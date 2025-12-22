La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia il format: cosa succede stasera (e chi gioca) In arrivo una puntata speciale dedicata alle seconde chance e ai concorrenti che per un soffio hanno perso la possibilità di vincere al gioco: anticipazioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui continua a macinare ascolti record, conquistando ogni sera una grande fetta di pubblico pronta a giocare insieme ai concorrenti. Dall’inizio di questa nuova edizione del game show abbiamo infatti visto partecipare tantissime persone, alcune baciate dalla fortuna e altre che si sono ritrovate a perdere per una sola lettera sbagliata o per pochissime centinaia di euro. Ebbene, questa sera Gerry Scotti presenterà nella consueta fascia oraria dell’access prime time una puntata speciale dedicata proprio alle seconde chance e ai concorrenti che, pur dimostrando di avere grande talento, hanno perso per un soffio: scopriamo di più su ciò che vedremo.

La Ruota della Fortuna – La Seconda Chance: cosa vedremo stasera

Ebbene sì, durante la chiusura della puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha rivelato ciò che vedremo questa sera, ovvero una puntata speciale e un po’ diversa dal solito. "Le cose a furia di dirle avvengono. Tu mi senti dire in trasmissione, da un po’ di tempo, che mi piacerebbe dare una seconda chance a tutti coloro che hanno perso per 100 euro, oppure se hanno sbagliato una lettera: una ‘i’ al posto di una ‘o’. Ed è successo…", ha infatti rivelato il conduttore alla collega Samira Lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio questa sera, nella consueta fascia oraria dell’access prime time, Gerry Scotti e Samira Lui andranno dunque in onda con La Ruota della Fortuna – La Seconda Chance, una puntata speciale che vedrà la partecipazione di concorrenti già visti che, nelle puntate passate, hanno perso per un soffio, magari per pochissima differenza di montepremi o per una sola lettera sbagliata, pur dimostrando di essere bravi e dotati di grande talento per questo gioco.

La Ruota della Fortuna, seconda chance (con polemica)

E, come sempre, non esiste cambiamento televisivo che non divida il pubblico. Anche in questo caso, la scelta di dare una seconda chance a concorrenti che hanno già partecipato a La Ruota delle Fortuna ha generato pareri contrastanti. Da un lato c’è chi si è detto contento di poter rivedere in puntata persone che si sono rivelate particolarmente brave e carismatiche ma che, per un mancato colpo di fortuna, non sono riuscite ad arrivare alla ruota delle meraviglie. Dall’altro lato c’è invece chi sostiene che riportare in studio concorrenti passati sia incoerente con un format che si basa proprio sul giocarsi ogni sera il titolo di campione fino all’ultimo giro di ruota, rischiando anche di rimanere in gioco soltanto per una sera. Ad ogni modo, anche questa speciale puntata con potrà che catalizzare come sempre l’attenzione del pubblico.

Potrebbe interessarti anche