La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in festa per il colpaccio della campionessa: "Che domenica". Una puntata da occhi lucidi Gerry Scotti e Samira Lui esultano con la campionessa che ottiene una maxi vincita nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 10 maggio 2026, tutti commossi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi appassionati nemmeno di domenica, per questo è regolarmente in onda anche oggi, domenica 10 maggio 2026, nella sua consueta collocazione subito dopo il Tg5. Gerry Scotti entra in studio accolto dai Fortuna Five, per poi mandare baci al pubblico: "Ho le mie donne qui dietro! Vai con Venditti (in sottofondo c’è infatti ‘Buona domenica’, ndr). Basta, altrimenti ve la faccio fare tutta. Grazie a voi amici telespettatori e grazie ai Fortuna Five, che ancora una volta vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore prosegue: "Oh mamma, che emozione! L’avete vista da casa? ‘La Seconda Chance’ ha regalato 200 mila euro, potrebbe capitare anche a voi", dice rivolgendosi ai concorrenti. Si prosegue con la loro presentazione, a partire dalla campionessa, Dorella di Manduria (Taranto), che in una sera ha vinto 26.800 euro. A sfidarla sono Roberto, pizzaiolo di Chiavari (Genova) e Loreta, professoressa di Palermo.

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E’ quindi il momento dela discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta con un abitino rosa e bianco e ancora con "Ossessione" di Samurai Jay a farle da sottofondo. "Peccato che lei il lunedì mi cambia la sigla – le dice subito -. Questa che fa ‘Mannaggia ahia’ mi piace tanto, domani ci sarà un altro tormentone". Lei ci tiene però a dire altro: "Buona festa della mamma a tutte le mamme!, soprattutto alla mia, ma a tutte. Ci tengo tanto". Scotti sottolinea: "Aspettavo te per farlo, tu hai ancora la tua mamma che ti ascolta, noi possiamo fare il saluto a tutte le mamme. Auguri mamme!".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Chi Huo", tipica della Cina, che significa "buongustaio e appassionato di cibo", come indovinato da Loreta, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. A quel punto Scotti non può che dire "Io sono un Chi Huo", anche se letteralmente significa "mangia cose", quindi lo siamo un po’ tutti.

Si prosegue con "Il Round degli Animali", a tema "Il lama", frase indovinata dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 2.900 euro, mentre nel frattempo la sfidante è finita a zero. Gerry ne approfitta per raccontare un aneddoto: "Io e la Hunziker dovevamo fare uno sport per ‘Paperissima’, io le ho detto: ‘Stai attenta Michelle, perché il lama sputa’, mentre gliel’ho detto mi ha colpito in mezzo agli occhi. Devo dedurre che quella che ha sputato a me fosse femmina". La gara prevede ovviamente anche il "Round Musicale", tabellone dla titolo "La dedica di oggi", a dare la risposta è ancora Dorella, che incrementa il suo bottino a 6.100 euro, mentre entrambi gli avversari sono ancora a bocca asciutta.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato alla stratosferica cifra di 175.100 euro, tabellone dal titolo "Brutte statistiche". A dare la risposta esatta è Dorella, che trova lo spicchio dedicato quando era già convinta di avere la soluzione, si aggiudica così 181.100 euro (cifra che sarà sua ovviamente se dovesse diventare ancora campionessa). Il suo vantaggio però aumenta, arriva infatti a 18.500 euro.

Il menu della serata prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia della Storia: Unità d’Italia". A dare la risposta è Roberto, che guadagna 3.600 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone con lo stesso tema, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere, anche se prova comunque a insidiare parzialmente la campionessa.

Si arriva così al "Round Express", altra manche che può regalare sorprese, specialmente se si trova lo spicchio dedicato che può consentire di giocare praticamente in solitaria. Questa opportunità arriva a Roberto, che non riesce però a fare filotto, così da perdere quanto guadagnato fino a quel momento. Non va però meglio nemmeno alla campionessa, che gioca subito dopo di lui, lei trova addirittura il "Bancarotta", cosa che la porta a perdere quanto accumulato, pur potendo continuare a girare grazie al "Jolly". E’ Dorella a dare la risposta esatta, arrivando a 21.400 euro.

Gli sfidanti possono tentare di insidiare la campionessa solo con il "Triplete", a tema "La mamma". E’ invece la campionessa a farlo, accumulando ulteriore vantaggio, salendo a 26.400 euro. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", che ha volte ha comunque regalato sorprese, tabellone sempre dal titolo "La mamma". E’ la sfidante a dare la soluzione e a guadagnare 4.200 euro, non sufficienti però per scalfire il dominio di Dorella, che arriva a 208-200 euro grazie alla cifra accumulata con il maialino, a quel punto lei non può che avere gli occhi lucidi.

La grande serata di Dorella non è però finita qui, può infatti incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Scuse per i ritardatari". Tutto va davvero benissimo, la campionessa fa l’en plein, così da trovarsi con tre buste verdi. In attesa di capire come andrà a finire Gerry non può che esclamare: "Che domenica!". Il marito della concorrente suggerisce di partire dalla busta numero 1, dove ci sono solo 100 euro, lei evidentemente decide di cambiarla, si passa alla numero 3, con un valore di 1.000 euro, anche in questo caso lei la sostituisce con la numero 2, prima di svelare il tutto il conduttore tergiversa: "Sarà comunque una bella cifra, dimenticavo di dirvi che giocando ne ha vinti 26.400 euro, a questi ne può aggiungere altri 10 mila, per un totale di 245 mila euro in due sere. Sia Gerry sia Samira chiudono quindi la puntata con "Che domenica", non poteva essere diversamente per quanto accaduto. Il presentatore ribadisce: "Mamma mia, che emozione, ragazzi", mentre Samira esclama di nuovo: "Che puntata, che domenica".

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