La Ruota della Fortuna, la campionessa dei record se ne va: “Ma ci rivediamo”, Gerry Scotti (spiazzato) non la molla I colpi di scena non mancano a La Ruota della Fortuna, la campionessa che ha scritto la storia esce sconfitta dalla puntata del 9 settembre 2026, Gerry Scotti le fa una promessa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a mercoledì 9 settembre 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna" si rinnova come ogni giorno nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. E’ come semore Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, a dare il via alla puntata, spiegando al meglio gli ingredienti del quiz, sottolineando che "qua è come stare a casa, nessuno si sente straniero", grazie anche all’atmosfera che si respira in studio.

Gerry Scotti fa così il suo ingresso riconoscendo subito il brano scelto come sottofondo: "Eh già, eh no, è forte, è ‘Breakfast in America’. Tutte donne stasera, preparatevi, solo donne, ce l’ha fatta Marco, grazie successo ero al liceo io, siamo a metà degli anni ’70, dico bene? I nostri virtuosi Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il discorso prosegue: "Abbiamo cominciato alla grande stasera con i Fortuna Five, come abbiamo finito alla grande ieri sera con la più grande campionessa da quando siamo tornati a fare ‘La Ruota’. Si chiama Giulia, viene da Urbino, in nove puntate ha vinto 430.100 euro, record assoluto! Ne abbiamo già parlato, è una appassionata insegnante, ma è anche un’imprenditrice, voleva insegnare inglese, lo vuole fare nelle sue scuole, in questi anni ha aperto addirittura tre sedi, ora penso con una cifra del genere salterà fuori l’allargamento, il miglioramento". Lui le chiede quindi cosa possano riguardare le modifiche: "La sede principale si trova a Urbino, le altre sono più in periferia. Vediamo cosa farò". Gerry le dà un suggerimento: "Tieniti qualche cosa anche per farti una bella vacanza, te la meriti".

A sfidarla sono altre due donne, Gaia, laureata da poco in Lettere Moderne con il sogno di insegnare di Squinzano (Lecce) ed Elisa, responsabile di un negozio di abiti da sposa di Trieste.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, ancora al ritmo di "Canto d’amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni. "Quanto mi piace questa canzone e questo finale, Nicla lo fai benissimo", dice subito lei. A questo Scotti aggiunge un commento sul suo outfit: "Anche lei sta bene, così un po’ salmonata", lei concorda: "Mi sento una trota salmonata".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", che resterà ancora per qualche giorno in attesa dell’arrivo delle nuove manches, a tema "Varenyky", che sta a indicare "ravioli dolci dal cuore di formaggio", come indovinato da Giulia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry come sempre presenta parti del pubblico, alcuni di loro provengono da Pescattina, il paese di cui è originario il chitarrista della band Alessandro.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il pesce Napoleone", a dare la soluzione è Elisa, che guadagna i suoi primi 4.200 euro, cifra che le consente di balzare in testa almeno per ora. Spazio a un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "White girl wasted", è Giulia a indovinare la frase, Gerry chiede a Samira il significato della canzone, ma lei sostiene di non conoscerla, questo stupisce il conduttore: "Strano, lei è la mia musa su questa musica moderna", lei ammette: "E’ vero, devo recuperare". A quel punto è Scotti a parlare: "Questa canzone parla di un’ebbrezza che trasforma tutto in pura energia", in realtà quella era semplicemente la frase sul tabellone.

La gara prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1960", ma prima di proseguire Gerry ci tiene a fare gli auguri a "la nostra Luisa, la nostra caporedattrice che compie gli anni", a quel punto tutti a partire da Gerry e Samira si mettono a cantarle "Tanti auguri". A quel punto lui svela come sia nata l’idea di parlare di lei: "Era ancora emozionata, lei è tifosa di Anna Pepe, era venuta qua a ballare la canzone e noi l’abbiamo fregata con i saluti del compleanno". E’ ancora Giulia a dare la soluzione, arrivando a quota 15 mila euro.

Tutto può cambiare ancora con la manche più ricca, "Ciak, si gira", specialmente se si trovano i due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere qanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Barbie", la campionessa trova subito il Ciak con la stella, cosa che si ripete anche successivamente, per questo anche Samira non si trattiene dal commentare: "Piove sempre sul bagnato", mentre Gerry dice: "Se volete vi offro una bomboniera io". Il "Bancarotta" la porta però a cedere la mano quando aveva accumulato quasi 30 mila euro, anche se lei in realtà sapeva la soluzione. E’ Elisa a dare la soluzione e ad arrivare a 6.200 euro.

Arriva il momento del "Traghetto Express", a tema "Nuove tendenze", è Gaia a trovare lo spicchio che consente di giocare in solitaria quando il tabellone è ancora quasi del tutto vuoto, lei ne approfitta e dà la soluzione così da guadagnare 8 mila euro, mossa che le consente di salire almeno per ora in vantaggio.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Eccessi", al termine ci si trova con Gaia in testa a 9 mila euro, segue Elisa a 6.200 euro, chiude la campionessa a 2 mila euro. A decidere chi vincerà la puntata con una situazione ancora aperta è "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Attrazione fatale" e ogni lettera che ha un valore di ben 5 mila euro grazie al giro di Gerry, che non può che mostrarsi orgoglioso della mossa a suo modo ovviamente. "Faccio tutti i gesti degli sportivi, se ha visto, sponsor, Io sto qui, mostro, tutti". A dare l’ultima soluzione è Elisa, che ottiene una cifra stellare, ben 41.200 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa. Gerry celebra ovviamente Giulia, entrata di diritto nella storia del quiz per la sua vincita stellare. "Ci rivediamo al torneo dei grandi campioni", le dice Gerry.

La neo campionessa ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricca la sua cifra con "La Ruota delle Meraviglie" e tre frasi a tema "Esame". Le cose non vanno però bene, Elisa si trova infatti con tre buste rosse non avendone indovinata nemmeno una. Scotti parte aprendo la busta numero 1, dove ci sono 100 euro, si prosegue con la numero 2, che contiene 10 mila euro, per poi concludere con la numero 3. La frase collegata era dedicata all’esame della patente, per questo Gerry tergiversa prima di svelare il tutto: "Se ti beccano con la patente scaduta sono multe, care. Signori, in due sere di seguito sembra quasi impossibile, ma nella busta numero 3 ci sono 100 mila euro". Lui la invita comunque a non pensarci più e a farsi consolare dal fidanzato. Si nota anche un dettaglio: "Due sere di seguito con i 100 mila euro e allo stesso posto, siamo la dimostrazione provata che la Ruota gira". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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