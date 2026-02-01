La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia tutto: “Basta gettoni d’oro”. Poi Samira Lui sbotta: “Meglio che pirla" La Ruota della Fortuna è in onda anche domenica 1° febbraio 2026, puntata che segna l'addio ai gettoni d'oro, Samira Lui invece si lascia andare a una perla di saggezza

La domenica sera tanti hanno voglia di godere delle ultime ore di relax così da ricaricare le energie in vista della nuova settimana, farlo guardando una puntata de "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 1° febbraio 2026, può essere una scelta davvero azzeccata. Gerry Scotti entra in studio accolto da una musica grintosa come "Footloose", che lui riconosce subito, poi è il momento del suo consueto discorso introduttivo: "Che domenica, una domenica con un ritmo così diventa una domenica bestiale. Signori, applaudiamo subito i Fortuna Five! Io starei qui a ballarmela fino alla fine ma dobbiamo fare il programma, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore prosegue pensando al tempo che passa: "E venne febbraio, oggi è il 1° febbraio, poi verrà la Candelora e dall’inverno saremo fora. Adesso il calore ce lo porta Samora (dice facendo evidentemente una rima, ndr)".

È quindi il momento dell’ingresso di Samira Lui, che questa volta indossa un vestitino corto rosso con spalline sottili e un fiocco al centro, che viene subito apprezzato da Gerry: "Voto anch’io, questo è il mio vestito preferito di tutta la settimana".

La Ruota della Fortuna, puntata 1° febbraio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Alessia, studentesssa di Arzano (Napoli), che ha finora conquistato 27.900 euro. A sfidarla sono Paolo, studente di ingegneria di Santa Domenica Vittoria (Messina) e Gioia, architetto di San Benedetto del Tronto, ma che adesso vive a Roma, dove si è trasferita dopo avere studiato nella capitale.

Si parte con il "Giramondo", manche dedicata a una parola della Bolivia, "Ch’alla", che si rivela essere un "antico rito spirituale carnevalesco", frase indovinata dallo sfidante. Questa non è altro che un ringraziamento alla Madre Terra, che tutte le popolazioni di quella zona fanno in questo periodo dell’anno. Non manca un breve video per mostrare quello che viene fatto nel Paese sudamericano, ma a questo Gerry ribatte: "Peccato che non sia in Bolivia, riconosco Cinisello Balsamo, dietro c’è la pizzeria, è il nostro Pellicano che fa i filmati tarocchi".

La partita prosegue, sono i due sfidanti a essere a 1.000 euro a testa, con la campionessa che sale a 1.600 euro, tutto resta quindi ancora apertissimo. La situazione può ovviamente cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a 38.900 euro, cifra destinata a crescere nel corso della manche e in grado di cambiare non di poco la serata se qualcuno dovesse scegliere di approfittarne dando la soluzione. Lo sfidante riesce effettivamente a fermarsi sullo spicchio "Jackpot", quando si è fermi a 43.200 euro, ma non essendo sicuro della risposta decide di girare ulteriormente la ruota. Alla fine è lui a dare la risposta salendo a 11.300 euro, con il maialino che continua invece a diventare sempre più ricco (ora a quota 46.900 euro). La frase permette però a Scotti di fare una riflessione importante: "Io ho capito che quelli tutti perfettini, che non hanno difetti, non hanno vizi poi sono più tristi degli altri, concedetevi un pizzico di follia, vi aiuta a vivere". A questa osservazione Samira ribatte: "Meglio essere una perla in fondo al mare che un pirla in superficie". Il conduttore apprezza: "Bella, questa è cinese".

Tra i tabelloni da indovinare ce n’è anche uno dedicato agli attori che hanno fatto la storia del cinema, Scotti mette in evidenza la sua passione per Francesco Nuti, scomparso troppo presto e spesso incompreso. Anche Samira ovviamente dice la sua facendo una rivelazione inaspettata: "Ho un debole per Totò e Massimo Troisi. – racconta la showgirl – Li guardo e li riguardo, amo la vera comicità napoletana".

La partita prosegue, è ancora Paolo a dominare a balzare a 15.500 euro, mentre Alessia è solo a 1.600 euro con la sfidante ancora a zero. A sorpresa, questa volta si decide di dare nuovamente spazio a una manche "Jackpot" così da dare ai concorrenti una nuova possibilità di arricchire il proprio bottino. Questa volta a dare la soluzione è Alessia, con il Jackpot che si ferma a 49 mila euro.

La campionessa riesce a rifarsi con "L’Ultimo Round" da una serata sfortunata, salendo a 11.100 euro, ma non sono sufficienti per conservare il titolo, a diventare campione è infatti Paolo, che conquista 16.500 euro. Prima di dare il via a "La Ruota delle Meraviglie" Scotti fa un annuncio importante relativo a una cosa che aveva chiesto vent’anni fa ma che è ora realtà, "L’avevo chiesto da tempo, ora l’ho finalmente ottenuto, da questa sera, 1° febbraio 2026, tutti i premi dei giochi televisivi non saranno più dati in gettoni d’oro, ma liquidati in soldi reali con la ritenuta d’acconto. Vale quindi per "La Ruota della Fortuna", ma anche per "Chi vuol essere milionario", in onda subito dopo". Paolo si presenta alla manche finale con un ottimo punto di partenza, il bollino della macchina e della crociera, chiamato a indovinare tre frasi a tema "Don".

Il giovane indovina però solo la terza frase, garantendosi almeno una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 2, dove c’erano 100 euro, mentre nella numero 1 ce n’erano 1.000. Si chiude mostrando il contenuto della sua busta verde, dove ci sono 20 mila euro, che viene definita "un’ottima borsa di studio" per il ragazzo.

