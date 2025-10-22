Daniela Petrilli a La Ruota della Fortuna, chi è la campionessa dei record: la vincita epocale (con malore di Gerry Scotti) Daniela Petrilli trionfa a La Ruota della Fortuna con due vincite consecutive da 100mila euro: Gerry Scotti senza parole. Ecco chi è la professoressa che ha fatto la storia del game show.

Con due vittorie consecutive da 100mila euro, Daniela Petrilli è diventata uno dei volti simbolo della nuova era in access prime time de La Ruota della Fortuna. Una concorrente fuori dall’ordinario, capace di segnare un evento rarissimo nella storia del game show, al punto da lasciare Gerry Scotti senza parole e – come lui stesso ha ironizzato – quasi in "malore" per l’emozione.

La Ruota della Fortuna, chi è Daniela Petrilli: 200.000 euro in 48 ore

Daniela è approdata nel programma lunedì 20 ottobre, e da subito ha dimostrato sangue freddo, lucidità e una presenza scenica che ha conquistato pubblico e conduttore. Originaria di Sabaudia, in provincia di Latina, è di madrelingua francese e inglese, nata in Canada da una famiglia italiana che si trasferita nel Belpaese oltre 35 anni fa.

Professoressa nella vita quotidiana, Daniela ha dato prova di una calma invidiabile anche nei momenti più delicati del gioco. Dopo aver superato la concorrenza nella prima puntata, si è guadagnata l’accesso al gioco finale e, con un colpo di fortuna spettacolare, ha pescato la busta contenente il premio massimo: 100.000 euro. Ma la vera sorpresa è arrivata nella puntata di ieri sera, 21 ottobre, quando – pur sbagliando due risposte su tre – ha nuovamente azzeccato la scelta della busta giusta, conquistando un altro montepremi da 100.000 euro. Un’impresa che ha dell’incredibile, soprattutto considerando che nella seconda puntata la sua performance al gioco finale è stata piuttosto opaca. Lo stesso Scotti, prima dell’apertura delle buste, l’aveva rimproverata con tono bonario: "Stavolta non hai offerto una prova all’altezza della tua bravura".

Ma la fortuna, stavolta, ha soffiato dalla sua parte regalandole una nuova serata indimenticabile che ha fatto felice anche il popolo del web. Su X, infatti, sono tanti i post di utenti che hanno festeggiato la maxi-vincita della concorrente. Qualcuno ha scritto: "La campionessa Daniela è strepitosa". Altri invece hanno ironizzato sul corposo esborso che graverà sulle casse del ‘Biscione’: "Qualcuno porti i sali a Pier Silvio", oppure: "Daniela tra ieri e oggi può comprare una Panda per lei, suo marito, i figli e pure ai nipoti".

Il malore (ironico) di Gerry Scotti

Di fronte alla seconda vincita consecutiva, Gerry Scotti ha avuto una reazione memorabile. Dopo aver mostrato il cartoncino coi 200mila euro, il conduttore de La Ruota della Fortuna si accasciato sulle scale dello studio tra l’incredulità e il divertimento degli spettatori. "Perde il pelo e non il vizio. Roba da matti, sto male, mi devo sedere", ha detto, cercando di elaborare l’improbabile bis. Anche Samira Lui, "la signora del tabellone" del quiz show di Canale 5, è accorsa per condividere con Gerry e il pubblico quel momento storico. Il conduttore lombardo, ancora stupito, ha aggiunto: "Ci ha messi in ginocchio… Incredibile, una l’ha azzeccata e c’erano dentro i 100.000".

QUi il video della vincita di Daniela Petrilli

La Ruota della Fortuna 2025: Daniela e gli altri campioni più vincenti

Con un montepremi personale che supera 242.000 euro, Daniela Petrilli entra di diritto nella lista dei grandi vincitori dei game show italiani. E lo fa con uno stile pacato, ironico, e con una naturalezza che l’ha resa amatissima dal pubblico. La sua doppietta da 100.000 euro in due sere consecutive resterà uno dei momenti più iconici dell’edizione 2025, oltre a renderla la campionessa che ha vinto di più a La Ruota della Fortuna.

Ma Daniela non è l’unica ad aver fatto faville in questa edizione del game show lanciata lo scorso luglio in access prime time su Canale 5. Tra i concorrenti più vincenti spiccano anche Dario Basile, con un bottino di circa 239.200 euro; Simone Frabetti, che ha portato a casa circa 129.500 euro; Andrea Siciliano, con una vincita totale di circa 104.400 euro.

Daniela Petrilli, la vita privata e il marito Paolo

Daniela è sposata con Paolo Mellano, consigliere comunale di Sabaudia, che l’ha accompagnata in studio durante le puntate, condividendo le emozioni del gioco e le incredibili vincite. La loro intesa è stata evidente fin da subito, culminata in un’espressione di stupore genuino da parte di Paolo quando ieri sera ha capito che la moglie aveva fatto il bis Scotti l’ha quindi chiamato al centro della scena al fianco della moglie, e la coppia si è scambiata un tenero bacio per suggellare il trionfo. Appassionata di sport – in particolare del padel – Daniela ha saputo affrontare il gioco con determinazione e leggerezza, senza mai perdere il sorriso. E oggi è diventata, a tutti gli effetti, la campionessa simbolo di questa edizione de La Ruota della Fortuna.

