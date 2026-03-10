La Ruota della Fortuna, Samira Lui show e Gerry Scotti sbotta: “Facciamo il palloncino”, ma finisce tra le polemiche La Ruota della Fortuna, nella puntata del 10 marzo 2026 trionfa ancora Martina (tra i mugugni dei social). Samira Lui scatenata: battute a raffica

Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera anche oggi, martedì 10 marzo 2026, volta a regalare un’ora di divertimento e leggerezza a chi si sintonizza davanti alla Tv su Canale 5. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica dei Fortuna Five, per poi dare subito il benvenuto a tutti alla nuova puntata.

Si prosegue velocemente presentando subito i concorrenti, a partire dalla campionessa, Martina, ginecologa piemontese, che ha conquistato finora 151.900 euro (100 mila arrivati proprio ieri). A sfidarla sono Mauro, studente di Economia e gestione aziendale di Milano, Danilo, direttore di un ufficio postale di Palermo.

È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, con Scotti che fa il gesto con la mano che in genere si fa quando si sta cercando di vedere qualcuno, per questo lei dice subito: "La cerco sempre io", per poi dirigersi al tabellone. Il conduttore prosegue: "Mi vede? Sono qui, se fa così a metà delle scale magari mi cade. Sta comunque molto bene con quell’abitino color granata".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Arbejdgkaede", tipica della Danimarca, con Scotti che rivela prima di saperlo che sia lui, sia Samira, sia i colleghi soffrono di questo problema, purtroppo la provano in pochi, ma chi ce l’ha ne è fiero e vive meglio. Si tratta infatti di "provare gioia per il proprio lavoro", come indovinato dalla campionessa, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Non manca il commento di Samira a riguardo, che ritiene che questo sia "una gran fortuna", cosa che vede d’accordo Gerry, che sostiene sia "il più grande augurio che possiamo fare alle nuove generazioni, riuscire nella vita a provare gioia per il lavoro che sceglierete o che troverete, secondo me è la cosa più bella. Certo, io esco di casa e dico: ‘Anche stasera vedo Samira, anche i miei amici mi dicono, ma come fai tutte le sere con quella lì?. E io dico: ‘Qualcuno deve pur farlo'".

Prima di procedere con la partita il conduttore presenta Gianni Bellesia, presente in prima fila, che andava a vedere "La Ruota della Fortuna" quando lui era ragazzo e al timone c’era Mike Bongiorno. Lui è un fotografo e artista, che ha realizzato un’opera particolare con una bottiglia, al cui interno si vede il tabellone del game. A questo il padrone di casa aggiunge un dettaglio: "Sapendo che ti piace un po’ bere, nel senso che ti piacciono le bottiglie, se la giro ci siamo noi".

È la volta del "Regno degli Animali", dedicato alla "Gallina Padovana". A indovinare la frase è ancora la campionessa, che sale a 3.200 euro. Al termine Samira dà la sua consueta spiegazione, facendo riferimento alla passione che Madame de Pompadour aveva per questo tipo di galline, che si abbinavano allo stile rococò dell’epoca, anzi per fare un gioco di parole di "rococòcodè", cosa che spinge Gerry a riprendere la bottiglia e a dire: "Avete sentito la battuta? Prima della trasmissione la bottiglia era piena, adesso ti faccio fare il palloncino".

Si prosegue con il "Round Musicale" a tema "Simply Red", frase indovinata da Danilo, che riesce a balzare in testa e a salire a 6.800 euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 60.700 euro, tabellone dal titolo "Cent’anni fa in Francia". A dare la risposta esatta è Martina, che arriva a 4.900 euro il maialino va invece a dormire a 62.700 euro.

È il momento della nuova manche inaugurata ieri, dal titolo "Se la sai raddoppi" dedicata ai libri più noti, ieri a indovinare era stata la campionessa, che non era però riuscita a indovinare la seconda frase che le avrebbe permesso di raddoppiare la cifra conquistata. Questa volta al centro della manche c’è "Il nome della rosa", frase indovinata ancora dalla campionessa, che ha racimolato 11.500 euro, cifra che nemmeno questa volta riesce a raddoppiare. La dottoressa riesce comunque a salire in testa con 16.400 euro.

È ancora la campionessa a indovinare il "Round Mistero", così da salire a 17.400 euro, dedicato a una tradizione che tanti mettono in atto, ma di cui forse non conoscono la ragione, ovvero perché agli sposi si lanci il riso quando escono dalla Chiesa. Scotti sottolinea come questo sia un segno di prosperità e augurio di creare una famiglia, teoria su cui Samira concorda, sottolineando sia anche un "modo per fare due risate", per questo Gerry sottolinea: "Oggi è in forma" , in riferimento alle diverse battute fatte finora. Il conduttore fa un’ulteriore precisazione: "Dalle mie parti a seconda della stagione lanciavano anche le pannocchie di granoturco, ma al terzo matrimonio dove ci sono stati feriti hanno smesso di farlo".

Mauro, che finora non era stato troppo fortunato, riesce a rifarsi con il "Round Express" e a salire a 5,800 euro. Si arriva così a "L’Ultimo Round", che ha spesso deciso le sorti del gioco a "La Ruota della Fortuna", con una situazione che può essere ancora aperta, Martina guida a 19.400 euro, seguita da Danilo a 6.800 euro, chiude Mauro a 7.100 euro. Danilo riesce a dare la soluzione e a salire a 16.400 euro, purtroppo non sufficienti per conquistare il titolo, a restare campionessa è Martina con 19.400 euro.

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove la ginecologa deve indovinare tre frasi a tema "Capelli", cosa che Scotti ritiene non sia di suo interesse. La prima frase è "un balsamo rinforzante", cosa che spinge Gerry a commentare: "Non capisco questo entusiasmo, se fosse vero io sarei rinforzato di brutto", anche se Samira fa segno che i suoi laterali "sono belli forti", per questo lui ribatte: "Lei ne deve mettere una boccetta ogni giorno". Martina indovina solo la prima frase, ma si garantisce almeno una busta verde. Il conduttore mostra quindi le due rosse, partendo dalla numero 3, dove ci sono 15 mila euro, Si passa quindi ad aprire la verde, che contiene 100 euro, così da arrotondare e arrivare a 19.500 in questa serata. Ma cosa c’è nell’altra rossa? Scotti prova a tergiversare e dice: "Come faccio a dirglielo?", in realtà c’è la Crociera, che lei conquista comunque avendo già preso in gara il "Bollone".

Le proteste sui social

"La Ruota della Fortuna" si conferma come uno dei programmi più amati, non solo per i dati di ascolto, ma anche per i numerosi commenti presenti sui social. Non mancano questa sera alcuni commenti dopo la vittoria della campionessa, molti la ritengono innegabilmente brava, ma decisamente forse troppo fortunata.

"Dopo i 100 mila di ieri, mo pure la crociera. Che c**allucinante", "Questa campionessa è pure brava, ma ha una fortuna assurda con le buste finali!",

"Finalmente una campionessa valida", "Questa campionessa è pure brava, ma ha una fortuna assurda con le buste finali!", "Non era facile ,era facilissimo", "Ma che c**o che ha questa campionessa", sono solo alcune delle reazioni presenti su X.

