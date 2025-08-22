La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime time di Canale 5: Rai pronta a correre ai ripari dopo un’estate sottotono

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Gerry Scotti gongola. La Ruota della Fortuna, infatti, sembra non conoscere limiti e ieri ha fatto segnare per l’ennesima volta numeri da record negli ascolti tv. In attesa del ritorno di Affari Tuoi, lo storico game show di Canale 5 sta dominando nell’access prime volando spesso e volentieri oltre i 4 milioni e mezzo di spettatori. La sfida a Stefano De Martino, insomma, è lanciata e la Rai dovrà correre ai ripari al più presto. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

La Ruota della Fortuna: gli ascolti da record di Gerry Scotti

Nonostante si vociferi che Stefano De Martino stia già pensando al Festival di Sanremo 2027, il successo de La Ruota della Fortuna sta sicuramente destando più di qualche preoccupazione in viale Mazzini. Anche ieri il game show condotto da Gerry Scotti ha registrato numeri da record negli ascolti tv, volando addirittura al 29,3% di share con un ascolto medio di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. Affiancato da Samira Lui (e con Nicla Ozenda a guidare la live band), ‘zio Gerry’ sta dominando nell’access prime time di Canale 5 allungando sempre di più su Techetechetè, in onda Rai 1.

La scelta di spostare La Ruota in access per dare una svolta al palinsesto Mediaset (proprio come auspicato dall’ad Pier Silvio Berlusconi), insomma, ha pagato. Dopo avere fatto ‘retrocedere’ Paperissima Sprint su Italia 1 e preso il posto di un ormai stanco Striscia la Notizia (che ha deluso nell’ultima edizione e tornerà in onda solo a novembre), il game show di Gerry Scotti ha instaurato un regno incontrastato nella fascia oraria che apre alla prima serata. Dal debutto dello scorso luglio (21,9% di share e più di 3 milioni e mezzo di spettatori), La Ruota della Fortuna è cresciuto quasi senza sosta, ‘apparecchiando’ la sfida con Stefano De Martino e Affari Tuoi in autunno.

La sfida contro Stefano De Martino: quando torna in onda Affari Tuoi

Come già annunciato, la Rai è corsa ai ripari e ha subito richiamato Stefano De Martino dalle vacanze per ripartire con le registrazioni delle nuove puntate di Affari Tuoi. Il game show di punta di Rai 1 ha schiacciato la concorrenza per tutto l’anno con numeri da capogiro (spesso e volentieri oltre il 30%), ma il successo di Gerry Scotti e de La Ruota potrebbe ridimensionare il programma di De Martino. L’inizio della nuova edizione di Affari Tuoi (e quindi della sfida contro Scotti) è fissato per il prossimo 2 settembre, quando il conduttore tornerà al timone del ‘suo’ show.

