La Ruota della Fortuna, perché non va in onda stasera: Gerry Scotti cancellato e De Martino vola verso un nuovo record
Inter-Como di Coppa Italia protagonista stasera su Canale 5: salta La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi prepara un nuovo botto di share.
Sarà una serata diversa dal solito per il pubblico di Canale 5, che martedì 21 aprile 2026 dovrà fare a meno di uno dei suoi appuntamenti più seguiti. La Ruota della Fortuna, infatti, si ferma eccezionalmente per lasciare spazio alla Coppa Italia, segnando il secondo stop stagionale del quiz di Gerry Scotti, finora uno dei pilastri più solidi della programmazione Mediaset. Uno stop che non nasce da scelte editoriali legate al programma, ma da dinamiche di palinsesto ormai consolidate, dove il grande calcio continua a dettare legge quando si tratta di prime time.
La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 21 aprile: perché
Canale 5 cambia in blocco la sua serata del martedì. Questa sera, infatti, La Ruota della Fortuna non andrà in onda in access prime time, mentre nel prime time salterà anche il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip. La scelta è stata dettata dall’esigenza di far spazio in palinsesto al match Inter-Como, semifinale di Coppa Italia che metterà in palio un posto nella finalissima. La partita . dopo lo 0-0 della gara d’andata – è una esclusiva assoluta Mediaset e sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 20.40, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
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Questa la nuova programmazione di Canale 5 valida per martedì 21 aprile:
18:40 – Avanti un altro
20:00 – TG5
20:40 – Inter-Como (Coppa Italia)
Quella di stasera sarà la seconda sosta stagionale dell’edizione in access prime time de La Ruota della Fortuna, iniziata lo scorso 14 luglio 2025. Da quel momento, il quiz di Gerry Scotti e Samira Lui è rimasto stabilmente in onda, senza interruzioni anche nei periodi più delicati dell’anno televisivo. Il programma ha infatti occupato il palinsesto quotidiano persino nei giorni "rossi" del calendario come Ferragosto, Vigilia di Natale, Natale e San Silvestro, confermandosi come uno dei titoli più presenti della stagione Mediaset. In questo lungo percorso, l’unica eccezione si è verificata il 3 marzo 2026, quando il quiz ha lasciato spazio alla semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter.
Gerry Scotti si ferma, Affari Tuoi prepara la festa
Quell’unico stop aveva già prodotto effetti evidenti sugli ascolti, favorendo un exploit di Affari Tuoi di Stefano De Martino, che proprio lo scorso 3 marzo aveva raggiunto 5.876.000 spettatori e il 27,4% di share, il miglior risultato stagionale del gioco dei pacchi. Ora lo scenario potrebbe ripetersi. L’assenza de La Ruota della Fortuna nella serata del 21 aprile potrebbe infatti creare nuovamente condizioni favorevoli per il game show di Rai 1, che avrà la possibilità di intercettare un pubblico più ampio e puntare a un nuovo risultato monstre.
La Ruota della Fortuna, quando finisce la stagione
Gerry Scotti tornerà in onda regolarmente a partire da domani. Mediaset, infatti, ha deciso di dirottare l’altra semifinale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio in programma il 22 aprile, nel prime time di Italia 1, mentre Canale 5 accoglierà il ritorno de La Ruota della Fortuna e l’undicesima puntata stagionale del Grande Fratello Vip. La Ruota della Fortuna tornerà a chiudere i battenti il 13 maggio 2026, quando Canale 5 trasmetterà la finale di Coppa Italia in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Il "Biscione" non ha ancora comunicato la data di fine stagione del quiz show. Alcune indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi da Cologno Monzese ipotizzano una chiusura a fine giugno, quando il programma potrebbe lasciare spazio a The Wall di Max Giusti, in onda nei mesi di luglio e agosto.
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