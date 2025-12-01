La Ruota della Fortuna, show di Samira Lui: lancia il sale e piange dalle risate. La reazione (sorprendente) di Gerry Scotti È iniziata oggi, lunedì 1° dicembre 2025, una nuova settimana con La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si augura di poter regalare ancora gioie a concorrenti, ma è pronto a "denunciare" Samira Lui

È iniziata una nuova settimana, densa di impegni e appuntamenti per tutti noi, tra questi per molti telespettatori c’è anche quello con "La Ruota della Fortuna", che tiene compagnia anche questa sera, lunedì 1° dicembre 2025. Gerry Scotti entra in studio accompagnato dalla musica della band che ha scelto "It’s Raining Man", brano di Geri Halliweel, che è l’occasione per lui per fare una battuta in apertura.

"Hanno ragione, piovono solo sorrisi, divertimento e ogni tanto anche un po’ di soldi sui nostri concorrenti. Ancora una volta, alleluia! E benvenuti a La Ruota della Fortuna".

Gerry Scotti in versione "Uomo della pioggia"

"Sono io l’uomo della pioggia, in America è chiamato così l’avvocato che fa vincere le cause, che fa quindi vincere i soldi ai suoi clienti, io sarò quindi l’uomo della pioggia. I miei concorrenti sperano quindi di essere innaffiati dai miei soldi, ma prima chiamiamo lei: Samira". Ed effettivamente è il turno di Samira Lui, che arriva indossando un’elegante e sensuale tuta nera, accompagnata da una nuova canzone: "Man, I feel like a woman". Anche questa è un’occasione per Gerry per fare un’altra battuta: "Conosco questa canzone, dice ‘Mi sento tanto donna’, e se ne sono accorti anche due del pubblico, che adesso stanno male. Tu non ti rendi conto di quanto ti sentono donna i miei pensionati".

Le sorprese non mancano, tra queste c’è la nuova Fiat 500 Ibrida, che può essere conquistata dai concorrenti. Gerry aggiunge poi un dettaglio sulla vettura: "Questa è un’opera d’arte, la Fiat 500, la progenitrice di tutto questo è la macchina esposta al Moma, il Museo di Arte Moderna di New York, quelle che vengono dopo di lei sono sempre più belle e fedeli alla loro storia. Da questa storia l’elettrica e la ibrida tutte e due nella Ruota, ce ne hanno date due".

La Ruota della Fortuna, puntata 1° dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo sarà ancora il pallavolista Mauro, di Venafro (Isernia), che ha già conquistato 165 mila euro in due sole sere e sogna di aprire un suo ristorante, per cui avrebbe già deciso il nome (su consiglio di Gerry), "La Schiacciata". A sfidarlo saranno Alessio, nato a Capua ma che vive a Norcia, giovane carabiniere, e Rossella, studentessa di Lingue e Letterature Moderne di Asti.

Nella manche dedicata alle parole che possono generare curiosità ma che riguardano parti diverse del mondo si parla di "Kulen", un tipico salame piccante della Croazia, argomento che inevitabilmente sta a cuore a Scotti. Samira ne approfitta per fargli la solita domanda curiosa a tema: "In quali occasioni particolari viene usato il Kulen?". "Tutti i giorni, io lo mangerei tutti i giorni", è la sua risposta. E invece avviene: "Durante un’Olimpiade". Il riferimento è alle Kulenmiadi, la competizione nazionale dei Gran Maestri del Kulen, arrivata alla 45esima edizione. "Chi ha avuto Kulen ha vinto", dice subito il conduttore. "La manifestazione ha lo scopo di giudicare il kulen che rispetta nei sapori e nella forma i canoni", ha detto sorridendo in lacrime Samira. A quel punto Gerry prova a chiudere il discorso: "Abbiamo capito, chi ha il kulen più bello vince".

Il padrone di casa si rivolge così ad Alessio in riferimento alla reazione avuta dalla sua "valletta": "Io posso fare denuncia anche se sei fuori dal posto di lavoro, segnali alla caserma più vicina e la vengono a prendere, lei e un certo Pellicano, che è quello che le fa queste ricerche".

La partita inizia con Rossella che riesce subito a mettersi in evidenza e a indovinare nelle prime manches, anche se è certamente ancora presto per fare previsioni, ben sapendo come nel gioco la cosa possa cambiare velocemente. Mauro non sta a guardare, ma il suo vantaggio la mette momentaneamente al sicuro. Purtroppo, però, un giro sfortunato la porta a perdere tutto, a conferma di come non sia possibile cantare vittoria in anticipo, chi segue La Ruota della Fortuna lo sa. Un destino analogo tocca ad Alessio, che pesca invece il Passamano, cosa che non può che favorire ancora Mauro. Non c’è però nemmeno il tempo di esultare che il campione si ritrova anche lui a pescare il "Bancarotta", restando quindi a zero a sua volta.

Samira interviene così in prima persona, gettando il sale in mezzo ai concorrenti, pensando che questo possa allontanare la sfortuna secondo una vecchia superstizione. Paradossalmente, la gara diventa ancora più bella essendo tutti a zero, tutto finirà sul filo di lana.

La manches che consente di accumulare più soldi permette però a Mauro di prendere il largo e arrivare a quota 13.900 euro, ma sa bene che il Round Express può però cambiare ulteriormente le sorti della situazione. Il pallavolista riesce ad avere la meglio anche nel Round Express, salendo a quota 17.900 euro, cifra che sale a 22.900 euro con il Triplete, in attesa di capire se ci siano ancora altri stravolgimenti nell’Ultimo Round, come è accaduto spesso.

Non ci sono però stravolgimenti, a confermarsi campione è ancora Mauro, con 23.000 euro. "La Ruota delle Meraviglie" non si rivela però fortunata, il giovane non riesce a indovinare nessuna delle tre frasi. Nelle tre buste, che non gli permettono di rimpinguare il bottino c’erano 1.000, 5 mila e 15 mila euro, domani sera potrebbe però avere modo di rifarsi. Ora in totale ha comunque accumulato 187.900 eur.

