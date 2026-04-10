La Ruota della Fortuna, puntata flop ma Gerry Scotti si consola con Samira Lui (e le medicine): “Siamo pazzi” Pochi guizzi nella gara de La Ruota della Fortuna di venerdì 10 aprile 2026, Gerry Scotti non si abbatte, grazie alle medicine e all'outfit di Samira Lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Il venerdì sera è uno dei momenti più attesi della settimana, la stanchezza inizia a farsi sentire ed è forte la voglia di relax, proprio per questo seguire "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 10 aprile 2026, può essere la mossa adatta. Gerry Scotti come di consueto entra accolto dalla musica dei Fortuna Five, scelta che merita il suo commento: "Dovevo entrare con il camion, sai sulle autostrade con fuori il gomito, ‘Still Loving You’. Con questa musica da autostrada americana vi diamo il benvenuto ancora una volta a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Stefania di Bussolengo (Verona), controllore di volo che ieri ha vinto 31.200 euro dopo essere stata riammessa al gioco in seguito a un ricorso. A sfidarla sono Giovanni, art director di Milano, e Gianluca, ricercatore di Roma. Lui rivela di essere ricercatore nelle neuroscienze, cosa che provoca il pensiero di Scotti: "Mi auguro di essere in buone mani, tra qualche anno dovrei cominciare a dare i numeri, cominciate a studiare tutto adesso".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui di rosso vestita con un abito monospalla che esalta i suoi lineamenti, stesso colore anche delle scarpe. Non appena Scotti la vede dice subito: "Siamo pazzi, Rosso Valentino", per poi riferirle del concorrente: "Lui sta studiando delle medicine per me per i prossimi anni, prevenire è meglio che curare".

La Ruota della Fortuna, puntata 10 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Trinxat", tipica di Andorra, che si rivela essere un "piatto a base di cavolo e patate, come indovinato da Giovanni, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Prima di procedere Samira legge la lettera di una bambina, Aurora, che le ha mandato un disegno e dice di ammirare i suoi stilisti, lei apprezza e dice: "Abbiamo qui una futura stilista, cercherò di replicare le tue idee", Gerry ribatte: "Mandate i vestitini per Samira e i costumini per me, così prendiamo spunto".

Si procede con "Il Regno degli animali", a tema "Il Diavolino", soluzione data dalla campionessa, che guadagna 4.500 euro. La gara prosegue con il "Round Musicale", dal titolo "Laura Pausini", altro tabellone indovinato da Stefania, che sale a 5.600 euro. Non manca ovviamente il "Round Jackpot", che può fare ricchi tutti i concorrenti, arrivato a 79.700 euro, dal titolo "Strategie di risparmio". Giovanni riesce a pescare lo spicchio fortunato quando si è arrivati a 83.900 euro, ma lui decide di non approfittarne non essendo sicuro della risposta. La campionessa sostiene di avere capito la frase, per questo tenta la fortuna sperando di trovare il "Jackpot", cosa che purtroppo non accade, lei dà comunque la soluzione incrementando il suo vantaggio a 7.200 euro, mentre entrambi gli sfidanti sono a zero. Il maialino va così a dormire con 85.400 euro.

Non manca nemmeno questa sera "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il Codice Da Vinci". E’ ancora la campionessa a spuntarla, guadagnando 1.700 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere. Questo le basta però per consolidare il suo vantaggio salendo a 8.900 euro. Questa è l’occasione per Gerry per ricordare un momento entrato nella storia del quiz, quando a settembre Dan Brown ha sceso le scale dello studio ed è stato loro ospite, regalando anche il suo ultimo libro "Ha preteso una copia del mio e ha voluto anche pagarmelo, questo entra nella storia".

Il gioco può comunque cambiare con il "Round Express", ma è ancora Stefania a spuntarla arrivando a 14.500 euro. Un’ulteriore svolta può comunque esserci con il "Mistero", che presenta uno spicchio con la "Bancarotta" o con 10 mila euro, che ovviamente fanno più che comodo. Nessuno riesce a fermarla, lei dà anche questa soluzione, pur essendoci poche lettere sul tabellone, incrementando il suo bottino a 15.500 euro. Si passa al "Triplete", che può ovviamente scardinare poco la situazione, si arriva a "L’Ultimo Round" con Stefania saldamente in vantaggio a 16.500 euro, seguita da Giovanni a 2 mila, chiude Gianluca a zero. La soluzione finale viene data però sempre dalla campionessa, che resta tale con 26.700 euro.

La partita si chiude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove la concorrente deve indovinare tre frasi a tema "Viaggio". La campionessa indovina la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi, Scotti parte mostrando la busta rossa, che contiene fortunatamente solo 100 euro. Lei sceglie la numero 3 su suggerimento del compagno, dove si trovano 15 mila euro, lei rinuncia anche a questa, resta così la numero 2, prima di aprirla Gerry fa una battuta: "Il pubblico gode in questi momenti, in fondo non sono soldi loro, altrimenti prendevano 15 mila e scappavano in pullman". Ma cosa c’è nella busta numero 2? Qui troviamo altri 5 mila euro, la scelta purtroppo non è stata azzeccatissima, anche se in fondo in due serate ha vinto 62.900 euro.

Potrebbe interessarti anche