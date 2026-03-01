La Ruota della Fortuna, stavolta Gerry Scotti delude: puntata flop senza Sanremo e Affari Tuoi (ma c’è un ribaltone) La Ruota della Fortuna è in onda anche domenica 1° marzo 2026, dopo la fine del Festival e senza la concorrenza di "Affari Tuoi", ma con una puntata con pochi siparietti tra Gerry Scotti e Samira Lui

"La Ruota della Fortuna" è in onda regolarmente anche questa sera, domenica 1° marzo 2026, ma nemmeno questa volta avrà a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", fermo per lasciare spazio al Festival di Sanremo, oggi per un approfondimento dedicato al tema. Ad accogliere Gerry Scotti come sempre sono i Fortuna Five, che hanno scelto per lui una musica particolare, subito riconosciuta: "Dov’è l’amore? Si domandano i Black Eyed Peace, marzo è un mese giusto per l’amore, oggi inauguriamo il mese di marzo proprio con questo sound, il sound della nostra band, l’applauso del nostro pubblico, pronti per un’altra domenica con ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore procede con la presentazione dei concorrenti, con una formula inaugurata già da qualche settimana, a partire dal campione, Filippo, commerciante di Roma, che ha conquistato il titolo ieri con una somma di 11.900 euro, oltre alla crociera nei Caraibi. A sfidarlo sono Giuseppe, giovane avvocato di Vicenza con la passione per le Spartan Race, e Maria di Cassano delle Murge (Bari). Lo schieramento porta Scotti a fare una battuta al campione: "Sei a metà tra Giuseppe e Maria, questa sera se mi permetti ti chiamo Gesù Bambino".

È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con "Bellissima" di Annalisa come sottofondo musicale. A differenza delle altre puntate, non c’è stato alcuno scambio di battute tra i due, cosa che in genere avviene magari in riferimento all’abito o alla pettinatura della ragazza o per eventuali episodi successi tra loro nel dietro le quinte.

La Ruota della Fortuna, puntata 1 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Whopnin" tipica delle Isole Bermuda, che si rivela essere un "saluto tipico per dire come va", non è altro che l’abbreviazione di "What’s happening?", ovvero "Come va?", Gerry dice: "Anche noi a Pavia diciamo ‘Come la va?", cosa che spinge Samira a ribattere: "O la va o la spacca". A indovinare è il campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di procedere con la partita Scotti saluta parte del pubblico presente, che proviene da Como, sottolineando di avere letto un dato importante: "Anche per merito della squadra di calcio e degli investimenti che stanno facendo Como sta diventando una delle città più desiderate d’Italia". È poi la volta di salutare Avio, un giovane con una pettinatura particolare, una cresta colorata, cosa che il conduttore nota subito: "Ha visto la pettinatura del canarino ieri, ha preso il pullman ed è venuto a farci vedere che anche lui ha una pettinatura da pappagallino". Samira però si chiede dove stia guardando, a rispondergli è il padrone di casa: "Non so dove sta guardando, ma tra me e te secondo te dove guarda?".

È il momento del "Cruciruota", tabellone a tema "In fondo al mar", indovinato ancora dal campione, che si ritrova ancora a 1.000 euro dopo avere pescato lo spicchio "Bancarotta". È la volta del "Round Musicale", dedicato alla "Musica Folk", frase indovinata ancora una volta da Filippo, che arriva a 2.900 euro, con gli avversari ancora a zero.

Tutto può comunque cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a 27.700 euro. A dare la risposta esatta è ora Maria, che arriva a 1.700 euro. Il maialino va invece a dormire con 31.400 euro.

Si prosegue con la manche dedicata agli animali, dedicata a "Il Caprone", indovinata ancora da Maria, che sale a 4.500 euro. A cambiare le sorti della gara ci pensa il "Round Express", che consente a Giuseppe di balzare a 14.900 euro e salire in testa. Il "Triplete" cambia poco le sorti dei concorrenti, in testa c’è ancora Giuseppe con 15.900 euro, seguito da Maria a 5.500 euro, chiude Filippo a 3.900 euro, sappiamo però bene che a "La Ruota della Fortuna" i ribaltoni non possono essere esclusi con "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è ancora Giuseppe, che si laurea campione con una cifra ragguardevole, 22.400 euro, pur avendo preso più volte il "Bancarotta".

La puntata termina come da consuetudine con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dover indovinare tre frasi a tema "Io sono Antonio". Il concorrente indovina solo la terza frase, ma almeno questo gli garantisce di avere una busta verde. Scotti parte mostrando la busta numero 2, la prima delle rosse, dove ci sono 1.000 euro, nell’altra rossa, la numero 1, troviamo invece 15 mila euro. Ma cosa c’è nella sua verde? Nella sua ci sono 10 mila euro, che gli consentono di arrivare a 32.400 euro.

Complessivamente la puntata non ha regalato troppi guizzi, né emozioni particolari, solo alla fine abbiamo avuto la conferma con la nomina del nuovo campione di come possa bastare poco per cambiare la sorte a proprio favore.

