La Ruota della Fortuna, Samira Lui avverte il suo fidanzato: "Devo rimproverarlo”, ma è tutta colpa di Gerry Scotti Nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna Samira Lui ha ammesso di dover rimproverare il fidanzato Luigi Punzo, solleticata da un consiglio di Gerry Scotti

Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", regolarmente in onda anche questa sera, martedì 10 febbraio 2026, subito dopo il Tg5, certi di fare un regalo ai tanti telespettatori che si sono affezionati al quiz. L’ingresso di Gerry Scotti avviene come di consueto al ritmo della musica della band, per po i rivolgersi subito ai telespettatori come fa sempre: "Buonasera pubblico, vi vogliamo bene, buonasera a voi amici telespettatori, accompagnati dal sound dei Fortuna Five, mi arrampico qui nella mia postazione e vi dò come tutte le sere il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’, dice facendo il ritmo del cowboy prendendo spunto dalla colonna sonora scelta.

Il conduttore presenta subito la campionessa, Teodora di Civitavecchia, che proprio ieri sera si è commossa (Scotti dice che si sarebbe commosso anche lui) dopo avere vinto 128.900 euro, di cui 87.800 euro di jackpot, che oggi partirà da capo. A sfidarla sono Monica, pensionata di Abano Terme che canta in un coro, e Ruggiero, impiegato di Milano in un fondo di investimento.

Solo a questo punto entra Samira Lui, al ritmo questa settimana della canzone "Pazza" di Loredana Bertè, che la accompagna nel suo stacchetto musicale.

La Ruota della Fortuna, puntata 10 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte dal "Giramondo", dedicato alla parola "Vranac", tipica del Montenegro, che si rivela essere un "vitigno autoctono a bacca nera". A dare la risposta esatta è Ruggiero, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Non manca una battuta di Gerry nel momento in cui parla della 500 in palio, la sfidante dice di essersi sposata con un modello come questo, lui precisa: "Anch’io stavo per sposarmi in 500, più di una volta".

Si prosegue con il "Cruciruota", dedicato alla Formula 1, altra frase indovinata da Ruggiero, che sale a 2 mila euro. Scotti ne approfitta per fare una domanda a Samira e chiederle se sia mai stata a Monza, ma lei dice di no. "Il Parco di Monza è il parco chiuso più grande d’Europa – precisa il conduttore –. Non l’ha portata il suo fidanzato? Si faccia portare, fa un giro in bicicletta la domenica mattina", lei quindi dice: "Devo rimproverarlo", riferito al suo promesso sposo Luigi Punzo.

È poi la volta del "Round Musicale", che ha come titolo "Brutta", anche in questo caso è lo sfidante a indovinare, dimostrando di essere un concorrente che può mettere in difficoltà la campionessa. Subito dopo avere ascoltato il brano cantato da Alessandro Canino nel 1992 Scotti chiede a Samira: "Tu hai avuto un periodo in cui ti sentivi brutta?", lei risponde: "Certo, succede anche adesso, ci sono giornate (si sente in sottofondo il pubblico incredulo, ndr) in cui uno si guarda allo specchio e si piace di più, altre in cui si piace di meno". Arriva l’ulteriore replica del presentatore: "Io mi sono sentito brutto il 24 luglio del ’79, mi ricordo i giorni, poi il 2 settembre ’84. Devo dire, mi trovavo più brutto da ragazzo, non so perché". Su questo la Lui ha una teoria: "L’uomo secondo me più va avanti e più migliora, è come il vino", lui le risponde: "Grazie di avere acceso questa speranza". Lo sfidante sale così a 4.700 euro, mentre le due donne sono ancora a bocca asciutta.

Prima di andare avanti con il gioco Gerry fa una rivelazione, che voleva fare al momento giusto, ora che Ruggiero è in testa gli sembra perfetto, relativo alla mamma del concorrente, presente tra il pubblico: "La signora Giulia è stata concorrente, e forse anche campionessa de ‘La Ruota della Fortuna’ di Mike Bongiorno, quindi ‘Tale madre, tale figlio’ (era il 2003)".

È quindi il momento del "Round Jackpot", che da oggi parte da capo a quota 5 mila euro, con un tabellone a tema "Rivelazioni".A dare la soluzione è ancora Ruggiero, che sale a 7.100 euro, lasciando inalterato il maialino, che arriva a 6.800 euro.

La partita prosegue, il dominio dello sfidante si smuove leggermente, lui arriva a 9.900 euro, mentre Monica lo tallona a 3.600 euro, lasciando invece la campionessa ancora a zero. Si arriva così a "L’Ultimo Round", che ha spesso scardinato la situazione a "La Ruota della Fortuna", ancora con Ruggiero in testa a 11.900 euro, Monica arriva 4.600 euro, Teodora invece non è ancora riuscita a racimolare nemmeno un euro. A dare la soluzione è ancora Ruggiero, che dà la risposta quando c’erano ancora poche lettere sul tabellone, riuscendo così a conquistare il titolo e un montepremi di 16.300 euro (con tanto di spicchio della 500 Ibrida e della MSC Crociere).

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Martedì", dove tutto va davvero benissimo, il campione indovina tutte e tre le frasi, riuscendo ad avanzare addirittura 38 secondi. Grazie a questo il ragazzo riesce anche a conquistare la macchina. La mamma, presente in studio, suggerisce di partire con la busta numero 1, dove ci sono 15 mila euro, lui decide di cambiarla e passare alla numero 2, con l’obiettivo di tenere la 3 per ultima visto che è il suo numero preferito. Gerry sottolinea quindi di avere la stessa abitudine con il budino al cioccolato, nella numero 2 ci sono invece 5 mila euro, inevitabilmente lui decide di passare alla 3, che contiene 20 mila euro.

