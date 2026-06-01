La Ruota della Fortuna, puntata surreale e Gerry Scotti sbotta: "Siamo da ricovero". E Samira Lui stravolta dalla campionessa Tante battute a La Ruota della Fortuna lunedì 1° giugno 2026, Samira Lui resta affascinata dalla campionessa, mentre Gerry Scotti non si trattiene all'ennesima battuta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 1° giugno 2026, una nuova settimana, a occupare il suo consueto posto in palinsesto c’è ovviamente "La Ruota della Fortuna", in onda subito dopo il Tg5. Gerry Scotti viene accolto come sempre dai Fortuna Five, che questa volta lo definiscono "il presentatore più caliente della Tv", poi lui si lascia andare al suo consueto discorso introduttivo:

"Ma che caliente? Ma che ho le scalmane? E’ permesso il ballo? E’ bella, tutti insieme dai, andiamo, in piedi, su. Iniziamo alla grande una settimana con la musica, vi faccio fare acquagym, tutte le mie sciure vengono qui a ballare, è il nostro splendido benvenuto suonato dai ragazzi dei Fortuna Five. Buon lunedì a voi, ben trovati a ‘La Ruota della Fortuna’. Evviva. Questo è un brano che io metto ad acquagym". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal "bravo, bello e sorridente campione", Alessandro di San Vitaliano (Napoli), studente di Medicina ma già laureato in Biologia, lui spiega perché: "Rientro tra quelli che hanno avuto difficoltà con il test di ammissione, ci ho provato finché non ci sono riuscito". A sfidarlo sono Anthea, studentessa di Fisica di Casarza Ligure (Genova) e Nadia, direttore di banca di Albino (Bergamo).

E’ quindi il momento di Samira Lui con il suo nuovo stacchetto musicale, questa volta è stato scelto "La felicità e basta", di Colombre e Maria Antonietta. Non appena arriva, Gerry trae spunto dalle parole del testo e le dice: "Passo a prenderti, baby", come dice la canzone, per questo lei gli chiede se abbia intenzione di farlo, lui replica: "Lo diceva lei. Ben trovata".

La Ruota della Fortuna, puntata 1 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Scarliga Merlus", tipico della Lombardia, che sta a indicare "chi non è gradito e deve andare via", come indovinato da Alessandro, che guadagna i duoi primi 1.000 euro. Non appena Gerry spiega il significato, Samira sottolinea: "Buono a sapersi, lo userò anch’io. So già a chi dirlo", Scotti le chiede se voglia dirlo al suo fidanzato Luigi, ma lei ribatte: "No, è qui". il conduttore capisce: "Al Pellicano (soprannome di uno dei loro collaboratori, ndr)".

Non manca il consueto saluto iniziale a parte del pubblico, tra loro ci sono tre persone provenienti dalla Germania, Gerry rivela di parlare un po’ di tedesco e ne dà prova, anche se il risultato è tutt’altro che quello voluto. A quel punto si rivolge alla regia: "Non sono tedeschi, sono di Cinisello, altrimenti capivano il mio tedesco", Samira ribatte: "Sicuramente".

