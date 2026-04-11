La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'imita' Samira Lui: "Ora anch'io ne ho uno come il tuo". Poi mostra con orgoglio il suo ritratto Sabato 11 aprile 2026, come accade da poco in questo giorno della settimana, è dedicata a "La seconda chance". non mancano i botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a sabato 11 aprile 2026, "La Ruota della Fortuna" è in onda anche oggi, ma con la versione "La Seconda Chance", che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime due settimane, che vede in gara concorrenti che avevano già partecipato ma che erano stati sfortunati, per questo viene dato loro modo di rifarsi. Gerry Scotti viene accolto come sempre dalla musica dei Fortuna Five, il conduttore si rivolge poi a chi lo segue: "Ancora una volta siamo felici di essere qui, amici del pubblico, amici della band, amici concorrenti che siete tornati a trovarmi per ‘La Seconda Chance’, bentornati a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore si rivolge al cantante della band, Marco, sottolineando il desiderio di rendere questa canzone, "Happy Together", come sigla del sabato, "perché è proprio il nostro motto, ben felici insieme e noi vi dobbiamo ringraziare".

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E’ quindi il momento di Samira Lui, con un abitino giallo-verde, con in sottofondo il suo tipico stacchetto musicale del sabato, una volta arrivata lui fa riferimento al ritmo della band che prosegue, per questo dice: "Non smettono più, li abbatto? Bella verdolina", lei ne approfitta per salutare "le persone che ballano insieme a noi il Saturday Night".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 aprile 2026: cosa è successo

I concorrenti in gara sono stati selezionati sulla base di un criterio particolare, sono alcuni di quelli che "hanno preso più Bancarotta che soldi, per questo hanno diritto ad avere una seconda chance per la nostra regola da benefattori". Prima di proseguire Gerry sottolinea un aspetto di Samira: "Oggi hai fatto un ciuffo esagerato", lei replica: "E’ stata la Giovanna (la sua parrucchiera, ndr),ci ha dato dentro". Il conduttore a questo punto dice: "Posso avere anch’io un ciuffo così?", per questo lei si mette sopra di lui per rendere la sua capigliatura più voluminosa", poi prosegue: "Ti farò vedere che anch’io ho un ciuffo come il tuo".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, al centro Betty, segretaria di Ceglie Messanica (Brindisi), a sinistra Chiara, project manager di Genzano (Roma), a destra invece c’è Andrea, installatore di vetri di Beinasco (Torino).

Il presentatore torna quindi sull’argomento precedente, ovvero la possibilità di avere un ciuffo come quello di Samira, desiderio realizzato grazie a una persona del pubblico che ha portato un suo quadro in cui vediamo il padrone di casa de "La Ruota della Fortuna" con una capigliatura inedita. Lui commenta: "Sono capelli veri, ha messo Samira al mio fianco, persino i peli sul petto. Una vera maranzata, lo appendo". Anche la Lui dice la sua: "Gerry come non lo vedrete mai, è bellissimo, complimenti".

Si parte con "La Ruota nel tempo", a tema "11 aprile 1954", a dare la soluzione è Chiara, che conquista i suoi primi 1.000 euro. La frase sottolineava come quello fosse "il giorno più noioso della storia", Samira commenta: "Ci sono delle ricerche che hanno constatato che quel giorno non è successo niente di eclatante". Arriva la replica di Gerry: "Anche perché due anni dopo, nel ’56, nasceva quest’uomo", e arriva a mostrare ancora il suo ritratto, a quel punto Samira dice: "Lì sì che ne sono successe di cose, da quel giorno in avanti". Non è però finita qui, il conduttore nota un altro dettaglio: "Ho visto adesso, mi ha fatto anche con le gote da ubriacone, guarda che roba, lo appendo in camerino".

Si prosegue con "La Ruota del sabato sera", manche che troviamo in questo giorno della settimana, dal titolo "Footloose". Questa volta a dare la soluzione è Betty, che ottiene ben 15.100 euro, ottenendo quindi un buon vantaggio, pur sapendo come tutto possa cambiare in fretta a "La Ruota della Fortuna" (e loro ne sanno qualcosa). La gara continua con "Il Regno degli animali", tabellone dal titolo "Il piccione viaggiatore", a dare la risposta ora è Chiara, che balza a 2.500 euro.

Non manca anche questa sera la manche "Mistero", dal titolo "Mistero alla ruota", è ancora Chiara a indovinare, arrivando così a 5.200 euro. Scotti sottolinea la mancanza del "Round Jackpot" il sabato sera, il maialino tornerà domani. Spazio come di consueto al "Triplete", Betty incrementa il suo vantaggio e sale a 16.100, seguita da Chiara a 6.200 euro, chiude Andrea a 1.000 euro. Il titolo viene ovviamente deciso con "L’Ultimo Round", a dare l’ultima risposta è Betty, che guadagna 17.100 euro vincendo così la puntata.

La serata si chiude con "La Ruota delle meraviglie", dove la concorrente deve indovinare tre frasi a tema "Idea", se dovesse indovinarle tutte e tre potrà tornare a gareggiare anche in una puntata "tradizionale". Le cose non vanno però bene, lei non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, anzi a dire la verità lo fa con l’ultima ma solo dopo essersi corretta, per questo Gerry precisa come ci sia una regola importante da rispettare, solo la prima è quella che vale. Betty si trova così con tre buste rosse, si parte svelando la numero 1, che contiene 1.000 euro, si prosegue con la numero 2, dove se ne trovano 5 mila, nella numero 3 invece ci sono 15 mila euro.

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