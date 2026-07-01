La Ruota della Fortuna, Samira Lui avverte il fidanzato Luigi: "Se lo fa lo caccio dal letto", la replica (perfida) di Gerry Scotti A La Ruota della Fortuna mercoledì 1 luglio 2026 Samira Lui non ammette mezze misure, dice chiaramente cosa non gradisce dal fidanzato. Esilarante la reazione di Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche oggi, mercoledì 1° luglio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", che terrà compagnia al pubblico per tutta l’estate, senza alcuna pausa. Davvero di livello la presentazione che i Fortuna Five fanno di Gerry Scotti, definito il "Berry White delle nostre serate per la sua voce unica nel panorama televisivo", a quel punto lui entra in studio accolto dalla musica dell’artista che lui canticchia: "Insomma Marco, devi ingrassare 100 chili almeno, lui era veramente inarrivabile, ma l’omaggio l’ho capito, vi ringrazio. E’ una delle mie canzoni preferite, ai tempi della radio ha segnato non dico la mia carriera, ma la mia vita, questa sera Berry White vi dà il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Lui prova così a imitare il cantante, per poi spiegare: "Lui aveva questa voce come se avesse sempre avuto due uova in bocca, è difficile, solo Mario Biondi ogni tanto ci riesce in Italia, lui sfiora Berry".

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Spazio alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Federico, coach di basket di Roma, che in due sere ha vinto 23.600 euro. Scotti chiede se lui abbia altre passioni oltre a quelle del basket, ma il giovane non ha dubbi: "Mi ritengo fortunato a essere riuscito a far diventare la mia passione un lavoro", Gerry replica: "E’ un po’ come quando lo chiedono a me, se mi dicono cosa mi piace fare io rispondo: ‘Andare a lavorare’, che cosa posso fare? Sono fortunato". A sfidarlo sono Filippo di Canicattì, addetto alle vendite nell’elettronica di consumo, laureato con l’obiettivo di diventare manager nel settore, e Gaetano di Roma, funzionario pubblico in un’istituzione importante.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, con un abitino nero a pois, al ritmo di "Playa" di Baby K, una volta arrivata il presentatore fa una proposta: "Ma perché non tiene questo come stacchetto per tutta l’estate? E’ bellissimo, se lo lasci dire", lei concorda: "Fa venire voglia di mare".

La Ruota della Fortuna, puntata 1 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con la manche "Piatti estivi", a tema "Panzanella", frase indovinata da Federico, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere Gerry presenta come di consueto parte del pubblico, tra loro c’è la signora Agostina da Crema, prelevata dai nipoti senza dirle dove l’avrebbero portata, ben sapendo di farle una sorpresa che le avrebbe fatto piacere.

Si continua con "Un’estate fa", dal titolo "Estate 1778", a dare la soluzione è ancora Federico, che sale a 4.300 euro. La frase era riferita all’inaugurazione del Teatro alla Scala di Milano, questo porta Scotti ad avere un ricordo personale: "Una delle prime meraviglie che mi hanno portato a vedere, si faceva la gita alle scuole elementari. Emozionati, dalla periferia con il pullman, la prima volta ce l’hanno fatta vedere da fuori, poi l’anno dopo hanno fatto una rappresentazione per i bambini, tutti innamorati di quella giornata". Spazio a "Tormentoni", per un tabellone dal titolo "Luglio", è ancora Federico a dare la risposta esatta, così da raggiungere 5.300 euro. Al termine della manche il presentatore si mette a canticchiare: "Vieni, ho freddo qui al cuore, non so più cosa fare, mi prendo un raffreddore", a quel punto Samira gli chiede: "Ce l’ha un fazzoletto?", lui conferma, per questo lei ribatte: "Allora sta a posto così".

Gli sfidanti possono comunque riaprire la partita con il "Traghetto Express", specialmente se dovessero trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria e accumulare soldi, anche se un eventuale errore può fare perdere tutto. Il tabellone ha come titolo "Nella valiglia", l’occasione capita effettivamente a Gaetano in una fase in cui lui sembra non avere grandi dubbi sulla risposta, ne approfitta appieno, così da guadagnare i suoi primi 8.300 euro. La frase era relativa alla possibilità di trovare la sabbia dell’anno precedente, questo spinge Gerry a commentare: "Se uno mette via le valige un po’ in fretta poi quando le gira l’anno dopo c’è sempre quel filo di sabbia che mette anche un po’ di nostalgia. E’ un po’ come trovarsi in fondo al letto in una sera che hai caldo e ci sono le zanzare, che bello", ma la reazione di Samira è diversa: "Potrei impazzire, io esco matta per queste cose, le detesto. Io caccio Luigi, se arriva dal mare e si mette un attimo sul letto sia mai, cacciato subito", a quel punto il conduttore non può che rivolgersi al fidanzato della sua compagna di avventura: "Luigi, uomo avvisato, mezzo cacciato. Faremo una rubrica ‘Le avventure di Samira e del povero Luigi".

La serata de ‘La Ruota della Fortuna" prosegue ovviamente con il "Triplete", a tema "La barriera corallina", al termine ci si trova con Gaetano in testa a 10.300 euro, seguito da Federico a 5.300 euro, chiude Filippo a 1.000 euro. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente la manche che tutti conosciamo "L’Ultimo Round", dal titolo "Nel padel". A dare l’ultima soluzione è Gaetano, che arriva a 16.200 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione. Il concorrente siciliano può rimpinguare il suo bottino con "La Ruota delle meraviglie" con tre frasi a tema "Cucina cinese", le cose non vanno però troppo bene, non ne indovina infatti nemmeno una. Gerry mostra così le varie buste rosse, partendo dalla numero 2, dove ci sono 5 mila euro, si passa alla numero 3, che contiene 100 euro, mentre nella numero 1 troviamo 100 mila euro. La puntata è stata decisamente più breve del solito, esattamente come accaduto una settimana fa, per dare spazio a "Temptation Island", prevista subito dopo in palinsesto.

Gerry ricorda che proprio in questo periodo sono previst i casting itineranti, fondamentali visto che il quiz va in onda per tutta l’estate.

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