La Ruota della Fortuna, Fiorello punzecchia Mediaset sul prolungamento: “Così Samira Lui li denuncia…” Lo showman de La Pennicanza ha commentato con la consueta ironia la scelta di far durare il programma di Canale 5 anche d'estate. Poi l'omaggio a Mike Bongiorno.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La Ruota della Fortuna ha beffato Affari Tuoi, annunciando l’inattesa messa in onda per tutta l’estate 2026. E a stretto giro di posta, oggi Fiorello ha commentato a La Pennicanza la mossa di Mediaset, chiamando in causa (con discreta ironia) il volto del programma Samira Lui (ormai insostituibile al pari del compagno di avventure Gerry Scotti). E non è mancato en passant un omaggio al grande Mike Bongiorno, primo volto leggendario de La Ruota che proprio oggi avrebbe compiuto 102 anni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna, la gag di Fiorello su Samira Lui

Come è noto, il programma cult rilanciato da Gerry Scotti su Canale 5 non si fermerà. Niente pausa estiva, come invece si pensava solo poche settimane fa, ma un ‘filotto’ di puntate anche nei mesi più caldi dell’anno. Una mossa che ha spiazzato senza dubbio i rivali storici di Affari Tuoi, dato che il programma di Stefano De Martino invece si fermerà come da prassi. E proprio su questo tema è intervenuto Fiorello oggi, nell’ennesima puntata dissacrante de La Pennicanza su Rai Radio 2.

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"Pensate La Ruota della Fortuna andrà in onda a luglio e agosto", ha spiegato lo showman. E il sodale Biggio ha rincarato: "Tutta l’estate, non si fermano mai". Poi è arrivata la battuta tagliente di Fiore: "Samira denuncia Mediaset per sequestro di persona…ma mandateli in vacanza, poveracci! Povera Ruota, quanti chilometri c’avrà?".

"Quindi, conoscendo i miei polli", ha proseguito il conduttore, "faranno durare pure i pacchi fino a luglio agosto. O cambiano?". In risposta al quesito, qualcuno in studio ha informato Fiore che dal 20 luglio Affari Tuoi sarà sostituito da L’Eredità di Liorni in access prime time. Un rivale temibile per Scotti. Anche se l’ironia di Fiorello si è concentrata su altro: "Cambiano gli addendi ma il risultato non cambia!". Come a dire: gira e rigira, ormai i programmi sono sempre quelli.

L’omaggio di Fiorello a Mike Bongiorno

Nel corso de La Pennicanza c’è stato anche spazio per un omaggio a chi La Ruota della Fortuna l’ha resa leggendaria, cioè il grande Mike Bongiorno. Fiorello ha festeggiato i suoi 102 anni, ricordando una serie di aneddoti incredibili sulla vita da film di Mike. "Tanti auguri…avrebbe compiuto 102 anni oggi, era una persona veramente straordinaria ha vissuto una vita incredibile, è stato prigioniero, partigiano, pensate che c’era Indro Montanelli che era carcerato…e lui andava in carcere e gli dava le lettere che portava alla madre…pensate una volta mi ha detto ‘Io sono stato davanti a un plotone di esecuzione…pensavo la mia vita finisce qui’. Invece, fortunatamente per lui, aveva il passaporto che faceva capolino dal taschino della giacca…un ufficiale tedesco lo vide e disse ‘Ma questo è americano’. Lo tolse dal plotone perché gli americani potevano essere utili come scambio di prigionieri. Quindi si salvò la vita".

E infine Fiore ha aggiunto un ricordo personale, stavolta buffo e tenero: "Una sera venne davvero a casa mia…apro la porta, suono, Susanna (la moglie di Fiorello, ndr) trova me e Mike Bongiorno in smoking…io avevo una Olympus e lo fotografai in tutti i posti della mia casa…e la cosa stupenda è che lui quando venne a casa mia disse ‘sei sicuro?’…Susanna fece qualcosa con quello che aveva in casa, fece una pasta al pomodoro…lui mangiò la pasta, finì la mozzarella, prese il tovagliolo e disse ‘Bene, mi chiamate un taxi?’. Non volle stare un secondo di più!".

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