La Ruota della Fortuna, puntata frenetica: Gerry Scotti passa la linea a Maria per "un grande sabato italiano"

All’indomani dell’appuntamento con "La Ruota dei Campioni", che ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, "La Ruota della Fortuna" torna in onda questa sera, sabato 10 gennaio 2026, con una puntata tradizionale. Gerry Scotti entra in studio come di consueto accolto dalla musica della band, che questa volta ha deciso di puntare sul ritmo dei Genesis, per poi rivolgersi ai telespettatori: "È un grande sabato italiano, lo chiamo così, perché è un sabato da godersi in famiglia, prima ‘La Ruota’ e poi ‘C’è posta per te’. Dove andate? Dove trovate di meglio? Godetevi l’atmosfera, le sorprese, il divertimento de ‘La Ruota della Fortuna'".

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, che indossa un abitino corto rosso in pizzo, che lascia le spalle scoperte, che le permette di ottenere i commenti di Gery: "Meravigliosa creatura, bello questo vedo-non vedo. Io che sono qui vedo, è ovviamente un modo di dire".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Marco di Milano (ma originario di Sassari), con all’attivo 15.300 euro. A sfidarlo sono Alessia di Arcore, dove fa l’impiegata in un’azienda che crea sistemi di sicurezz, e Christian di Musile di Piave , che lavora da tempo in un negozio di abbigliamento, ma anche laureato in Pedagogia con l’obiettivo di essere educatore sociale.

A indovinare la prima manche, accumulando i suoi primi 1.000 euro è Christian, che ottiene il diritto di girare per primo al Cruciruota. Anche la sfidante riesce a mettersi però in evidenza indovinando la manche successiva e tenendo il pallino del gioco, segno evidente di come possa non essere così semplice per il campione confermarsi. Lui riesce però a prendere la mano con il "Round Express", occasione utile anche per accumulare soldi, anche se è Christian a farcela approfittando di una sua indecisione. Entrambi gli sfidanti sembrano avere davvero talento, Alessia balza infatti a 5,800 euro, mentre Christian a 5.500 euro, lasciando il campione a zero.

Anche questa volta il regno del campione si rivela brevissimo, a guadagnare il titolo è infatti Christian, conquistando un bottino di 31.500 euro. "La Ruota delle Meraviglie" rappresenta come di consueto l’occasione per accumulare un montepremi più elevato, con tre frasi a tema "Pasta", che Scotti sottolinea sia "una delle parole italiane più pronunciate". Il giovane riesce a indovinare però solo la frase numero tre, ottenendo solo una busta verde.

Il conduttore svela quindi il contenuto delle due buste rosse, si passa prima a mostrare la numero 2, dove ci sono 20 mila euro, cifra che gli avrebbe permesso di superare i 50 mila euro, mentre nell’altra c’erano fortunatamente solo 100 euro. Nella sua busta verde si trovano invece 1.000 euro, cifra che viene commentata da Gerry dicendo che "non si può avere tutto in una sera", ma in fondo ne ha accumulati già tanto nel corso della sfida.

La puntata è stata decisamente breve, come mai accaduto finora, salvo nei sabati sera in cui andava in onda "Tu sì que vales", ma questa volta il tempo è apparso ancora più ridotto, così da lasciare spazio a "Queen Mary" e alle grandi emozioni che lei ci sa sempre regalare.

