La Ruota della Fortuna, cambia l'orario della puntata del 25 dicembre: Gerry Scotti beffa Alberto Angela Stasera puntata speciale di Natale per Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna va in onda più a lungo e punta a soffiare pubblica a Stanotte a Torino su Rai 1.

Dopo la puntata della Vigilia trasmessa ieri, 24 dicembre, il tour de force natalizio de La Ruota della Fortuna continuerà anche nel giorno di Natale. Stasera, infatti, il giorno festivo non cancellerà il consueto appuntamento con il quiz show di Gerry Scotti, che sarà regolarmente in onda nell’access prime time di Canale 5, seppur con una modifica importante riguardo alla durata della puntata.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti "dilaga" a Natale: cambia la durata della puntata di stasera

L’appuntamento del 25 dicembre con La Ruota della Fortuna sarà speciale: la guida TV di Mediaset segnala una durata allungata rispetto alla puntata classica. Gerry Scotti raccoglierà la linea dal Tg5 intorno alle 20.40 e resterà in onda fino alle 22.10, per una super puntata natalizia di circa un’ora e mezza, ovvero circa 30 minuti in più del solito. In pratica, Canale 5 dedicherà quasi un’intera prima serata al suo programma di maggior successo, che terrà compagnia ai telespettatori fino alle soglie della seconda serata, per poi passare la linea al Concerto di Capodanno di Federica Panicucci (QUI le anticipazioni della serata).

Questa la programmazione della serata del 25 dicembre di Canale 5 (fonte: guida tv Mediaset Infinity):

ore 20: Tg5

Tg5 ore 20:39: La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna ore 22:10: Concerto di Natale

Gerry Scotti e la strategia contro Alberto Angela

La scelta di allungare la puntata di stasera è strategica e legata alla guerra degli ascolti televisivi con Rai 1. Nei piani di Mediaset, estendere l’emissione natalizia del programma di Gerry Scotti, che da mesi domina in access prime time, permetterà di ottenere due benefici principali: guadagnare punti preziosi di share nella sfida con Affari Tuoi e mantenere il pubblico su Canale 5 oltre le 21.30, evitando l’esodo verso Rai 1 e lo speciale Stanotte a Torino di Alberto Angela (QUI le anticipazioni).

Il calendario natalizio de La Ruota della Fortuna

Oltre alle puntate speciali del 24 e 25 dicembre, La Ruota della Fortuna resterà in onda anche negli altri giorni "rossi" delle festività natalizie. Gerry Scotti sarà protagonista del quiz anche a Santo Stefano e il 31 dicembre (quando Affari Tuoi invece sarà in pausa), sfruttando al massimo un periodo che ha trasformato La Ruota della Fortuna nel programma di maggior successo della televisione italiana.

