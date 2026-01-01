La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spaventa De Martino: “Sarà una lunga stagione, chissà…”, l'annuncio di Capodanno La Ruota della Fortuna è in onda anche il primo giorno dell'anno, Gerry Scotti annuncia una messa in onda più lunga del previsto, la situazione diventa dura per Affari Tuoi

È iniziato un nuovo anno, ma anche oggi, 1° gennaio 2026, "La Ruota della Fortuna" non lascia solo il pubblico che si è tanto affezionato al quiz, certo che l’idea di poterlo seguire anche in una giornata di festa come questa possa essere gradita.

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band rivolgendosi subito a loro e al pubblico: "Più che un sentimento quello che ci lega ormai, signori, abbiamo passato metà dell’anno insieme, quindi è giusto esserci anche il primo giorno del nuovo anno. Siamo qui per sentirci parte della vostra famiglia, per salutarvi tutti insieme: grazie, buon tutto, buon anno e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

L’orgoglio di Gerry Scotti e Samira Lui

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, che scende le scale augurando "Buon anno" e salutando alcune persone del pubblico, con un abito rosso in paillettes, messo subito in evidenza da Gerry: "Qualcosa di rosso è obbligatorio – le dice -. Stavo raccontando al pubblico che abbiamo avuto la fortuna di vivere sei mesi di emozioni insieme, ne abbiamo vissute di tutti i colori, pensare di finire l’anno con il botto come ieri sera a me non è sembrato vero".

Il conduttore si riferisce poi al neo campione, protagonista di una grande serata: "Il concorrente non ha risposto a due tabelloni che corrispondevano a due buste abbastanza facili, è arrivato a dare la risposta per un centesimo di secondo alla terza busta e quella conteneva 200 mila euro. Meglio di così non poteva finire la nostra galoppata del 2025. Prepariamoci perché sarà una lunga stagione, iniziamo adesso e chissà quando finiremo. Sarà sempre un appuntamento con ‘La Ruota della Fortuna'".

Insomma, come messo in evidenza dal padrone di casa, Mediaset ha deciso di prolungare ulteriormente la messa in onda, forte degli annunci stellari, smentendo così la decisione iniziale, che faceva pensare a uno stop a novembre. Ora quindi non solo si è arrivati al nuovo anno ma si pensa di andare avanti ben oltre forte degli ascolti stellari che arrivano puntata dopo puntata, scelta che non può che mettere in difficoltà Stefano De Martino e "Affari Tuoi".

La Ruota della Fortuna, puntata 1 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Nicola, la terza persona ad avere vinto 200 mila euro (con un bottino complessivo di 214.300 euro). Gerry lo prende in giro perché, a suo dire, ha una voce simile a quella di Moreno Morello, inviato di "Striscia la notizia", ma con una vincita simile non può che essere interessato a sapere come preferisca utilizzare la somma: "In parte li investirò nel matrimonio (è in programma a settembre, ndr), siamo a metà mutuo, quindi questo fa comodo".

A sfidarlo sono Elisa, bancaria di Bordighera, con una passione per il canto nei bordi goti, e Alessandro, ricercatore toscano.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità legate al tempo passato, in riferimento a qualcosa accaduto nel 1983, dove si scopre che proprio a Capodanno viene sancito l’inizio di Internet. A indovinarla, e a ottenere i suoi primi 1.000 euro è Elisa. Successivamente è il campione a mettersi in evidenza, anche se sappiamo bene come sia prematuro sbilanciarsi sull’andamento della puntata, tutto può cambiare sempre all’ultimo.

Con il trascorrere delle manches anche Elisa riesce però a mettersi ancora in mostra, nonostante qualche giocata sfortunata, riportando la situazione generale quasi in equilibrio. Ed effettivamente anche questa volta assistiamo al ribaltone finale, è proprio Elisa a laurearsi campionessa con 7,300 euro. Nonostante tutto, Nicola entra nella storia del programma non solo perché il campione nell’ultima serata dell’anno (anche se solo per una sera), ma soprattutto per i 200 mila euro che è riuscito a conquistare. Probabile ci sia quindi la possibilità di rivederlo se dovesse essere organizzata un’altra serata de "La Ruota dei Campioni". Scotti si rivolge però anche ad Alessandro: "Ogni tanto facciamo anche le gare tra i più sfortunati, facile che ti richiamiamo".

La bancaria ha comunque la possibilità di incrementare il bottino conquistato a "La Ruota delle Meraviglie".La manche finale va davvero benissimo, la ragazza indovina infatti tutte e tre le frasi, avendo così tre buste verdi. Si parte con la busta numero 3, dove ci sono solo 1.000 euro, lei decide di restituirla e passare alla 1, dove ci sono 5 mila euro, ma lei rifiuta anche questi preferendo l’ultima, grazie a cui riesce a conquistare 10 mila euro.

