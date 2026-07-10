La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto dalla cifra monstre: "Stasera andiamo a casa in mutande". Il campione piazza il record La puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 10 luglio prevede valori altissimi, il campione segna un record che mai visto, come evidenziato da Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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ll venerdì sera la voglia di relax può essere più forte, anche in piena estate, per questo tanti potranno soddisfarla appieno seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, venerdì 10 luglio 2026, subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti in studio con la musica degli Spandau Ballet, "I Fly for You", che lui apprezza per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "Non abbiamo intenzione di farvi volare via, ma semplicemente di rendere un po’ più leggera l’aria attorno a voi per un’ora al giorno, lo facciamo così come possiamo fare, con i nostri colori, i nostri concorrenti, il nostro pubblico e la nostra musica. Grazie ragazzi, ancora una volta i Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Questo è fonte di un altro commento: "Mamma mia, come fanno sempre a scoprire le canzoni che mi piacevano? Ci deve essere qualcuno che fa la spia qua dentro".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Simone di Sondrio, ma originario di Milano, tecnico radiologo che ieri ha vinto 10.800 euro. Gerry rivela di avere scoperto del suo passato da dj, che l’ha portato ad aprire manifestazioni importanti, tra cui l’apertura del concerto di Guè Pequeno nel 2013-2014.Non manca addirittura la sua imitazione di Massimo Boldi, per questo il conduttore si rivolge poi alla sua fidanzata: "Signorina, se state parlando di matrimonio ci pensi, poi glielo fa tutte le sere", lui conferma come sia già così. A sfidarlo sono Patrizia, addetta alle vendite nelle calzature e articoli per la casa di Sassari, e Andrea, funzionario tecnico nella base navale di Bolano (La Spezia)

Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con il brano di Cristiano Malgioglio a farle da sottofondo, con un abitino rosa antico. Al suo arrivo, lui la stuzzica subito: "Ho visto la mossa a cui Malgioglio teneva tanto, lui ha detto: ‘Amò, quando fai quel passaggio mi devi fare così’. Lui mi ha telefonato e ha detto che è felice perché lo fai benissimo. O meglio, io lo farei benissimo, ma lei lo fa bene", la ragazza concorda: "Questo è poco ma sicuro".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", incentrato su "Clam Chowder", che sta a indicare "piatto bretone importato negli USA", come indovinato dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Questo non è altro che una zuppa di vongole, arricchito con bacon e patate. Gerry chiede a Samira se glielo possa preparare per domani, lei tergiversa: "Devo un attimo organizzarmi con la spesa".

Spazio a "Cartoline da", a tema "Scilla", Samira tenta di fare la battuta dicendo: "Stai scillo", ma Gerry la ammonisce subito, sottolineando che quello è "Stai sciallo". a dare la soluzione è Andrea, che guadagna 1.800 euro. E’ quindi il momento di "Tormentoni", a tema "Sesso e samba", cosa che spinge il conduttore a fare una rivelazione: ""Ah, quanto l’ho ballata", Samira ribatte: "Dopo mi deve far vedere", ma lui prosegue: "Lo ballo da solo in momenti miei intimi, non vado in giro a ballare, poi la gente parla, capito?". A dare la risposta esatta è ancora Andrea, che sale a 6.500 euro, incrementando il suo vantaggio.

Tutto può essere però ancora aperto con "Ciak, si gira", tabellone dal titolo "Profondo Rosso". Qui ci sono due spcchi con il ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre uno ha il pop corn, cosa che porta a suddividere con gli avversari quanto accumulato. La frase viene indovinata da Patrizia, che fa il colpaccio (forte anche del ciak) arrivando a 23.200 euro. La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ può essere davvero ricca anche con il "Traghetto Express" se si trova lo spicchio dedicato, per un tabellone dal titolo "Tra amici". Andrea pesca lo spicchio, ma commette un errore perdendo tutto, proprio quando chiama la "S di Samira", che ringrazia per poi dire: "Era meglio dicesse Spezia, a questo punto" (anche il campione poco prima aveva trovato il "Bancarotta"). A indovinare la rase è comunque Andrea, che guadagna 16.500 euro.

Il tempo rimasto consente di fare un altro round di "Traghetto Express", a tema "Anatomia Marina", è ancora Andrea a trovare l’Express, questa volta arriva fino alla fine dando la soluzione, così da salire a 22 mila euro e tallonare l’altra sfidante. Arriva così il "Triplete", dal tema "Pazzo", al termine ci si trova con Andrea in testa a 25.200 euro, segue Patrizia a 24.200 euro, chiude il campione a zero. L’unico modo per conoscere chi sarà a vincere la puntata sar ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Nel cielo notturno". Prima di procedere Gerry ci tiene a sottolineare una cosa: "Patrizia e Andrea, vi devo fare i complimenti, la somma dei vostri due risultati dà quasi 50 mila euro, da quando facciamo questa edizione non si era mai arrivati alla fine con due concorrenti con 50 mila euro". Si può arrivare a cifre ancora più stellari, Scotti pesca infatti lo spicchio da 5 mila euro che sarà valido per ogni lettera, Samira dice subito: "Ce ne andiamo?", Gerry concorda: "Stasera ce ne andiamo a casa in mutande, non c’è niente da fare". A dare l’ultima soluzione è Andrea, che sale a 60 mila euro, "una cifra monstre, mai successo", come evidenzia il conduttore, che gli permettono di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo già ricco bottino con "La Ruota delle Meraviglie", a tema "Sabbia". Andrea indovina solo la seconda frase, ma questo gli consente di avere una busta verde. Gerry parte aprendo la prima rossa, la numero 3, dove ci sono 5 mila euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 1, dove troviamo 15 mila euro. Ma cosa c’è in quella verde? Questa contiene le biciclette elettriche, che si aggiungono a quanto già vinto. "Un bel regalo, non è la macchina, ma la bicicletta. MI sa che questo ragazzo ci darà soddisfazioni", chiosa il presentatore.

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