La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si vede vecchio e ‘rimbambito’: “Spero mi lascino a casa”. E svela il suo peccato peggiore Gerry Scotti pensa a quando non sarà più in forma come oggi nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 9 agosto 2026 e rivela il suo auspicio per il futuro.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Riposo è una parola che non fa rima con "La Ruota della Fortuna", regolarmente in onda anche nei giorni di festa, quindi anche questa sera, domenica 9 agosto 2026. Il via della puntata avviene come sempre grazie ai Fortuna Five, che accolgono Gerry Scotti in studio con una musica davvero elettrizzante, che lui riconosce subito, si tratta infatti di "Gold" degli Spandau Ballet.

"Roba bella, tutti insieme – dice battendo le mani -. Ancora, andiamo avanti fino alle 11, dai. Thank You very much, dobbiamo fare gli stadi, siete pronti, io no, ma voi siete pronti. Buona domenica a voi, con questo oro, il gold degli Spandau Ballet, vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Subito dopo il conduttore si rivolge alla band per fare un annuncio importante: "E’ arrivata una lettera a me, ma è indirizzata a voi, mi scrive una signora inglese, che abita in Brianza da 40 anni e mi dice di farvi i complimenti perché lei ascolta la televisione italiana e i cantanti, ma nessuno pronuncia l’inglese bene come lo fate voi, quindi complimenti". Il cantante, Marco Galeone, è ovviamente felice: "Grazie, non è scontato per niente".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, il 19enne Edoardo di Barisella (Torino), che Scotti definisce "il Kimi Antonelli de La Ruota", neo diplomato, ma intenzionato a iscriversi all’università a Ingegneria Aerospaziale. A sfidarlo sono Rosaria, impiegata amministrativa di Napoli e Alessia, commercialista di Cusago (Milano), ma originaria di Roma.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, per l’ultima volta con "Vamos a bailar (a mi me gusta bailar) in sottofondo. Lei ne approfitta per fare una rivelazione, da domani ci sarà ovviamente un nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su un brano suggerito dal suo compagno di avventura, anche se nessuno dei due aveva svelato il titolo. "Mi hanno fatto un regalo, è la mia canzone dell’estate preferita, domani la scoprite", si limita a dire lui.

La Ruota della Fortuna, puntata 9 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", questa volta lei prende il suo libro di ricette con tanto di guanto da forno, per questo dice "è bello caldo caldo", questo non convince troppo Gerry, che ribatte: "Se è caldo come fa a essere estivo", ma lei prosegue: "Si fidi che è estivo, si mangia molto in estate, soprattutto in estate", il riferimento è alla "Paella", a quel punto Scotti concorda. La frase è piuttosto semplice: "Può essere mista o di mare", come indovinato da Edoardo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il pesce mandarino", a dare la risposta esatta è Alessia, mossa che le permette di guadagnare 4.300 euro, così da passare almeno per ora in vantaggio. Samira spiega meglio il carattere schivo di questo pesce: "Sta per i cavoli suoi, se qualcuno lo disturba produce questa mucosa, sia tossica sia maleodorante, quindi allontana tutti i predatori", Scotti ribatte: "Allora io conosco gente che fa come lui, non si lava e tiene via i rapporti sociali", lei conferma: "Ce ne sono tanti".

Spazio alla manche "Tormentoni", tabellone dal titolo "Con te sulla spiaggia", questa volta è Rosaria a dare la risposta esatta e a guadagnare 1.000 euro. Una volta ascoltata la canzone, Scotti prova a spiegarla: "Lui va in spiaggia e guarda le altre donne in costume, ma non vuole che gli altri uomini guardino la sua", Samira replica: "E’ il cane che si morde la coda", allora lui conclude: "Se non vuoi guardare..,vai in montagna. Ma poi te la guardano anche lì. Stai attento, te la guardano ovunque, gelosie spero superate".

La serata prevede anche "Cartoline da", a tema "Isola d’Elba", Gerry ricorda: "Una delle mie prime vacanze, siamo andati in quattro con la 500, e avevamo anche la tenda. La domanda è, come facevamo a starci? Però ci siamo stati. E io pesavo 30 chili in meno". A indovinare la frase è Rosaria, che sale a 4.800 euro. Gerry continua il suo racconto: "Siamo andati a casa di una nostra amica, suo papà però non voleva che dormissimo in casa con loro che erano femmine, quindi ci ha fatto montare la tenda in giardino, Samira concorda: "Ottima soluzione, bravi ragazzi".

Tutto è quindi ancora apertissimo, a maggior ragione con la manche più ricca, "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che prevede di dover dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "L’avvocato del diavolo", il campione tiene il pallino del gioco, trova anche il Ciak con la stella, è poi lui a dare la soluzione e a salire a 10.900 euro invertendo una partita che fino a quel momento era stata sfortunata per lui. La frase era "Vanità è il mio peccato preferito", Samira vuole quindi sapere da Gerry quale sia il suo: "La vanità non mi appartiene, nonostante il nostro lavoro ci porti a essere vanitosi, la ragazza prova a indovinare e punta sulla gola, lui conferma: "Devo ammettere, se compio dei peccati li compio di gola".

Il presentatore ne approfitta anche per parlare dei casting itineranti in corso, che si terranno in Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna, chi ha mandato una mail da lì potrebbe essere chiamato per essere protagonista della trasmissione da settembre.

A "La Ruota della Fortuna" non può ovviamente mancare il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Sregolatezza", al termine ci si trova con Edoardo in testa a 10.900 euro, segue Rosaria a 7.800 euro, chiude Alessia a 5.300 euro. Non potremo che scoprire chi vinverà la puntata con "L’Ultimo Round", a tema "Cassetta", con valori come questi il ribaltone non può essere escluso. A dare l’ultima soluzione è Edoardo, che sale a 22.800 euro, cifra che gli consente di confermarsi.

Il campione ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Caldo". Il giovane indovina solo la seconda, si ritrova così con tre buste verdi. Gerry parte mostrando una delle due rosse, la numero 3, dove ci sono fortunatamente colo 100 euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 1, che contiene 15 mila euro. Ma cosa c’è nella sua busta verde? Gerry tergiversa prima di svelare il tutto, inizialmente facendo la voce di Adriano Celentano: "Eh no, l’ho presa al contrario. Pensa quando sarò così rimbambito da non vedere i numeri neanche grandi, vabbè mi lasceranno a casa, voglio sperare, ma qui non c’entrano gli occhi, ci vogliono le gambe buone", qui ci sono infatti le due biciclette elettriche. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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