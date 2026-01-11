La Ruota della Fortuna, Samira Lui provoca: "Non mi interessano le rughe". E Gerry Scotti la paragona a una Santa La Ruota della Fortuna è andata in onda anche domenica 11 gennaio 2026 regalando emozioni e il divertimento assicurato dalla collaudata coppia Gerry Scotti-Samira Lui

Siamo arrivati a domenica 11 gennaio 2026, ma anche nella giornata di festa si rinnova l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", diventata una compagnia fedele per milioni di telespettatori, che la seguono ormai da mesi. Gerry Scotti entra in studio con grande impeto, accompagnato dal rock della band che lo esalta: "A saperlo mi mettevo il giubbotto con i chiodi – dice subito -. Ciao, gente, come va? Vi voglio bene. Scusatemi, ma i miei ragazzi si sono fatti prendere la mano dall’heavy metal, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’. Ditemelo, la prossima volta mi metto la parrucca. Le star hanno la mia età, ma si mettono i capelli, adesso arriva chi i capelli li ha: Samira".

Samira Lui entra in studio con un elegante abito blu elettrico, con tanto di strass, più corto davanti e lungo dietro, cosa che viene evidenziata dal conduttore: "Guarda questo spacco, che ti spacca e che più spacco di così non si può. MI hanno detto di avere fatto vedere un disegno dove Samira non ero bellissima, ne abbiamo uno fatto a matita bellissimo, lo giro a metà perché io sembro Magalli".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 gennaio 2026 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Christian da Musile di Piave (Venezia), che ha all’attivo 32.500 euro, con una parte di pubblico da Venezia (tutto casuale), che evidentemente gli permette di giocare in casa. A sfidarlo sono Valentina di Carrara, dove fa la contabile in un’azienda di imballaggi, e Andrea di Crosio (Sondrio), di professione ricercatore.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità del mondo, indovinata da Andrea, che accumula i suoi primi 1.000 euro. Successivamente è ancora lo sfidante a mettersi in evidenza, indovinando sia il "Cruciruota", sia la manche dedicata a Giorgia e a una delle sue canzoni più belle, "La cura" (balza a 6 mila euro, lasciando gli avversari a zero), Questo permette a Gerry di esprimere un concetto riferito al testo: "L’amore è la migliore cura contro tutte le paure, vale per tutto e tutto, il mondo. Amatevi e non avrete più paura". Si rivolge poi a Samira: "Ogni tanto mi sembra Madre Teresa di Calcutta, Santa Samira".

Una delle manche è poi dedicata alla canzone "Happy", indovinata da Valentina, che guadagna così i suoi primi 1.000 euro. Non manca l’ennesima "perla" del conduttore a riguardo: "Nicla invita a essere felici, sorridete perché sorridendo muovete meno muscoli. Se uno sta serio muove un sacco di muscoli, mentre se sorride no". Samira è d’accordo. "Certo, per le rughe non bisognerebbe arrabbiarsi né sorridere troppo, ma io sorrido, tutto perfetto". Nel frattempo, anche il campione è riuscito ad accumulare qualcosa, arrivando a 2.400 euro, anche se lo sfidante mantiene il suo vantaggio, in attesa della manche finale che, come sa bene chi segue ‘La Ruota della Fortuna’, può stravolgere tutto. È però Andrea a confermare le sue doti e a diventare campione accumulando 20 mila euro tondi.

È ora il momento de "La Ruota delle Meraviglie", dove ha la possibilità di incrementare il suo bottino con tre frasi a tema "vino". Il giovane indovina però solo la seconda delle tre frasi, ottenendo solo una busta verde. Gerry mostra prima la 1, dove ci sono 5 mila euro, ma prima di svelare la 3 rivela subito il contenuto di quella verde, dove trova altri 20 mila euro, così da raddoppiare la cifra guadagnata poco prima. L’altra busta rossa, abbinata a una frase sul film "L’ultima annata" di Russel Crowe, ha però il sapore di beffa: qui infatti ci sono 100 mila euro.

