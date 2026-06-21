La Ruota della Fortuna, clamorosa gaffe durante la manche letteraria: cosa non torna nella soluzione dedicata a Cime Tempestose Doveva essere una semplice manche, si trasforma in un caso: l'errore su Cime tempestose travolge La Ruota della Fortuna

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Una gaffe importante ha contraddistinto una delle ultime puntate de La Ruota della Fortuna: parliamo di quella andata in onda il 19 giugno 2026. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui parte domani sera con la versione estiva. Tante novità a partire da un superpremio inedito e da uno studio rinnovato, accompagneranno i fedeli telespettatori fino a settembre. Con l’autunno alle porte, infatti, il programma continuerà ad occupare l’access prime-time di Canale 5. Entriamo nello specifico dell’errore commesso giovedì sera.

La Ruota della Fortuna: clamoroso errore su Cime Tempestose nella manche Se la sai raddoppi

La manche Se la sai raddoppi è dedicata ai classici letterari più celebri e letti in tutto il mondo. Nella puntata del 19 giugno 2026 è stato scelto uno dei più amati: Cime Tempestose. Il gioiello di Emily Brontë ha da poco avuto una trasposizione al cinema con Margot Robbie e Jacob Elordi, parecchio discussa. La frase da risolvere sul tabellone, che ha visto i concorrenti della serata in difficoltà dopo una serie di lettere e soluzioni errate, era la seguente: "Ambientato in epoca vittoriana". Peccato che la storia di Catherine e Heatcliff si svolga tra il 1771 e il 1802. L’epoca vittoriana comincia molto più tardi, ovvero nel 1837, e si conclude nei primi anni del Novecento. L’espressione "vittoriana" si riferisce al periodo in cui la Regina Vittoria ha governato il Regno Unito.

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La Ruota della Fortuna ci ricasca: quale altra gaffe ha fatto discutere nel quiz di Canale 5

Non bisogna tornare troppo indietro. Siamo nella puntata andata in onda lo scorso 15 giugno 2026. Il tema musicale era dedicato a Maracanà, il brano del 2014 di Emis Killa dedicato ai Mondiali di Calcio del 2014 e alla spedizione degli Azzurri in Brasile. Gerry Scotti è intervenuto proprio in relazione all’Italia ai Campionati: "Maracanà! Era del 2014! Ah, era una canzone per i Mondiali? Va beh ma tanto per cambiare l’Italia non si era mica qualificata…". No Gerry: l’Italia in Brasile nel 2014 c’era eccome. Gli Azzurri scesero in campo prima di mancare poi per tre volte la partecipazione: nel 2018, nel 2022 e nel 2026. Sarà stato un lapsus automatico dovuto all’ormai quasi abituale esclusione (e tristissima) che vede la nostra Nazionale fuori dall’ambitissimo torneo per troppe volte di seguito? Può darsi. Fatto sta che, proprio per il grande seguito che La Ruota della Fortuna ormai ha acquisito, errori di questo tipo vengono immediatamente scovati e fatti notare ai più distratti. Sbagliare è umano, ma perseverare è sicuramente diabolico.

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