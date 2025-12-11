La Ruota della Fortuna, la battuta equivoca di Samira Lui: "Mi è scappato il dito medio". Un colpo di scena finale per il campione La "valletta" di Gerry Scotti è ormai sempre più ironica, non sono mancate le battute nella puntate del quiz in onda giovedì 11 dicembre 2025. La partita regala invece imprevisti continui, anche allo scadere

"La Ruota dela Fortuna" tiene compagnia al pubblico anche questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, forte della fiducia guadagnata nel corso dei mesi dal pubblico, non a caso, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, non c’è l’intenzione di fermarla nemmeno in concomitanza con il Festival di Sanremo. Non mancheranno nemmeno altri speciali in prima serata, come i due già andati in onda che hanno ottenuto ascolti altissimi.

Gerry Scotti e la nostalgia per il passato

Gerry Scotti entra in studio accolto da "Born to be wild", canzone che ama particolarmente e che sottolinea come sia stato per anni l’inno di un’intera generazione. "Noi avevamo il Ciao, ma ci sentivamo Peter Fonda, con questa canzone eravamo tutti Easy Rider. Grazie". All’arrivo di Samira Lui non manca di fare una battuta con lei sul brano e le sensazioni che gli suscita: "A saperlo mi vestivo tutto in pelle". Lei risponde: "Anch’io avevo un Ciao, mia nonna ne aveva uno simile al colore del mio vestito, forse un po’ più azzurrino". Il conduttore replica nuovamente: "Giusto per ricordarmi che ho l’età di tua nonna" – ha detto con la sua consueta ironia.

La Ruota della Fortuna, puntata 11 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è ancora Alessandro, impiegato milanese che ha conquistato finora un bottino di 58.200 euro (oltre a un anno di spesa con LIDL). A sfidarlo sono Massimiliano, bancario di Agrigento e Valentina, mamma a tempo pieno di due bambini, anche lei di Milano, ma desiderosa di tornare a lavorare (si è occupata in passato di formazione per le aziende). Samira in questo frangente si diverte con uno yo-yo così da mostrare meglio (ai pochi che non lo sanno) come funziona, anche se il tentativo le riesce solo in parte visto che il filo le si inceppa, al punto tale da farle dire: "Mi è scappato il dito medio".

Si parte con la manche "La Ruota nel tempo", indovinata quasi subito da Alessandro, che incamera i suoi 1.000 euro, dedicata a quanto accaduto un anno fa a Cleveland, dove un italiano è diventato campione del mondo di yo-yo. Anche Valentina riesce però a dimostrare di avere grande talento, potrebbe davvero insidiare il campione.

La giovane mamma riesce a balzare in testa, anche se il giro fortunato consente ad Alessandro di distanziarla non poco, pur sapendo che la partita possa cambiare rapidamente.

Come spesso capita, ecco la battuta di Gerry nella manche dedicata agli animali, al fuco in modo particolare, dove si dice che l’insetto si schianta dopo il volo nuziale, perdendo la vita dopo l’accoppiamento: "Io ho amici specialisti e non sono fuchi". Ma Samira ribatte: "In volo, non al volo". Già con questa Alessandro supera i 16 mila euro e distanzia gli avversari. Il vantaggio di Alessandro dura però poco, pesca la "Bancarotta" e perde quindi quello che aveva guadagnato.

E non manca il vero colpo di scena finale, proprio all’ultimo a diventare campione è Massimiliano, con un bottino di 7.500 euro, ribaltando la sfortuna che aveva avuto nella prima parte della serata. Nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie" il neo campione indovina solo l’ultima frase, la più difficile. Il conduttore parte mostrando il contenuto della prima busta rossa, dove ci sono 10 mila euro, mentre nell’altra ci sono solo 1.000 euro. Nella busta verde ci sono invece purtroppo solo 100 euro.

