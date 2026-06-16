La Ruota della Fortuna, nuovo studio e superpremio inedito: ecco cosa cambia nella versione estiva del quiz di Gerry Scotti La Ruota della Fortuna cambia volto: Gerry Scotti annuncia una sorpresa per l'estate. Tutte le modifiche per la messa in onda dal 22 giugno

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La Ruota della Fortuna continua anche in estate, Ferragosto compreso. Per contrastare l’asso della Rai che schiera Marco Liorni e L’Eredità Estate in access prime time, Mediaset continua con Gerry Scotti e Samira Lui, ma una versione diversa del popolare e amatissimo quiz a premi. Il conduttore, nella puntata di ieri, 15 giugno 2026, ha già annunciato le prime novità. Ecco un riassunto completo di come funziona la nuova versione della Ruota per il pubblico dell’estate 2026.

La Ruota della Fortuna: tutti i cambiamenti previsti per la versione estiva

Mediaset gioca di strategia e con intelligenza. Il quiz durerà per tutta l’estate, ma non certo con l’aspetto e il solito meccanismo a cui ci hanno abituato. Si parte già dalla puntata del 22 giugno, dove vedremo uno studio diverso. TV Sorrisi e Canzoni svela che lo studio si tingerà di arancione e fucsia. Atmosfere estive e marine faranno da sfondo alle varie manche e all’ingresso di Gerry Scotti e Samira Lui. Sempre per allinearsi al meglio alla calda stagione, verrà inserita una manche tematica e un nuovo superpremio da affiancare alle ormai immancabili automobili degli sponsor. Brani estivi, modi di dire e abitudini che ci accompagnano nei mesi di luglio e agosto comporranno le varie puntate in onda dal lunedì alla domenica. Ma non è certo finita qui.

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Qual è il nuovo superpremio a La Ruota della Fortuna per l’estate

Come nuovo superpremio, nella Ruota delle Meraviglie, comparirà una bicicletta elettrica. Dopo il viaggio alle Maldive e il soggiorno nel parco divertimenti di Gardaland, sempre per adeguarsi alla stagione estiva, gli autori hanno optato per questa soluzione. Gerry Scotti, nel corso della puntata del quiz in onda ieri sera su Canale 5, ha annunciato altre due novità che arricchiranno il brand della Ruota nei prossimi giorni: una rivista in edicola e un libro a tema. Si tratta di una serie di iniziative mirate a rendere il gioco sempre più appetibile agli occhi dei telespettatori e a competere con la proposta Rai, che parcheggia Techetechetè e punta sulla forza del format condotto da Marco Liorni. Chi vincerà la sfida degli ascolti televisivi dell’estate 2026? Sia Rai sia Mediaset hanno voglia di farcela e di portare a casa risultati interessanti. Questa operazione anticipa sempre più le mosse future dei principali poli editoriali televisivi. L’estate è tutt’altro che una stagione di transizione: un programma forte e punto di riferimento per i telespettatori, rimane in onda 365 giorni l’anno, senza ferie.

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