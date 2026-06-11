La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scansa la gaffe ed è spietato col campione: “Siamo severi”, ma Samira Lui si arrabbia in diretta Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 11 giugno 2026 una frase ha fatto temere ll peggio, ma non è mancata una tirata d'orecchi per il campione sul finale

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera anche oggi, giovedì 11 giugno 2026, subito dopo il Tg5, pronto a regalare un’ora di intrattenimento a chi si sintonizzerà davanti alla (questa volta senza la concorrenza di "Affari Tuoi", fermo per i Mondiali di calcio). Come sempre sono i Fortuna Five ad accogliere Gerry Scotti, che parlano del programma come del "game show dell’anno". Lui prende spunto dal brano per il suo discorso introduttivo: "In Africa, addirittura i Toto a darci il benvenuti questa sera, questo è il pezzo più bello, il pezzo con le narimba, guarda che Samba africano di Diego (Fornaciari, il batterista, ndr), senti che roba, questa formazione ha fatto dei brani tra i più belli del mondo, quello che li hanno fatto stasera i nostri Fortuna Five si chiama ‘Africa’, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’. Come diceva mia mamma, la roba bella non invecchia mai, infatti la teneva via e non si poteva usarla. La mentalità di una volta".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, sottolineando che "le emozioni belle ci segnano e ci sognano per sempre, ieri sera Martina di Assemini ce ne ha regalata una meravigliosa, ha vinto 122.600 euro. Eravamo commossi anche noi, quando si vede vincere è un momento bello". A sfidarla è Lorenzo, medico di famiglia ma che si occupa di medicina estetica rigenerativa con laser di ultima generazione di Anzio (Roma), lui rivela un dettaglio: "La mia famiglia è originaria di un pese della Basilicata che si chiama Bella, e faccio il medico estetico". L’altra sfidante è Alessia, ufficiale della Marina Militare di La Spezia. A riguardo lui le dice: "Viene voglia di rifare il servizio militare"

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Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, sempre al ritmo di "Al mio paese", questa volta con un abito blu con strass e paillettes. Una volta arrivata, Gerry le chiede ancora del testo della canzone: "Dice ‘Torni sempre al tuo paese?'", lei risponde: "Torni sempre al tuo paese’, tipo al tuo paese di origine".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Poronkusema", tipica della Finlandia, Gerry riferisce che questo è qualcosa usato dal popolo Sami, per questo Samira ribatte: "ll mio popolo". La parola è "un’antica unità di misura per le distanze", come indovinato da Alessia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si procede con il "Round Musicale", a tema "Don’t Leave me this way", ben presto, pur essendo a manche iniziata tutti si trovano ancora a zero, così da rendere tutto aperto. A dare la soluzione è Martina, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si va avanti con "Il Regno degli Animali", tabellone dal titolo "La Paradisea", è ancora Martina a dare la risposta esatta e a salire a 3 mila euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 71.800, tabellone dal titolo "All’aria aperta". La frase viene indovinata da Lorenzo, che guadagna i suoi primi 5.300 euro, in una fase in cui entrambe le sue avversarie sono a zero. Il maialino va a dormire con 74.800 euro.

Tutto può comunque accadere con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Le fiabe di Andersen", a dare la risposta è Alessia, che guadagna 1.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che però non riesce a raggiungere. La prima frase era "La Principessa perde il sonno a causa di un legume", riferito a "La principessa sul pisello", sui social non sono mancati i commenti per il possibile doppio senso evitato grazie all’uso della parola "legume". "Comunque complimenti agli autori che per evitare il doppio senso hanno usato la parola legume", "Le dighe si possono nominare e i piselli no?", "Questi non sanno che i piselli sono legumi", "Non sanno che il pisello è un legume?", sono solo alcuni dei commenti a riguardo presenti su X.

A scardinare la situazione ci prova il "Triplete", a tema "Vibrazioni". Al termine (vengono in realtà fatte quattro manche) ci si trova con Lorenzo in testa a 8.300 euro, seguito da Alessia a 2.900 euro, chiude Martina a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", a dare l’ultima soluzione è Lorenzo, che guadagna 15.500 euro, così da diventare il nuovo campione. Gerry esclama subito: "Questo è forte, me ne ero accorto, ma questo tabellone finale ne è la dimostrazione". Prima di salutare l’ex campionessa, che ieri ha vinto più di 100 mila euro, Scotti le chiede se abbia già in mente come usarli, lei non ha dubbi: "Dobbiamo costruire casa". Davvero singolare invece il saluto finale della sfidante: "Tutti dicono: ‘Saluto tutte le persone che mi conoscono’, io dico: ‘Saluto tutta l’Italia, soprattutto tutte le persone che non mi conoscono", Samira concorda: "Per cambiare, altrimenti è sempre la stessa solfa".

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente la sua cifra con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Punto". Lorenzo purtroppo non dà nemmeno una soluzione, fallisce l’ultima solo per una vocale, Samira capisce subito e dice: "Che rabbia", mentre il conduttore sa come sia importante rispettare il regolamento, per questo dice: "Siamo severi, dobbiamo esserlo". Il medico si trova quindi con tre buste rosse, Gerry parte svelando l’ultima, quella che avrebbe potuto essere verde, qui ci sono 5 mila euro, si prosegue con la numero 2, dove troviamo 15 mila euro. Ma cosa c’è nella 1? Scotti tergiversa, fa uno strano sguardo e dice: "Faccio parecchie facce, così mi fanno i meme a casa, mi sto memizzando, cerco di metterti un po’ di zucchero sulla pillola, non so se hai capito, se la pillola va di traverso va di traverso, ma è un gioco, qui c’erano 100 mila euro". Una volta concluso il tutto il conduttore si rivolge alla fidanzata invitandola ad avvicinarsi dicendole: "Vieni a consolarlo", lui invece si avvicina a Gerry che dice: "Si vuole fare consolare da me, e ha la consolatrice".

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