La Ruota della Fortuna, l’addio di Marco Galeone e chi lo rimpiazza: il saluto di Gerry Scotti e Samira Lui commuove Il musicista ha scelto di interrompere la sua esperienza nella band per tornare a dedicarsi ai progetti lasciati in sospeso, le parole sentite di Galeone.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Marco Galeone lascia La Ruota della Fortuna dopo oltre 400 puntate. Il musicista ha deciso di concludere la sua esperienza nella band del programma proprio in una fase di grande popolarità, scegliendo di tornare a dedicarsi ai progetti musicali che aveva accantonato per gli impegni quotidiani in televisione. L’addio è stato annunciato direttamente in studio nella puntata di domenica 13 settembre, con Gerry Scotti che ha voluto dedicargli un saluto particolarmente affettuoso.

Marco Galeone lascia La Ruota della Fortuna: la scelta ponderata

La decisione di Galeone non sarebbe arrivata all’improvviso, ma sarebbe stata il risultato di una scelta diventata progressivamente sempre più difficile da rimandare. Lo stesso musicista ha raccontato di aver iniziato a riflettere sul proprio futuro già da qualche mese, come rivelato sui social: "Credo sia giusto condividere questa cosa con tutti voi, che mi avete sostenuto fino adesso in questo percorso e che, magari, continuerete a farlo. Voglio condividere con voi la decisione che ho preso dopo un anno pieno di emozioni: di salite e discese, di gioie e sacrifici, di giorni in cui pensavo di non farcela e di giorni più leggeri. Nonostante tutto, un anno sempre pieno di quella instancabile voglia di fare la cosa per cui mi sento di essere nato e per cui sarò sempre grato: la musica. La mia scelta nasce dal desiderio di continuare a esprimermi attraverso la musica, ma in un posto che non è più questo, al di fuori di questa trasmissione. Voglio riprendere in mano i progetti che avevo iniziato prima di questa straordinaria avventura. Per questo oggi sono qui, soprattutto, per ringraziarvi. Per tutto quello che mi è stato dato in questo anno. Per quello che sono diventato. E per quello che diventerò. Un grazie ai miei compagni di viaggio della band, che adoro e a cui voglio tanto bene. Un grazie speciale a Gerry, per questa straordinaria opportunità e per aver creduto in noi. Un grazie enorme a tutta la squadra di produzione e un saluto particolare a Giancarlo Giovalli e a tutta la regia, che ogni giorno contribuiscono a dare vita a tutto questo. Siete un pezzo del mio cuore e vi porterò con me nella mia vita. Vi voglio bene".

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Il saluto di Gerry Scotti e Samira Lui

A rendere ancora più significativo il momento è stato il modo in cui Gerry Scotti ha accompagnato l’uscita di scena del musicista. Il conduttore ha voluto sottolineare il legame costruito durante il lungo periodo trascorso insieme, lasciando aperta la porta a un eventuale ritorno: "Ti auguriamo il meglio, questa rimane casa tua". Una frase breve ma particolarmente significativa, soprattutto considerando quanto Galeone sia diventato in questi mesi una presenza familiare per il pubblico di Canale 5. Dopo più di 400 appuntamenti, il suo volto e la sua voce erano ormai parte integrante dell’identità musicale de La Ruota della Fortuna. Sul profilo social del ragazzo è arrivato anche il saluto di Samira Lui. La co-conduttrice ha scritto un semplice ma sentito: "Sei grande Marco".

Una carriera già riccaper Galeone e i nuovi volti dei Fortuna Five

Prima dell’esperienza con Gerry Scotti, Galeone aveva già costruito un percorso articolato nel mondo della musica. Diplomato al Conservatorio di Parma, ha suonato in diverse formazioni e ha anche cercato la strada dei talent show, partecipando nel 2014 a The Voice of Italy e successivamente ad Area Sanremo e X Factor con i Nøvel.

Negli anni successivi sono arrivate altre esperienze televisive, tra cui Name That Tune – Indovina la canzone, oltre al lavoro come tastierista nel tour di Irene Grandi. L’ingresso ne La Ruota della Fortuna, nel 2025, ha però rappresentato il passaggio che gli ha permesso di farsi conoscere da un pubblico molto più ampio, trasformandolo da musicista soprattutto noto nell’ambiente a presenza quotidiana nell’access prime time.

La band non perde comunque la propria componente musicale. Al posto di Galeone arrivano Alex Mandelli e il tastierista Luca Algisi, portando la formazione da cinque a sei elementi pur mantenendo il nome Fortuna Five. Mandelli assume anche il ruolo di cantante e chitarrista, mentre Algisi si occuperà delle tastiere.

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