200 mila euro. I soldi non fanno la felicità, ma durante gli anni li ho regalati ai miei concorrenti e qualcosina hanno fatto". A sfidarla sono Elvino, studente di Scienze Biologiche di Altopascio (Lucca) e Giuseppe, esperto di 3D di Roma. Questo spinge il conduttore a fare una battuta: "Magari in 3D mi possono fare un ciuffo, chi lo sa".

A scendere le scale è quindi Samira Lui, con il suo nuovo stacchetto musicale della settimana, "Shalala Lala", che suscita il commento di Gerry: "Mi piace anche questo, mi piace il testo, è tutto uguale dall’inizio alla fine, l’ho imparato anch’io". Lui le racconta quindi del concorrente: "Lui mi sta studiando un parrucchino tridimensionale, così sembro Tony Pitony".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato a "Caballito de Totora", tipico del Perù, che si rivela essere una "antica imbarcazione in giunco", come indovinato da Elvino, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il serpente liana", c’è una fase della manche in cui tutti i concorrenti si trovano a zero, tra "Bancarotta" e "Passa", cosa che spinge Gerry a raccontare: "Non so se nelle vostre città esiste un gioco di carte che noi da bambini facevamo in campagna, Ciapa no, magari lo chiamano diverso, ma è quello che state facendo stasera, ognuno lascia prendere all’altro". Quando Elvino è in gioco chiama la S, ma per indicarla riesce a dire "Saamira", cosa che porta la Lui a sorridere e a dire "Toglietegli elvino, no scusami", ma Scotti dice: "E’ lei che ha sempre qui la bottiglietta". Alla fine è lo studente a dare la soluzione e ad arrivare a quota 1.000 euro.

La gara continua con il "Round musicale", a tema "Luché", questa volta a dare la risposta è Giuseppe, che guadagna 1.300 euro. Non manca ovviamente il "Round Jackpot", che riparte da 5 mila euro dopo che Dorella ieri ha portato a casa più di 180 mila euro, tabellone dal titolo "Nomi in comune". A dare la soluzione è Elvno, che arriva a 2 mila euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero. Il maialino va quindi a dormire con 7.900 euro.

Il menu serale prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia delle Scienze: Record Europeo". Elvino tiene la mano per gran parte della manche, ma poi trova un "Passa", per questo a dare la soluzione è la campionessa, che incamera 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che però non riesce a raggiungere, resta così a 1.000 euro.

Tutto può comunque cambiare con il "Round Express", specie se si riesce a trovare lo spicchio dedicato, dal titolo "Il castello di carte", opportunità che capita subito al primo giro alla campionessa. A sorpresa, quando aveva accumulato 8.500 euro sbaglia la soluzione, perdendo tutto, è quindi Giuseppe a darla, accumulando i suoi primi 1.000 euro.

E’ quindi il momento del "Triplete" (vengono in realtà fatte quattro manche), che può consentire di incrementare i valori, a tema "Isola". Si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo con cifre estremamente risicate, guida Elvino a 3 mila euro segue seguono Dorella e Giuseppe a 2 mila euro. A dare l’ultima soluzione è Dorella, che guadagna 6.700 euro, sufficienti per porre fine a una serata sofferta e restare campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Mare". Dorella indovina solo la terza, si garantisce così una busta verse. Scotti parte mostrando la prima delle buste rosse, la numero 1, dove ci sono solo 1.000 euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 2, che contiene 10 mila euro. Ma cosa c’è nella sua verde? Qui troviamo 5 mila euro, così da arrivare a 256.700 euro complessivi in tre serate.

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