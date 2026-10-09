La Ruota della Fortuna, Samira Lui stregata dallo sfidante: "Non si sa mai". La reazione (imprevista) di Gerry Scotti Samira Lui mette in mostra un'affinità inaspettata con lo sfidante nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 9 ottobre 2026, lui non disdegna minimamente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera la stanchezza può farsi sentire, può esserci solo la voglia di rilassarsi sul divano, coniugare questo momento seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 9 ottobre 2026, può essere un’ottima scelta. La puntata parte con il consueto messaggio di benvenuto del batterista Diego Fornaciari, che questa volta si concentra su quello che vedremo: "Così vanno le cose, cambiano gusti e mode, ma lei rimane un punto fermo, La Ruota di Gerry Scotti".

A quel punto il conduttore entra in studio trainato dal ritmo della band: "Roba bella, loro suonano solo cose belle, è vero? I Fortuna Six vi accolgono con il loro sorriso, le loro note e noi gli accogliamo con le nostre braccia, i nostri colori e il nostro calore! Ben trovati al pubblico, grazie di cuore della vostra visita, all right! Che bella canzone, grazie per la scelta musicale, ancora una volta io e la band vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia, dottoressa di Lecce, che ieri ha vinto 19.500 euro. A sfidarla sono Tommaso, studente di Economia Aziendale di Firenze, ed Eros, produttore discografico di Lariano (Como).

A loro si aggiunge Samira Lui, questa volta con un abitino leggermente asimmetrico color cioccolato. "Eccola la nostra Venere, che bel color marron glacè, come sta bene. Visto che ho imparato il passo della gallina coccodè e del tira la cinghia?", dice alla collega in riferimento alla sua coregrafia, che ribatte: "Così quando sale in macchina fa il movimento e si mette la cintura".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata a "Bobò di Caramao", che è una "iconica zuppa della cucina di Bahia", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio di Giove, che raddoppia la cifra, mentre quello con Saturno la dimezza. Il tabellone ha come titolo "Con Mercurio in Scorpione…", è ancora Giulia a distinguersi e a salire a 2 mila euro. Spazio a "Juke Box", incentrata su "Mon Amour". Non manca un intermezzo tra Samira e lo sfidante, a cui la ragazza chiede quando sia nato: "27 febbraio", lei ribatte: "Ah, come mia mamma, io il 6 marzo. No, perché siamo Pesci tutti e due", a quel punto interviene Gerry: "Volete scambiarvi il numero di telefono, pensare a un dopo Luigi?", arriva la risposta piccata di lei: "Non si sa mai". Scotti non può quindi trattenersi: "Ah, l’ha detto", il ragazzo non disdegna: "Io non mi tiro indietro". A dare la soluzione è Eros, che guadagna 5.100 euro e passa in vantaggio.

Il menu della serata prevede anche "Chiacchiere da bar", a tema "Dal parrucchiere", di fronte a questo interviene Gerry: "Le chiacchiere si possono fare al bar, le stesse robe le dite anche nella vetrina a fianco, dal parrucchiere, frequentazione che io non ho più da anni, frequentazione che io non ho più da anni, mi fermo al bar", ma Samira obietta: "Non è vero, anche lei ha bisogno della spuntatina", Gerry continua: "Con la spuntatina non faccio in tempo a sentire i gossip". A dare la soluzione è Tommaso, che guadagna 8.500 euro. La frase era: "Dice serve solo una spuntatina poi taglia tutto", Samira ne approfitta per una battuta al compagno di avventura: "Questo è quello che è successo a lei, aveva questi capelli come Sansone, poi è andato dal parrucchiere", lui concorda: "Ho cominciato con la spuntatina, poi gli è presa la mano…La spuntatina è più da uomo che da donna", ma la Lui non è d’accordo: "No, le doppie punte, dice: ‘Sono rovinati’ e via", il presentatore suggerisce: "Quando le taglia li tenga da parte che io me li metto".

Non può mancare "Il Regno degli Animali", dedicata a "La farfalla 88", è Eros a indovinare la frase, così da raggiungere quota 6.800 euro (nel frattempo la campionessa è tornata a zero). La situazione può ancora cambiare con il "Round Express", specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se un errore può fare perdere tutto. Il tabellone ha come titolo "Nuovi orizzonti in Tv", è Tommaso a dare la soluzione, mossa che gli permette di arrivare a quota 9.500 euro (entrambi gli avversari sono a zero). La frase era relativa al robot come assistente che si è visto a "Forum", su questo interviene il presentatore: "Ha fatto discutere questa cosa dell’intelligenza artificiale, abbiamo creato il primo disoccupato artificiale, l’hanno avuto una settimana e l’hanno cacciato via, ma noi l’abbiamo chiamato", anche se si tratta di qualcosa di diverso: "Non è lui, questo pesa 120 kg, non è vero, ma se ne vada, è un tarocco", Samira sottolinea: "Sembra ‘quello che ordini’ e ‘quello che ti arriva a casa'", Gerry continua: "Si butti giù dalle scale. Signora, lo mandi via, quello le chiede dei soldi’, se ne vada, si butti giù dalla balaustra: E io ci ero cascato come un cretino".

E’ il momento di "Ciak, si gira", a tema "Il pianeta delle scimmie" è Giulia a dare la risposta guadagnando 1.000 euro, ma a sorpresa Tommaso è tornato a zero. Tutto può succedere con il "Triplete", a tema "Rio", al termine ci si trova con Giulia in testa a 3 mila euro, segue Tommaso a 1.000, chiude Eros a zero. A decidere chi conquisterà il titolo è "L’Ultimo Round", dal titolo "Un accessorio moderno" e ogni lettera che ha un valore di 1.600 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Giulia, che arriva a quota 9.500 euro, cifra che le consente di restare campionessa.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

La concorrente può rendere ancora più speciale la serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Carattere". Giulia indovina solo la seconda, questo le consente di avere una busta verde.

Gerry parte aprendo la numero 3, dove ci sono 1.000 euro, si prosegue poi con l’altra rossa, la numero 1, che contiene 10 mila euro. Ma cosa c’è nell’unica busta verde? Questa ha un valore di 100 euro, si arriva così a un totale di 29.100 euro in due sere.

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