La Ruota della Fortuna, Samira Lui con la pancera di Gerry Scotti: “Fa benissimo”. Ma lui è in ansia per il campione Samira Lui si presenta a La Ruota della Fortuna sabato 11 luglio 2026 con un indumento caro a Gerry Scotti, lei prova a sviare il discorso

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non riposa nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 11 luglio 2026. I Fortuna Five accolgono in studio Gerry Scotti, sottolineando come il quiz sia in grado di "portare un’ora di luce in più nelle case degli italiani", lui si mette poi a ballare al ritmo della loro musica, per poi iniziare il suo discorso introduttivo: "Cosa fai? Mi riprendi? Poi mi copiano, tutti quanti datevi un’ora della vostra notte, o noi vi diamo un’ora del nostro tempo per farvi compagnia anche questa sera, gli stupendi ragazzi dei Fortuna Five con questo sound di George Benson vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Non manca un ulteriore complimento per la band: "Li abbiamo scelti bene un anno fa e sono felice della scelta che abbiamo fatto, sono un sapore e un colore fondamentale per la nostra trasmissione", a rispondere è il contante, Marco Galeone: "Grazie Gerry, un piacere enorme".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Andrea, funzionario tecnico presso la Marina di Bolano (La Spezia) che ieri ha messo a segno un vero record conquistando 60 mila euro (oltre alle due biciclette elettriche). A sfidarlo sono Greta, commerciale nell’occhialeria di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Michele, studente del DMS di Terlizzi (Bari), oltre che cameriere in una pizzeria. Il giovane ci tiene a dire la sua: "Questo per me è un sogno, la mia passione è il mondo della televisione", Gerry ribatte: "Tu pensa che io ho iniziato a studiare televisione 50 anni fa e mi sono laureato il mese scorso, vedi di metterci un po’ meno, ma se la fiammella è sacra ce la farai".

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A loro si unisce Samira Lui, sempre con Cristiano Malglioglio a farle da sottofondo. Una volta arrivata, il conduttore prende la parola: "Ne approfitto per una cosa personale, che non ha niente a che vedere con la trasmissione, ma te la devo dire. Hai mica visto la mia cintura che metto quando vado in moto? La pancera che metto", il riferimento è al bustier che lei ha a livello della cintura per esaltare il suo punto vita. Lei replica: "Non è la sua, mi scusi, sarà un’altra taglia, con i fiocchetti? Allora l’ho modificata un attimo, ci ho messo due fiocchetti", lui continua: "Ha ragione, la taglia deve essere diversa, ma la forma è uguale, io la metto d’estate per evitare i colpi d’aria", la giovane concorda: "Fa benissimo, soprattutto dopo mangiato". Il conduttore ribatte ancora: "Cosa mi dà? I consigli di mia nonna?".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Polenta Taragna", ma Scotti non ci sta: "E’ un mese che facciamo piatti estivi", anche se magari a 1.500 metri può anche essere ideale, per poi precisare che in alcuni rifugi in cui è solito recarsi la fanno tutto l’anno. A indovinare la frase è il campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Spazio a "Cartoline da", a tema "Rio de Janeiro", con Samira che fa l’accento brasiliano per annunciarlo, Scotti commenta: "O è impazzita o ha a che fare..", lei continua: "E’ la polenta", il conduttore concorda: "Effettivamente a Rio fanno una polenta veramente buona". A dare la soluzione è ancora il campione, che sale a 3.600 euro. E’ il momento di "Tormentoni", tabellone dal titolo "Stasera mi butto", a dare la risposta esatta ancora una volta è Andrea, che raggiunge quota 5 mila euro.

Gli sfidanti, seppure ancora a zero, possono rifarsi con "Ciak, si gira", a tema "Matrix", grazie ai due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, ma c’è anche il ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Greta è in vantaggio a 4.400 euro, ma tova il ciak, nel suo caso ha il pop corn, 2.200 euro finiscono quindi a testa agli altri concorrenti. La soluzione viene comunque data da Greta, che guadagna solo 1.000 euro.

Tutto è comunque ancora aperto con il "Traghetto Express", a tema "L’allegra estetista". Il conduttore ricorda ancora una volta del libro dedicato a ‘La Ruota della Fortuna’ ora in vendita, sottolineando come sia possibile trovare all’interno la sua biografia e una sua foto in costume da bagno, il pubblico ride per questo precisa: "No, la foto non c’è, compratelo tranquillamente". Andrea riesce poi a trovare lo spicchio dedicato, lui ne approfitta e non sbaglia fino a dare la risposta esatta arrivando 11.100 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete" con argomento "Storie", al termine ci si trova con Andrea in testa a 13.100 euro, seguono i due sfidanti con 1.000 euro a testa. Ovviamente sarà "L’Ultimo Round" a stabilire come sempre chi conquisterà il titolo, dove spesso non sono mancati i ribaltoni, dal titolo "Show". A dare l’ultima risposta esatta è Michele, che arriva a 12.300 euro, per pochissimo non riesce a laurearsi campione, a confermarsi è Andrea.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve gestire tre frasi a tema "Il cuscino". Le cose non vanno troppo bene, Andrea indovina solo la prima, si trova così con una busta verde. Gerry parte mostrando la busta numero 2, che è rossa, dove ci sono solo 1.000 euro, si prosegue aprendo la busta verde, che contiene 15 mila euro, così da arrivare a 88.100 euro in due sere. Ma cosa c’è nella busta numero 3? Lui tergiversa prima di svelare il tutto: "Noo, non so come dirglielo", lui ribatte: "E’ un gioco", il conduttore prosegue: "Bravo, è un gioco, giura che terrai quel sorriso comunque. Sì, è un gioco, si chiama La Ruota della Fortuna e nella busta numero 3, quella che ha mollato a metà perché quasi quasi c’era, ci sono 100 mila euro.

L’ultimo torneo di qualificazione dei campioni

La puntata de "La Ruota della Fortuna" si chiude con l’ultimo torneo di qualificazione dei campioni organizzato per celebrare il primo anniversario del quiz, in cui sarà possibile vincere fino a 300 mila euro. A contendersi questa possibilità con il tema "Campioni dello sport" sono Sergio (ha il record di presenze, otto), che ha vinto 274.400 euro, Rossella, che in una sera ha vinto 216.200 euro, e Nicola, campione di Capodanno, serata in cui ha conquistato 214.300 euro.

Si parte con il "Cruciruota", a tema "Ci vuole la palla", soluzione data da Sergio, che guadagna 2.300 euro. Spazio al "Triplete", dal tema "Campioni Italiani", in una versione decisamente più ricca rispetto a quella che siamo abituati a vedere, al termine ci si trova con Sergio a 5.300 euro, Nicola a 3 mila, chiude Rossella a 0. L’occasione per cambiare le sorti della gara è però dietro l’angolo con il "Round Express", tabellone dal titolo "A tutto vento", Rossella trova lo spicchio dedicato in una fase ancora iniziale della manche, ma si trova a zero dopo avere commesso un errore. Un destino simile capita poi a Nicola, che non sbaglia fino a dare la soluzione, così da arrivare a 7.800 euro. E’ proprio Nicola a conquistare la serata.

A partecipare alla puntata speciale in programma tra una settimana sono i tre concorrenti che hanno ottenuto la cifra più alta (sono soldi nominali, che non vengono vinti):

3. Nicola Zago, con 7.800 euro;

2. Mauro Mugnolo, con 13.900 euro;

1. Flavio Rodolfi, con 17.600 euro.

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