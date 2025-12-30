Diego Fornaciari, chi è il batterista de La Ruota della Fortuna: ha un parente famosissimo Il batterista della nuova Ruota della Fortuna è Diego Fornaciari: giovane talento, parente di Zucchero e protagonista di un percorso musicale in forte ascesa.

La nuova edizione de La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti e affiancata dalla presenza brillante di Samira Lui, sta vivendo una stagione particolarmente fortunata. Il celebre game show, tornato su Canale 5 in una versione più vivace e moderna, anima l’access prime time di Mediaset con musica live, ritmo e un’atmosfera rinnovata. Tra le novità più apprezzate c’è infatti la band che accompagna ogni puntata, dettaglio che entusiasma gli spettatori e lo stesso Scotti, da sempre grande amante della musica. Ma negli ultimi giorni un elemento ha catturato l’attenzione del pubblico più curioso: chi è il batterista che dà energia allo show?

Diego Fornaciari: il batterista rivelazione de La Ruota della Fortuna

A togliere ogni dubbio è stato lui stesso. Attraverso il suo profilo Instagram, Diego Fornaciari ha confermato di essere il batterista ufficiale della band de La Ruota della Fortuna. La sua presenza sul palco e dietro le quinte non è passata inosservata, soprattutto per il cognome identico a quello del celebre cantautore Zucchero. Le ipotesi sul web non hanno tardato ad arrivare, fino alla conferma di Dagospia: Diego è effettivamente imparentato con Adelmo Fornaciari.

Ciò che emerge con chiarezza, al di là della parentela illustre, è la sua passione radicata per la musica. Il giovane musicista ha iniziato a suonare prestissimo: online circolano filmati che lo mostrano alla batteria già all’età di nove anni, testimonianza di un talento coltivato fin dall’infanzia. Oggi Diego è parte integrante del ritmo e dell’energia del programma, portando sul palco una professionalità che il pubblico ha subito imparato a riconoscere.

Tra sperimentazione e nuovi progetti: il percorso artistico di Diego

Oltre all’esperienza televisiva, Fornaciari sta costruendo un percorso musicale ricco di idee e collaborazioni. Fa parte dei Montenegro Records, un collettivo che punta alla ricerca sonora e alla sperimentazione come filo conduttore di ogni progetto. Con Alessandro Tarquini ha firmato Acustica Notte, un album interamente acustico nato insieme a Simone Todaro, registrato tra lo studio di Roncocesi e la produzione di Alessandro Lavaggi. Il disco, pubblicato il 24 gennaio, rappresenta una fase di crescita artistica importante, in cui Diego esplora nuovi linguaggi e nuove sensibilità.

Accanto alla sua batteria, nella band del programma trovano spazio anche due giovani voci: Nicla Ozenda, talento ligure del 2002 e promessa del canto che studia al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, e Marco Galeone, tastierista e cantante con collaborazioni importanti, tra cui Irene Grandi e una partecipazione a The Voice of Italy nel team di Raffaella Carrà.

