Con l’avvicinarsi della bella stagione iniziano ad emergere le prime ipotesi sui programmi Mediaset che nel corso dei mesi estivi si fermeranno per concedersi una meritata pausa. Sotto questo punto di vista, tutti gli occhi sembrerebbero essere puntati sull’amatissimo game show La Ruota della Fortuna, che con Gerry Scotti e Samira Lui continua a registrare grandi risultati e apprezzamenti, nonostante la fortissima concorrenza di Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1. Pur essendo un programma di punta che funziona benissimo, è doveroso ricordare che La Ruota della Fortuna va in onda senza sosta dallo scorso luglio, e per questo potrebbe effettivamente essere arrivato il momento di prendersi una pausa. Ma cosa potrebbe proporre il buon Pier Silvio al suo posto? Scopriamolo.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti rimpiazzato da un altro show: l’ipotesi The Wall

Se i vertici decideranno di concedere a Samira Lui e Gerry Scotti una meritata pausa estiva dopo mesi e mesi di messa in onda de La Ruota della Fortuna, Mediaset potrebbe poi decidere di giocarsi la carta Max Giusti. Visto il grande successo del conduttore alle redini di Scherzi a parte e i risultati apprezzabili ottenuti nel preserale con Caduta Libera, Canale 5 potrebbe dunque decidere di proporre un altro game show condotto proprio da Max Giusti al posto de La Ruota della Fortuna.

Tra le ipotesi più probabile troviamo The Wall, il gioco a premi portato per la prima volta a Mediaset proprio da Gerry Scotti. Considerando che la messa in onda di alcune repliche, avvenuta qualche anno fa nei mesi estivi, aveva registrato buoni risultati, proporre nuove puntate del gioco potrebbe essere la soluzione migliore per mantenere alto il gradimento del pubblico di Canale 5 in attesa del ritorno di Gerry e Samira.

La Ruota della Fortuna in pausa per l’estate? Spunta il nodo Affari Tuoi

La scelta di mandare o meno in pausa La Ruota della Fortuna dipende però anche da fattori che vanno oltre la scelta di un eventuale rimpiazzo. Molto dipenderà, infatti, anche da ciò che deciderà di fare la Rai con Affari Tuoi. Nel 2025, Stefano De Martino ha proseguito la conduzione del gioco dei pacchi fino a luglio, mentre quest’anno, secondo le indiscrezioni, potrebbe decidere di fermarsi prima per lasciare spazio a un nuovo game show estivo. In quel caso Mediaset potrebbe fermare la Ruota senza la paura di concedere troppo spazio agli avversari. Nel caso in cui Affari Tuoi dovesse proseguire di più, le cose potrebbero invece cambiare.

Infine, occorre tenere in considerazione anche ciò che deciderà di fare la bella e talentuosa Samira Lui, che visto il suo enorme successo sembrerebbe ormai destinata a una promozione a co-conduttrice di uno show tutto suo. E anche questa ipotesi potrebbe portare a scenari differenti. Non rimane che attendere per avere qualche conferma in più.

