La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti tra record e lacrime: “Ho il cuore in gola”, la campionessa scrive la storia La puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 8 settembre 2026 è indimenticabile, la vincitrice arriva a una cifra mai toccata da nessuno, tutti commossi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, martedì 8 settembre, 2026, nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. Davvero azzeccata la presentazione del programma fatta da Marco Galeone, il cantante dei Fortuna Five, che sottolinea: "C’è chi ama i quiz e chi ama i grandi show, ma poi c’è lei che mette tutti d’accordo, è La Ruota di Gerry Scotti".

A quel punto è il conduttore a entrare in studio, accolto dal ritmo della band: "Su le maniche – urla lui -. I love rock and roll, mamma mia, questi ci tirano un po’ così. Sempre più rock, ancora una volta i nostri ragazzi vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Non manca un nomignolo per tutti loro, "la nostra limoncina", riferito a Nicla, che ha i pantaloni gialli, "in mezzo agli anguriotti", riferito alla camicia fucsia che hanno gli altri componenti del gruppo.

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, a cui Gerry chiede se abbia dormito stanotte: "Ieri stavi per andare a casa, poi sei rimasta dando vita a un finale bellissimo contro un altro ragazzo molto in gamba, adesso con otto puntate di seguito sei la persona che è stata più volte campione o campionessa de ‘La Ruota della Fortuna'". Il suo bottino è di 311.400 euro, anche se per poco è ancora al terzo posto nella graduatoria delle vincite del game. A sfidarla sono Gabriele, neolaureato in Ingegneria Informatica di Rubano (Padova) e Rosalina, consulente finanziario di Lula (Nuoro).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abito monospalla con pois grandi più chiari, al ritmo di "Canto d’amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni. "Che bella canzone", dice lei, con Scotti che concorda.

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Cous cous di verdure", la frase sta a indicare "un piatto da mllle e una notte", come indovinato da Giulia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", dedicato a "Il polpo Dumbo", è ancora Giulia a dare la risposta esatta, così da salire a 2.300 euro. Spazio a un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "El mismo sol", questa volta a dare la soluzione è la sfidante, che guadagna subito 8.700 euro. Gerry ci tiene a mettere in evidenza il significato del brano: "E’ un concetto semplice questo di Alvaro Soler, ma che richiama attenzione, voi est, ovest, nord, sud, guardate un po’ su, siamo tutti sotto lo stesso sole, è un bellissimo concetto, grande Alvaro".

Si continua con un’altra manche tipica del periodo, "Un’estate fa", a tema "Estate 1990", la frase era riferita allo "stop alla produzione dei 45 giri", che Gerry definisce "una data tragica", la sfidante, che dà ancora la soluzione, sottolinea come la sensazione sia stata condivisa anche da suo papà. Grazie a questa mossa Rosalina sale a quota 11.600 euro, aumentando il suo vantaggio.

Tutto però può cambiare ancora con "Ciak, si gira", il round più ricco, grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe bene stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "The Karate Kid – Per vincere domani", questa volta è la campionessa a riprendersi e a salire a 9.600 euro, Samira sottolinea come "lei sia più vista che mai".

Arriva il "Traghetto Express", dal tema "Alle Maldive". E’ Giulia a trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, anche se può bastare un errore per farle perdere quanto guadagnato fno a quel momento, a maggior ragione sapendo di avere solo una lettera sul tabellone. Lei ne approfitta al massimo fino a dare la risposta esatta e a raggiungere quota 15.600 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Cartoline da", dedicata a "Trieste", è ancora Giulia a indovinare la frase, incrementando il suo vantaggio fino a 17.400 euro. Non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Circo", al termine ci si trova con Giulia in testa a 17.400 euro, segue Rosalina 13.600 euro, chiude Gabriele a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà comunque sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Nel doppiaggio", è Rosalina a girare subito la ruota pescando lo spicchio da 5 mila euro, la lettera scelta la porta a incamerare subito la cifra. E’ quindi la volta del giro di Gerry, che porta a stabilire il valore di ogni lettera pari a 1.300 euro. A dare l’ultima soluzione è ancora Giulia, che arriva a quota 18.700 euro, cifra che le consente non solo di restare campionessa, ma anche di andare al secondo posto delle vincite di tutti i tempi de "La Ruota della Fortuna". Anche Rosalina si complimenta con lei, nonostante avesse incamerato un bottino ottimo. "Ti vedo seriamente commossa, Giulia. So, è uno stress emotivo, difendere ogni giorno il titolo, riprovarci ed essere ancora campioni, questa tua emozione ci fa piacere", le dice Gerry.

La Ruota delle Meraviglie: un montepremi ancora più ricco

La partita non è ovviamente finita qui, la campionessa può rendere la sua vincita ancora maggiore con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Grande", con Gerry che la definisce "La donna dei record" (può salire in testa alla graduatoria con circa 80 mila euro).

Giulia fa l’en plein, si trova con ben tre buste verdi, che possono rendere ancora più speciale la sua serata. Il papà della concorrente suggerisce di partire con la busta numero 2, dove ci sono 15 mila euro, lei decide di restituirla sapendo di avere a che fare con la massima scelta, si passa così alla numero 3, prima di svelarla Gerry prova a tergiversare: "E voi direte; ‘C’ero anch’io’, forse. Quanto serve per arrivare? Ma non c’è la busta da 70, scusate? Non c’è, deve sperare in una più grande, hai voglia chi vive sperando lo sapete com’è. E’ la campionessa di tutti i tempi", dice, mostrando la busta da 100 mila euro. Lei è incredula, sente il suo cuore palpitare ed è evidentemente commossa, così come Samira, che dice: "Ho il cuore in gola. Tanto di cappello, bravissima Giulia". La vincita complessiva è di 430.100 euro. Nella busta rimasta, c’erano invece 5 mila euro. Gerry conclude: "Grazie pubblico, come si dite: ‘Io c’ero’, anche voi avete l’occasione di dirlo ogni sera perché La Ruota gira".

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