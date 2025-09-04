Trova nel Magazine
La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi irrompe in diretta: “Abbiamo fatto un piccolo miracolo”. Poi punge Affari Tuoi

L’ad Mediaset si è presentato a sorpresa nello studio del game show, che ha battuto ancora Affari Tuoi e De Martino negli ascolti tv: “Qui si vince con merito”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Ruota della Fortuna vola negli ascolti tv e Pier Silvio Berlusconi gongola. L’ad Mediaset si gode infatti il successo del game show di Canale 5 (che anche ieri ha battuto Affari Tuoi e Stefano De Martino negli ascolti tv) e ha deciso di fare una sorpresa a Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda ieri mercoledì 3 settembre 2025, infatti, Pier Silvio si è presentato in studio per ringraziare personalmente il team Mediaset ed Endemol e il pubblico della rete ammiraglia. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna, la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a Gerry Scotti

Ieri mercoledì 3 settembre – come detto – Pier Silvio Berlusconi è arrivato a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna per ringraziare Gerry Scotti, Samira Lui e l’intera squadra dietro le quinte dello storico game show di Canale 5. "Buonasera! Buonasera a tutti! Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto" ha esordito l’ad Mediaset, che ha elogiato il lavoro svolto da ‘zio Gerry’ fino a dominare l’access prime time degli ascolti tv, facendo addirittura meglio di Stefano De Martino e Affari Tuoi: "Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi".

Dopo avere affondato la concorrenza di Rai 1 all’esordio della nuova edizione di Affari Tuoi, infatti, La Ruota ha fatto ‘doppietta’ e anche ieri è prevalso negli ascolti tv: "Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta" ha dichiarato in studio Pier Silvio, che poi si è rivolto direttamente a Gerry Scotti: "Questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente… Certo, la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative". I ringraziamenti sono andati anche a Samira Lui: "Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira perché è stata veramente una scoperta".

Il successo contro Affari Tuoi e Stefano De Martino

Nel corso del suo intervento a La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi si è anche concesso una piccola ‘frecciata’ alla concorrenza di Affari Tuoi, sottolineando la genuinità del format dello game show di Canale 5: "Siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie".

Programmi

