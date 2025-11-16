La Ruota della Fortuna, Samira Lui sconvolge Gerry Scotti: "Mi sono commosso", l'sms segreto svelato in diretta
Cosa è successo nella puntata di domenica 16 novembre de La Ruota della Fortuna: Riccardo ancora campione e Gerry Scotti svela un retroscena su Samira.
Nuova serata in compagnia de La Ruota della Fortuna, il game show che dalla scorsa estate domina l’access prime time televisivo. Senza la concorrenza di Affari Tuoi su Rai 1, rimasto ai box per lasciare spazio al match Italia-Norvegia, Gerry Scotti ha tenuto banco su Canale 5 insieme a Samira Lui, la sua co-conduttrice con cui ha instaurato un rapporto davvero speciale.
Gerry Scotti svela l’sms segreto di Samira Lui
Lo ha confermato stasera – domenica 16 novembre – proprio il conduttore, svelando il retroscena di un SMS privato ricevuto poche ore prima da Samira: "Amica mia, lei ieri sera mi ha scritto un messaggio meravigliosa, ieri sera mi hai scritto un messaggio meraviglioso e mi sono davvero commosso. E’ stato così bello che non lo dirò". Gerry Scotti si è guadagnato gli applausi del pubblico anche qualche minuto più tardi, quando ha lanciato un messaggio pacifista al termine di un tabellone dedicato alla "Turritopsis nutricula", ovvero una medusa ‘immortale’ capace di non invecchiare mai grazie a un particolare processo di auto rigenerazione:
"Ecco le cose da studiare. Perché gli scienziati non studiano questo invece di fare le bombe atomiche?"
La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 16 novembre
Dopo il tenero siparietto d’inizio puntata, Gerry Scotti ha accolto in studio il campione Riccardo – che finora ha vinto oltre 100mila euro, un auto e 1 anno di spesa gratis – e i suoi due sfidanti: Maria Giulia di Brescia, commerciale nel settore dell’informatica, e Andrea di Beinasco (Torino), che lavora nell’attività di famiglia dedicata al montaggio vetri auto. Dopo una lunga serie di manches equilibrate e caratterizzate da una quantità inedita di ‘bancarotte’, a spuntarla è stato ancora il campione Riccardo, che ha confermato il titolo sul filo di lana vincendo 10.500 euro.
Prima di accedere all’ultima della Ruota delle Meraviglie, Scotti ne ha approfittato per gonfiare il petto parlando degli ascolti conquistati dal programma:
"Quasi tutte le sere 6 milioni di spettatori stanno vedendo la ruota della fortuna, sono cose che non si vedevano da 20 anni. Voi state dando un senso al nostro lavoro"
La Ruota delle meraviglie di Riccardo: 20mila euro incassati
L’ultimo atto della puntata è iniziato male per Riccardo, che ha fallito i primi tabelloni dal titolo "Mela". Nel terzo tabellone, quello del rubasecondi, è riuscito a trovare la soluzione giusta, guadagnandosi il diritto a una busta, che si scopre contenere 20mila euro. Purtroppo, una delle due buste mancate dal campione conteneva 200mila euro.
La Ruota della Fortuna in prima serata
Mentre una nuova puntata in access prime time è scivolata via tra show e vincite, La Ruota della Fortuna si appresta a compiere il grande passo in prima serata. Mediaset ha infatti deciso di promuovere il game show di Gerry Scotti in fascia serale per cavalcare il grande successo di pubblico di questa edizione. Nello specifico, il debutto nella nuova fascia oraria avverrà giovedì 20 novembre per contrastare l’esordio della terza stagione della fiction Il Professore 3 su Rai 1. Secondo rumors filtrati da Mediaset, La Ruota della Fortuna dovrebbe allungarsi in prima serata anche lunedì l’1 e lunedì 8 dicembre contro Sandokan, la fiction più attesa della stagione di Rai 1. In quelle due occasioni, la puntata del Grande Fratello dovrebbe slittare di 24 ore per andare in onda il martedì sera.
