La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "I vantaggi di uno come me". E svela il suo segreto di bellezza Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 11 febbraio 2026 Gerry Scotti ha stuzzicato Samira Lui, parlando di come uno come lui sia un vantaggio per una donna

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda con una puntata in grado di regalare leggerezza, ma allo stesso tempo di allenare la mente, come sa bene chi segue il quiz ogni sera. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla musica travolgente della band, che gli dà la carica, per questo lui dice subito: "Senti che roba, i nostri Fortuna Five, è come se accendessero la luce ogni sera sulla nostra trasmissione. Sentite questo successo che ha fatto il giro del mondo e ancora adesso è riconoscibilissimo. Grande Robert Miles (hanno scelto infatti di suonare la sua "Children", ndr). Grazie ragazzi, grazie pubblico e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna"".

Anche questa volta, come nella puntata di ieri, Scotti inizia presentando i concorrenti, a partire dal nuovo campione, Ruggiero, che ha soffiato il titolo a Teodora, la prima ad avere conquistato il Jakcpot, figlio di una ex campionessa del game ai tempi di Mike Bongiorno. Fino ad ora ha all’attivo un bottino di 37.600 euro. Il padrone di casa ne approfitta per rivelare di avere scoperto le sue origini di Bisceglie (vive a MIlano), cosa venuta alla luce "grazie alle orecchiette che ho trovato in camerino". A sfidarlo sono Denise, imprenditrice per un progetto agricolo-turistico di Civitanova Marche, e Giulia, ingegnere aeronautico di Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È poi il momento dell’arrivo di Samira Lui, con il presentatore che definisce la sua "discesa mozzafiato".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte con il "Giramondo", tabellone incentrato sulla parola del Tonga "Nuku’Alofa", che si rivela essere la "capitale nonché porto principale". È il campione a dare la risposta esatta, guadagnando i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Conclusa la manche, il conduttore entra in studio al volante della 500 che i concorrenti possono conquistare, dicendo subito: "Hai visto che ho chiuso il tetto? Ho toccato un pulsante e l’ho chiuso, sto imparando tutte le diavolerie", Samira quindi dice: "Dopo mi insegni". In realtà, lui ci tiene a precisare che è tutto semplice grazie a questo tasto, ma "così ho evitato che il fumo mi venisse nell’abitacolo".

Si procede con il "Cruciruota", a tema "Cos’hai in testa?" annunciato da Samira, anche se in un primo momento Scotti non aveva del tutto compreso, per questo dice: "Poca roba". A dare la soluzione questa volta è invece Giulia, che conquista 3.100 euro (nel frattempo Ruggiero ha pescato la "Bancarotta" ed è finito a zero). Subito dopo il presentatore si rivolge a Samira e le chiede: "Cosa ridi? Ognuno ha i suoi problemi, tu stai lì una mezz’oretta con i tuoi capelli, io in due minuti, bim bum bam e sono pronto. Eppure la mia Lulù mi mette sempre della bava di lumaca in testa, ho pochi capelli ma mi stanno dritti. MI ricordo che mio papà aveva una crema bianca, si chiamava Brill Cream, lui se le la metteva sui capelli e si pettinava, io ero già pelato allora. Lui era la pecora nera della famiglia, il nonno materno era pelato, il nonno paterno era pelato, invece mio papà aveva i capelli, per questo abbiamo sempre nutrito dei dubbi su di lui. Lei, Samira, non sa i vantaggi dell’uomo pelato".

Si procede con il "Round Musicale", con il campione che dà la soluzione nonostante sul tabellone ci fossero davvero poche lettere, confermando quindi le sue doti già viste nella puntata di ieri. Grazie a questo riesce a salire a 2.600 euro, prima di procedere c’è l’incoronazione del padrone di casa: "Ho la netta impressione che abbiamo trovato un grandissimo campione de ‘La Ruota’, bravo, bravo. Io me ne accorgo quando siete bravi. Anzi, ieri quando hai iniziato non riuscivi a darmi delle risposte, io ho detto: ‘Sembra brano, ma è un po’ imbranato’. Esattamente 24 ore dopo ho cambiato idea, bravo veramente".

E’ arrivato il momento del "Round Jackpot", azzerato due mesi fa, ma arrivato ora a quota 6.800 euro. A dare la risposta ora è la Giulia, mossa che le permette di arrivare a 10.300 euro, sufficienti per balzare in testa. Il maialino va quindi a dormire con la cifra di 12.700 euro, anche se la serata è ancora lunga, l’occasione per rifarsi per tutti c’è.

La partita prosegue ed effettivamente si ribalta del tutto, Denise cambia tutto a suo favore balzando a 20 mila euro, seguita da Giulia a 11.300 euro, mentre il campione nel frattempo è finito a zero. In questo caso la manche era relativa a come si faccia spesso fatica a rintracciare le chiavi di casa, Scotti quindi chiede a Samira: "Tu le perdi spesso?", lei conferma: "Ci ho messo un portachiavi importante, ma non le trovo. Poi dico: ‘Dove le ho messe?’ e sono sempre attaccate alla porta, anche se è rischioso".

Nella manche successiva Denise riesce ad arrivare al "Round Express", quando non ci sono ancora lettere sul tabellone, per questo può avere l’occasione di aumentare la cifra in suo successo, ma con il rischio di perderli con una sola risposta sbagliata. Lei ne approfitta e balza a 28 mila euro.

Arriviamo poi a "L’Ultimo Round", ancora con Denise a 28 mila euro, seguita da Giulia a 14.300, mentre Ruggiero resta fermo a 1.000. A dare la risposta è Giulia, arrivando a 21.200 euro, che non sono però sufficienti per superare Denise, che diventa così la nuova campionessa.

La puntata de "La Ruota della Fortuna" si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare ulteriormente il suo bottino, con tre frasi a tema "Tiro". Non tutto va però per il meglio, la giovane non riesce a indovinare alcuna frase, ritrovandosi con tre buste rosse. Gerry parte mostrando il contenuto della numero 1, dove c’erano 10 mila euro, si va avanti con la numero 2, che contiene 5 mila euro, per poi chiudere con la numero 3, dove si trovano fortunatamente solo 100 euro.

Potrebbe interessarti anche