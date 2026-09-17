La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si prende Il Volo (e altre star): la mossa contro Carlo Conti e Fabio Fazio Il conduttore Mediaset contrapporrà al ritorno di Tale e Quale un'edizione 'vip' del suo programma con Samira Lui. Per una sfida tesissima in prima serata. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non si arresta la battaglia dello share tra La Ruota della Fortuna su Canale 5 e i ‘rivali’ di Rai 1. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, che aveva già sbaragliato la concorrenza di Affari Tuoi scegliendo di non fermarsi, questa estate, stavolta sembra avere preso di mira Carlo Conti. Sarà infatti in occasione del ritorno di Tale e Quale Show – impreziosito dall’apparizione di Fazio – che il gioco di Scotti si allungherà in prima serata. E in più chiamerà all’appello vip e celebrità per un’edizione ‘stellata’ de La Ruota dei Campioni. Il modo migliore, insomma, per rovinare la festa al programma delle imitazioni di Viale Mazzini. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna, la mossa di Gerry Scotti ‘contro’ Carlo Conti

Tutto è apparecchiato per l’ennesimo confronto a suon di ascolti tv tra Mediaset e Rai. Stavolta, i protagonisti saranno l’inarrestabile Gerry Scotti e il veterano di Rai 1 Carlo Conti, pronto a tornare in onda con Tale e Quale Show dal prossimo mercoledì 23 settembre. E proprio a partire da quella data, per non rendere la vita troppo facile al collega, Scotti porterà la novità di uno show allungato in prima serata e ricco di sorprese e volti noti.

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Ci sarà infatti La Ruota dei Campioni…e delle Stelle su Canale 5, un mix che coinvolgerà non solo i concorrenti più forti e vincenti ma anche (e soprattutto) personaggi famosi. I primi a raggiungere Samira Lui saranno, come annunciato nella promo, i ragazzi de Il Volo. Toccherà al trio di tenori italiani intrattenere e sfidare, indirettamente, gli altri nomi celebri che nel frattempo scenderanno in pista a Tale e Quale. E poi, ogni settimana, dovrebbero arrivare nuove star e tante altre sorprese.

Il ritorno di Tale e Quale Show con Fabio Fazio

La scelta di Mediaset punta quindi ad arginare un debutto che su Rai 1 punterà invece sull’effetto nostalgia. Perché accanto a Carlo Conti, e ai giurati Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, arriverà il quarto giurato di puntata Fabio Fazio. Un ritorno attesissimo per l’ex volto di Viale Mazzini, ora felicemente ‘accasato’ sul Nove ma capace di spostare senza dubbio legioni di spettatori affezionati (e quindi di share) per questa occasione. E in più faranno la loro comparsa nello show i nuovi concorrenti, cioè Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, l’ex Amici Anna Pettinelli, Roberta Morise, Paola Perego, Selma, il telecronista Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo.

Una corazzata di nomi famosi che il Biscione proverà a sfidare con la solidità di Scotti, il sorriso di Samira Lui e qualche tocco di novità che non guasta. Chi avrà la meglio, come sempre, lo scopriremo solo numeri alla mano.

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