La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa: "Che emozione, non ci credo", finisce tra lacrime fuori controllo La Ruota della Fortuna sa regalare grandi emozioni, mercoledì 10 giugno 2026 Samira Lui ha chiuso la puntata incredula e commosa,ma non è stata l'unica a scoppiare in lacrime

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come di consueto subito dopo il Tg5. La musica dei Fortuna Five accoglie Gerry Scotti in studio, che non sbaglia nemmeno questa volta: "Gli U2, su l’avete trovato quello che cercavate – dice in riferimento al testo della canzone -. E’ dura, non siamo mai contenti nella nostra vita, se vi siete sintonizzati su Canale 5 avete trovato il modo e il posto giusto per passare la serata insieme, ancora una volta con l’incredibile atmosfera creata dai Fortuna Five diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore ricorda bene la canzone: "Che meraviglia, era il 1987, me lo ricordo perché avevo ancora i capelli davanti. Grazie della sottolineatura".

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Si prosegue presentando i concorrenti, a partire dal campione, Lorenzo, graphic designer di Terni, che ha vinto 60.300 euro in due puntate.Gerry vuole conoscere qualcosa in più di lui, a partire dai suoi hobby: "Molte cose, diciamo che a me ogni tot mesi mi prende una.. Gioco a scacchi, suono il pianoforte, mi piace studiare la fisica, basta. Tutta roba molto semplice, dopo otto ore di lavoro…". A sfidarlo sono Martina, psicologa di Assemini (Cagliari) e Fabrizio di Roma, impiegato in una società di energia (originario di Crotone). Lo sfidante è altissimo, quasi due metri, per questo Scotti gli chiede se questa sua caratteristica lo abbia portato a praticare sport, lui conferma: "Ho fatto il nuotatore a livello agonistico", Gerry ribatte: "Riconosco le spalle da nuotatore", come a lasciar intendere lui abbia avuto un’esperienza simile, il pubblico è incredulo, per questo dice: "Ho detto le spalle, non ho fatto segno a me, ma a lui".

Non può quindi mancare Samira Lu, ancora in sottofondo "Al mio paese", lei è quindi intenta ancora a far svolazzare la sua gonna, il presentatore la stuzzica su questo: "La mossettina, io provo con la giacca, ma non è la stessa roba", lei lo consiglia: "Deve sbottonare, verrebbe meglio".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Pasta Gigi", tipica dell’Indonesia, che sta a indicare "il dentifricio", come indovinato da Lorenzo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Sei Grande", a dare la soluzione è ancora il campione, che sale a 3.100 euro. Dopo avere ascoltato la canzone di Nek, Gerry si chiede quale sia il più bel complimento che si può ricevere dopo tanti anni che si sta con una persona, lui afferma: "Sei grande, è un bel complimento", Samira concorda: "Che soddisfazione, racchiude un po’ tutto", lui ribatte: "Invece che sentirsi dire ‘sei un grande rompiballe, sei un grande distratto, sei un grande confusionario’. Ci si dà questi appellativi in famiglia, ma ogni tanto ricordatevi di dire: ‘Sei grande’, e basta. Ce lo dimentichiamo".

Si arriva poi a "Il Regno degli Animali", a tema "Il Protele", a dare la risposta esatta è Martina, che guadagna i suoi primi 2.600 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 69.700 euro, per un tabellone dal titolo "Nei supermercati". Samira ricorda un dettaglio della sua infanzia: "In estate io andavo al supermercato con mia mamma per l’aria condizionata, si moriva di caldo, non avevamo l’aria condizionata a casa e dicevamo: ‘Perché non andiamo a farci un giro al supermercato?’, Ogni scusa era buona'", Scotti ribatte: "Io vado al banco dei surgelati", lei concorda: "Si sta ancora meglio, ogni tanto si apre". A dare la risposta esatta è Lorenzo, che arriva a 9.600 euro. Il maialino va invece a dormire con 71.800 euro. La frase era relativa allo zafferano, da chiedere alla cassiera, il conduttore racconta un dettaglio: "E’ la spezia più cara al mondo, una bustina costa parecchio, è anche una delle cose più rubate, per questo i titolari hanno deciso di farlo chiedere alla cassiera. Al secondo posto tra le cose più rubate ci sono le lamette da barba, tanto è vero che le mettono sotto meccanismi complicatissimi", la Lui gli chiede: "Lei le ha mai rubate?", lui non esista a rispondere: "Io non ho mai rubato niente. Mettiamoci alla prova, tra rubare una lametta e una bustina di zafferano rubo la bustina".

Arriva una manche che può cambiare tutto, "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, scelta per incoraggiare i telespettatori alla lettura, questa volta incentrata su "Guerra e pace". Scotti ricorda: "Io ho iniziato a leggerlo in quarta ginnasio, sono verso la fine adesso", Samira ribatte: "Meglio tardi che mai, l’importante è arrivarci alla fine", lui precisa: "Quel classico libro un po’ pesantino, ma bello". La frase è indovinata da Fabrizio, che guadagna 1,000 euro (il campione nel frattempo è tornato a zero), cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone dedicato, obiettivo però non raggiunto nonostante il tabellone fosse quasi pieno. Samira osserva: "E’ incredibile, è l’emozione, da casa era tutta un’altra storia". "Ho cominciato a leggere il libro verso i 16 anni, adesso sono verso la fine, dev’essere stato il maggiordomo. Ah, non è un giallo?".

La serata prosegue con il "Round Express", lo sfidante gira la ruota prima di sapere il titolo, Samira sorride: "E’ andato ormai", il tema è infatti "Il silenzio è d’oro". La frase viene indovinata da Lorenzo, che guadagna 1.000 euro (Fabrizio è finito a zero). Il tempo rimasto è poco, è già il momento de "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo, il conduttore nel suo giro trova i 5 mila ero, lui fa l’inchino a tutti, ogni lettera varrà quindi 5 mila euro, per una frase dal titolo "Lucca". E’ Martina a dare la soluzione, arrivando a 22.600 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa, Gerry nota subito la reazione stupita del fidanzato: "Quasi piange, che bel momento di emozione, sono felice per lui, per te, per tutti i tuoi amici, per la tua città di Assemini, per la Sardegna tutta", anche lei ha gli occhi lucidi.

La campionessa può rendere ancora più speciale la serata con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Media". La giovane indovina solo l’ultima, cosa che le garantisce una busta verde, Gerry parte mostrando la prima busta rossa, la numero 1, dove troviamo 10 mila euro, si continua con l’altra rossa, la numero 2, con un valore di 1.000 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 3? Il conduttore stuzzica il fidanzato, visibilmente emozionato: ‘Tutto bene’ Guarderò più te che lei, perché nella busta che vi appartiene ci sono 100 mila euro", tutti e due si mettono le mani sul volto, increduli e si abbracciano. Samira è decisamente commossa, fatica a trattenere le lacrime: "Sono rimasta senza parole, che emozione, non ci credo".

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