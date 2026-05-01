La Ruota della Fortuna, dedica da brividi di Gerry Scotti e Samira Lui: “La nostra famiglia”, ma la puntata speciale finisce malissimo La Ruota della Fortuna è in onda anche venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori Gerry Scotti e sSmira Lui hanno pensato ai loro collaboratori

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio 2026, si celebra la Festa dei Lavoratori, aver goduto di qualche ora di riposo potrebbe essere un’occasione per rilassarsi in serata davanti alla Tv e seguire "La Ruota della Fortuna". Gerry scotti entra in studio accolto dalla musica dei Fortuna Five, pronto a regalare un’ora di intrattenimento, partendo dal suo consueto discorso introduttivo: "Bentornati col nostro suono, il suono della ruota che gira, solo qua si sente, la mia band vi fa un altro sound, ringraziamo i Fortuna Five, che insieme a me vi augurano buonasera e bentornati a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si parte con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, che lui definisce "grande". Deborah di Villafranca del Piemonte, che in due puntate è arrivata a 130.300 euro (complici i 100 mila vinti ieri). A sfidarla sono Vito di Molfetta, studente Ingegneria Energetica, e Irene di Aversa (Napoli), imprenditrice nel settore orafo (ha un laboratorio dove lavora oro).

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E’ quindi il momento di accogliere Samira Lui, definita "il nostro gioiello", con un abito modello robe manteu in rosso e una pettinatura liscia tirata indietro con il gel. "Che vestitino – dice subito Gerry appena la vede -. Elegantissima, lei se lo può permettere, ma è molto elegante".

Il conduttore ci tiene però anche a lanciare un messaggio in occasione della Festa dei Lavoratori: "Non possiamo non solo ringraziare, ma anche nominare e rendere onore alle più di 100 persone che lavorano con noi ininterrottamente. Auguri a tutti i nostri reparti, e sono tanti. Il pubblico che ci viene a trovare resta stupito da quanta gente lavora dietro le quinte, sono tutti ragazzi giovani, bravi e professionisti, sono onorato di sentir dire dai concorrenti che li ringraziano perché sono sempre gentilissimi con loro. Auguri e Buona Festa dei Lavoratori". "Siamo una grande famiglia", chiosa Samira.

La Ruota della Fortuna, puntata 1 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Xronia Polla", tipica della Grecia, che si rivela essere un "augurio universale per le festività", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1000 euro. "Sarebbe l’equivalente del nostro ‘Cento di questi anni'".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "L’Aracari dal ciuffo riccio", tabellone indovinato da Vito, che guadagna i suoi primi 2.400 euro. Non manca il "Round Musicale", dal titolo "Fabio Concato", a dare la risposta questa volta è Deborah, che sale a 4.500 euro, mentre nel frattempo lo sfidante è tornato a zero.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a 143.400 euro, cifra rimessa in palio dopo che Diego, bancario di Roma, era riuscita a conquistarla ieri ma senza diventare campione. La frase questa volta è a tema "Viaggio nel tempo", la campionessa gioca quasi in solitaria, è convinta di saperla ma decide di continuare a girare sperando di trovare lo spicchio, ma senza fortuna pur avendo fatto quattro tentativi. Alla fine decide di dare la soluzione, così da arrivare a 12.700 euro. Il maialino va quindi a dormire a 150.400 euro.

Prevista ovviamente la manche nata da meno tempo a "La Ruota della Fortuna", ovvero "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, in modo particolare "Le mille e una notte", con Gerry che definisce Samira "la bibliotecaria più bella d’Europa". A dare la risposta esatta è Vito, che ottiene 1,300 euro, cifra che può raddoppiare con lo stesso tabellone sullo stesso tema, obiettivo che però non riesce a raggiungere.

Nonostante il dominio di Deborah, la partita è ancora apertissima, a maggior ragione con il "Round Express", specialmente per chi riesce a trovare lo spicchio dedicato, dal tema "Ragazzi di oggi". Ad avere questa opportunità è proprio la campionessa, che può consolidare il suo dominio, pur con il rischio di perdere tutto, lei però non sbaglia, dà la soluzione e sale a 15.700 euro, lasciando a zero entrambi gli sfidanti. La frase era dedicata all’abitudine dei ragazzi di uscire il venerdì sera, questo spinge Gerry a fare un appello: "Da zio Gerry, vi prego, se dovete brindare, bere un bicchiere di birra o di vino fatelo, ma non mettetevi alla guida. Impariamo da altri Paesi che lo hanno fatto prima di noi, uscite in quattro, quello che guiderà la macchina non deve bere in quell’occasione. Comunque in generale per la vostra salute di tutti i tipi non esagerate, anche il venerdì sera. Grazie di cuore".

E’ la volta del "Triplete", a tema "Sale", che può essere utile per gli sfidanti per provare ad accorciare le distanze. E invece Deborah sale a 16.700 euro, Vito guadagna 1.000 euro, mentre Irene resta a zero (una manche è stata annullata). A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round" ultima occasione per fermare il predominio della campionessa. A dare la soluzione è però ancora Deborah, che sale a 29.300 euro, così da restare tale.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Lavoro". La giovane imprenditrice riesce a fare l’en plein, così da trovarsi con tre buste verdi. Si parte con la busta numero 2 su suggerimento della mamma, dove ci sono 20 mila euro, lei decide di cambiarla e passare alla numero 3, che contiene però solo 1.000 euro, a questo punto lei passa alla numero 1, ma questa volta le cose non vanno per il meglio, ci sono 100 euro.

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