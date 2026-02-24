Gerry Scotti, perché La Ruota della Fortuna può rovinare Sanremo (e anche Affari Tuoi) Lo storico game show di Canale 5 continuerà ad andare in onda anche nella settimana del Festival: Mediaset punta a ‘rosicchiare’ ascolti, la programmazione

La Ruota della Fortuna continua a girare. Come ormai di consueto nella settimana sanremese, Mediaset ha deciso di non fare la ‘guerra’ alla Rai e di mettere in stand-by le fiction e gli show più importanti del palinsesto; nell’access prime time, tuttavia, non mancherà l’appuntamento con lo storico game show. Gerry Scotti e Samira Lui saranno infatti regolarmente al timone de La Ruota, nella speranza di ‘rosicchiare’ ascolti al Festival di Carlo Conti e magari recuperare terreno nella lunga battaglia contro Stefano De Martino e Affari Tuoi, che saranno invece in ‘pausa’ fino al termine della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna in onda nella settimana di Sanremo: perché

Proprio come accaduto negli ultimi anni (e più precisamente dal 2023, quando Maria De Filippi fu costretta ad andare in onda con una puntata flop di C’è posta per te fermatasi al 12% di share negli ascolti contro il Festival di Amadeus), Mediaset ha deciso di rinunciare alla ‘guerra’ a Sanremo. Il ‘Biscione’ metterà infatti in pausa tutte le principali fiction e i grandi show del prime time per non scontrarsi con il monopolio dei dati Auditel della kermesse ligure. Nella fascia dell’access prime time, tuttavia, Cologno non alzerà completamente bandiera bianca e, anzi, proverà a dare ‘fastidio’ al Festival di Carlo Conti; l’appuntamento con La Ruota della Fortuna, infatti, rimarrà invariato. Durante l’intera settimana sanremese Gerry Scotti – affiancato da Samira Lui – sarà regolarmente in onda al timone dello storico game show di punta di Canale 5. L’idea, ovviamente, è quella di ‘rosicchiare’ share al Festival, in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai 1 dalle 20:40. Il programma di Gerry Scotti si sovrapporrà a Sanremo 2026 fino alle 22 circa, accavallandosi quindi per circa 80 minuti nella speranza di trattenere più spettatori possibile fino al termine della trasmissione.

L’obiettivo di Gerry Scotti: Stefano De Martino e Affari Tuoi nel mirino

Se da un lato La Ruota della Fortuna proverà ad arginare l’inizio delle serate del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1, dall’altro Gerry Scotti potrà approfittare – per quanto possibile – dell’assenza di un altro game show come Affari Tuoi. Senza la concorrenza di Stefano De Martino (che sarà in ‘vacanza’ fino al prossimo 2 marzo), infatti, ‘zio Gerry’ potrebbe cercare di recuperare terreno negli ascolti, soprattutto considerando il buon momento che l’access di Rai 1 stava vivendo con Affari Tuoi ormai ‘in fuga’ nella battaglia dello share dopo l’arrivo di Martina Miliddi e non solo.

