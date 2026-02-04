La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si smarca da Affari Tuoi: cosa cambia senza gettoni d'oro (e i concorrenti ringraziano) Nel game show di Canale 5 ora si vince denaro contante: addio a calcoli complessi e perdita di valore... e i vincitori ringraziano.

Dopo mesi di dominio incontrastato nell’access prime time de La Ruota della Fortuna, riuscita a mettere in ombra anche un campione degli ascolti come Affari Tuoi, l’inizio del 2026 ha visto un cambio di passo. Grazie a diverse novità dentro al game show di Rai 1, da Herbet Ballerina allo stacchetto di Martina Miliddi, Stefano De Martino è riuscito a risollevare lo share del programma, riportando i numeri ai fasti del passato, sfiorando addirittura i 5 milioni di spettatori. Dati che, ovviamente, hanno iniziato ad allarmare Mediaset, ormai abituata a trionfare con Gerry Scotti e Samira Lui in una fascia oraria da sempre molto agguerrita e difficile. Proprio per questo motivo il biscione e il suo conduttore di punta hanno deciso di correre ai ripari con una strategia concreta e rivoluzionaria: niente più gettoni d’oro ma denaro contante per tutti i vincitori. Una scelta che non solo porta aria nuova, ma soldi veri nei conti correnti dei giocatori.

Addio ai gettoni d’oro, a La Ruota della Fortuna si gioca con soldi veri: cosa cambia per i concorrenti e per Affari Tuoi

I nuovi record di Affari Tuoi hanno iniziato a far tremare Mediaset. Il biscione, infatti, si stava ormai abituando a veder trionfare La Ruota della Fortuna nella fascia preserale, dove per mesi ha dominato. Con l’inizio del 2026, invece, Stefano De Martino è riuscito a riprendersi il suo scettro negli ascolti, grazie anche alle novità del game show, ora molto decisamente molto più improntato al varietà. Gerry Scotti, così, ha dovuto mettere in atto un piano che potesse dare una scossa al pubblico e, dal 1° febbraio, è stata introdotta un’importante novità.

In tutti i suoi game show, Chi vuol essere milionario compreso, i vincitori non riceveranno più i premi in gettoni d’oro ma in denaro contante. Una decisione rivoluzionaria se si pensa solo al fatto che ora i concorrenti non dovranno più attendere che le banche convertano l’oro in euro, con relativa perdita di valore, e non si dovrà neanche più pagare la commissione su questa operazione. Ed ecco qui che i campioni de La Ruota potranno avere un bonifico diretto sul loro conto, ovviamente già tassato e con ritenuta d’acconto del 20%.

Con i gettoni d’oro, il premio subiva parecchi tagli: dalla ritenuta alla fonte del 20%, fino all’Iva al 22% sull’acquisto del metallo, oltre poi alle spese di trasporto e le commissioni di cambio per trasformarlo in denaro contante. Ora, invece, niente più calcoli complessi: per un premio di 20mila euro, ad esempio, Mediaset tratterrà direttamente 4mila euro destinati al fisco, versando al vincitore i restanti 16mila, che oltretutto così non avranno nessun altra imposta aggiuntiva da calcolare nella dichiarazione dei redditi.