Si prosegue come di consueto con il "Round Musicale", a tema "Neffa", a dare la soluzione è ancora Alessandro, che sale a 8.700 euro. Gerry prende spunto dalla canzone per dire a Samira: "Hai capito cosa dice lui? ‘Tu sei bellissima, forse un po’ troppo per me’. E sai cosa risponde? Scarliga merlus'", lei sorride e dice: "Può essere". A quel punto il conduttore ribatte: "Voi donne quando volete mollare uno…". Arriva poi "Il Regno degli Animali", a tema "Il Babbuino", questa volta a dare la soluzione è Anthea, che approfitta di una piccola indecisione di Nadia, cosa che le consente di guadagnare i suoi primi 1.000 euro, Si parla poi della tendenza dei babbuini a spulciare i simili come segno di protezione, Scotti chiede: "Sai cosa succede se un babbuino spulcia uno ma non è d’accordo? Gli dice: ‘Scarliga, merlus'", Samira conclude: "Ci casco sempre".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che può alterare i valori, arrivato a quota 31.500 euro., dal tema "E’ un segreto". Il campione tiene per gran parte il pallino del gioco, ma trova poi il "Bancarotta", mossa che inevitabilmente riporta la situazione in equilibrio, dando più speranza alle due sfidanti. Anthea sostiene di avere la soluzione, prova a girare con la speranza di trovare il Jackpot e invece pesca il "Passa", mossa che tenta quindi di fare anche Alessandro, ma lui è decisamente più fortunato e arriva sull’augurato spicchio rosso. Il campione dà la soluzione arrivando a 1.000 euro, ma conquistando soprattutto il jackpot, pari a 34.900 euro, che sarà suo se dovesse restare campione. Non manca un’altra battuta sull’ormai noto detto lombardo, Scotti conclude: "Stasera siamo da ricovero".

La serata de "La Ruota della Fortuna" prosegue con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia dell’Arte: Andy Warhol", la fortuna non assiste però il campione, che trova per la seconda volta il "Bancarotta", ma con una consolazione, il maialino resta suo. A dare la risposta esatta è Anthea, nonostante l’altra sfidante avesse fatto gran parte del lavoro, così da guadagnare 1.000 euro. La cifra può comunque essere raddoppiata con il secondo tabellone con lo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere così da arrivare a 3.200 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero.

E’ ora la volta del "Round Express", manche che ha spesso portato grandi stravolgimenti, specialmente se si riesce a trovare lo spicchio che consente di giocare in solitaria, dal titolo "Amicizia di lungo corso". L’occasione capita ad Anthea quando siamo ancora a tabellone vuoto, per questo tutto può risultare estremamente rischioso (è l’unica che può perdere tutto in caso di errore). La ragazza riesce però al meglio nell’impresa, così da arrivare a 9.700 euro e aumentare il suo vantaggio.

Il menu della serata prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Marylin Monroe", al termine ci si trova con Anthea ancora in testa a 10.700 euro, seguita da Alessandro e Nadia, con 1.000 euro a testa. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", dal titolo "Lo spettacolo della natura". A dare l’ultima soluzione è Anthea, brava ad approfittare di un’altra indecisione di Nadia, questo le permette di arrivare a 19.200 euro, sufficienti per diventare la nuova campionessa. Il maialino sarà quindi rimesso in palio domani sera.

La giovane ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Mattone". Il fidanzato di Anthea, presente tra il pubblico, rivela di essere al corso di laurea magistrale in Fisica delle Particelle, Gerry rivela: "E’ un argomento che mi interessa, che ogni tanto tratto al bar". Tutto va davvero benissimo, la studentessa fa l’en plein, si trova così con tre buste verdi. La ragazza si rivela bravissima, il presentatore dice ancora al fidanzato: "Stai attento, ti darà del filo da torcere, si vede ha un bel caratterino".

Prima di sapere quanto abbia vinto, Gerry si complimenta: "E’ una delle più brave che abbiamo ospitato ultimamente". Il fidanzato invita la ragazza a scegliere la busta: il conduttore osserva: "Bravo, ti stai orientando bene, se vuoi vivere sereno", lei opta per la numero 1, qui ci sono 5 mila euro, lei rinuncia e passa alla numero 2, questa contiene 10 mila euro, questa volta decide di accettare. Samira commenta in maniera favorevole: "Tanto rispetto per i soldi" (arriva così a 29.200 euro), anche Gerry dice la sua: "Potresti essere mia figlia, quasi mia nipote, sono felice della tua scelta, c’è un grande rispetto del denaro, ma io per forza devo farti vedere cosa lasci, spero di non darti una brutta notizia". Nella busta mancante troviamo 20 mila euro.

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