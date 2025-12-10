La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Anche lei ha i suoi difettini". Vittoria al fotofinish per il campione La puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 10 dicembre 2025 regala tanti colpi di scena nel gioco, oltre a confermare l'intesa ottima tra i due padroni di casa del quiz.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Anche questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, "La Ruota della Fortuna" tiene compagnia a gran parte del pubblico che è davanti alla Tv intorno all’ora di cena, certa di garantire momenti all’insegna del divertimento, con colpi di scena nel gioco che non mancano praticamente mai. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica di "Mas que nada" suonata dalla band, a cui lui fa i complimenti, per poi sottolineare come sia felice di tenere compagnia ai telespettatori anche in questo periodo.

Gerry e l’orgoglio per il successo del programma

"Ecco la colonna sonora delle vostre feste, ecco ancora una volta la magia dei vostri televisori, ecco ancora una volta La Ruota della Fortuna. Grazie a Canale 5 che quest’anno ci ha fatto vivere insieme dalle feste di questa estate alle feste di Natale".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Ruota della Fortuna, puntata 10 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Alessandro di Milano, campione da due sere che ha vinto finora 33.500 euro (oltre alla spesa per un anno da LIDL). Una delle due sfidanti è Lidia, che vive nei pressi di Ancona, che raggiunge a tarda notte il marito che fa il pescatore per aiutarlo, oltre a occuparsi della vendita del pescato durante l’asta ittica, oltre a trasformarsi in pasticcera durante il weekend. L’altro sfidante è Luca di Napoli, dove fa il fisioterapista.

Si parte con "La Ruota del tempo", frase che si aggiudica LIdia, dove si parla di una dichiarazione di guerra fatta dall’Australia agli Emù, ritenuta corretta perché gli uccelli stavano rovinando il raccolto. Gli australiani, sottolinea Gerry, non sono nuovi a queste dichiarazioni di guerra, qualche anno fa lo hanno fatto con i canguri perché erano in troppi e andavano in giro a fare danni sul territorio. Questo porta il conduttore a fare una battuta: "Se la vostra natura è di avere tutti quegli animali non potete fare guerra a loro". Un pensiero condiviso da Samira, che dice: "Secondo me è folle".

A partire subito forte è Lidia, che sembra avere talento e riesce a mantenere il pallino del gioco nelle prime manches, poco dopo però una sua indecisione (con tanto di Jolly Gerry sprecato) finisce per favorire il campione, che non si fa pregare e indovina. Anche lui poco dopo prende il "Passamano" permettendo a Luca di indovinare la frase dedicata alle Filippine, dove ci sono "canzoni tradizionali di Natale già da settembre".

Scotti rivela così l’usanza del posto di dare il via al Natale ovunque, nelle case e nei negozi, dal 1° settembre. Samira rivela poi un’altra usanza locale, "la Misa de Gallo, ovvero una sequenza di Messe che partono dal 16 dicembre fino al 24 durante la notte, alle 4 del mattino. Si chiamano così perché avvengono all’orario del gallo". Questo offre l’assist a Gerry parlare di qualcosa che a lui sta a cuore: "Io conoscevo una cosa del genere in un ristorante messicano con il gallo, ma era un’altra roba. Era croccante, me lo ricordo"

Si arriva al "Cruciruota" con una completa parità, 1.000 euro per concorrente. Questa manche è dedicata ai "pessimi vicini", Samira sottolinea di avere ottimi rapporti con i suoi e di essere fortunata, Scotti replica: "Come si fa a non essere carini con lei? Fa schiamazzi? Provoca odori o fa fritto di notte?". Lei risponde: "Faccio il fritto ma non di notte, non è illegale, apro le finestre". Arriva così la chiosa del conduttore: "Anche Samira ha i suoi difettini, non indaghiamo".

Anche nella manche "Il Regno degli animali, vinta da Alessandro, si torna a parlare di emù, con Gerry che sottolinea la nostra tendenza, errata, a chiamare il maschio struzzo. "La femmina depone le uova, mentre lui si occupa dei pulcini fino ai sei mesi, è un papà esemplare". Livia alla fine piazza la zampata finale balzando a 9.500 euro, ma non è sufficiente per laurearsi campionessa, a conservare il titolo è ancora Alessandro a quota 14.700 euro.

Non resta che attendere per capire se questa volta "La Ruota delle Meraviglie" possa essere più fortunata per il ragazzo rispetto alle sere precedenti. Questa volta il giovane riesce a indovinare la prima e la terza frase, così da avere possibilità di scelta tra le due buste verdi. Gerry svela subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove si trovano 5 mila euro. Nella prima delle due verdi ci sono solo 100 euro, il giovane la riconsegna evidentemente subito, nell’altra ci sono invece 10 mila euro, che gli permettono di rimpinguare parzialmente il suo bottino.

Al termine viene confermato dal padrone di casa la presenza in palinsesto del quiz per tutte le feste, sottolineando che "Per tutte le feste La Ruota Gira", come ama dire sempre.

Potrebbe interessarti anche