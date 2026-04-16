Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazione
Inter-Como di Coppa Italia rivoluziona il prime time del 21 e 22 aprile: stop al game show di Gerry Scotti e slitta il reality di Ilary Blasi.
Settimana movimentata in arrivo per Canale 5, che si prepara a rivoluzionare almeno in parte il suo prime time. Tra calcio, reality e quiz show, il palinsesto subirà cambiamenti importanti: a farne le spese – tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile – saranno La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip. Ecco i dettagli della nuova programmazione.
La Ruota della Fortuna, Inter-Como cancella la puntata del 21 aprile
Finora Gerry Scotti è stato un vero stakanovista, visto che la sua Ruota della Fortuna va in onda (quasi) senza sosta dallo scorso luglio. Lo show è andato in scena anche in giorni ‘rossi’ come Vigilia, Natale e San Silvestro, ma martedì 21 aprile resterà ai box. Il motivo? La semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, in programma dalle 20:30. Un appuntamento sportivo troppo importante per non prendersi la prima serata dell’ammiraglia Mediaset.
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Non è nemmeno la prima volta: già il match d’andata del 3 marzo (terminato 0-0) aveva costretto il quiz show a saltare una puntata. E ora il copione si ripete. Buone notizie, però, per i fan di Gerry Scotti: l’altra semifinale in programma mercoledì 22 aprile (Atalanta-Lazio, 2-2 all’andata) andrà su Italia 1, evitando così un doppio stop consecutivo per La Ruota della Fortuna.
Mediaset sposta il Grande Fratello Vip al mercoledì: perché
Il calcio scombina anche i piani del Grande Fratello Vip. L’undicesima puntata stagionale del reality condotto da Ilary Blasi non andrà in onda martedì, ma slitterà a mercoledì 22 aprile, con uno spostamento di 24 ore dettato proprio dal match Inter-Como. Un cambio che non sorprende: già a fine marzo il programma si era trasferito al lunedì (30 marzo) per evitare lo scontro diretto con la partita Bosnia-Italia che metteva in palio un posto al Mondiale 2026 (obiettivo fallito dagli Azzurri, che sperano ancora nel ripescaggio).
Non è tutto. A partire dalla prossima settimana, il GF Vip subirà un ulteriore cambiamento: il doppio appuntamento settimanale verrà infatti sospeso. La puntata del venerdì lascerà spazio alla soap Forbidden Fruit, mentre il reality proseguirà la sua corsa verso la finale con un’unica puntata settimanale. Resta da capire se il mercoledì diventerà la collocazione definitiva fino alla finale o se il reality tornerà nello slot del martedì.
Ecco la nuova programmazione del prime time di Canale 5 valida per i giorni di martedì 21 e mercoledì 22 aprile (Fonte: guida tv Mediaset Infinity):
Martedì 21 aprile 2026
- Ore 20: Tg5
- Ore 20.30: Inter-Como (semifinale Coppa Italia)
Mercoledì 22 aprile 2026
- Ore 20: Tg5
- Ore 20:40: La Ruota della Fortuna
- Ore 21:20: Grande Fratello Vip
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