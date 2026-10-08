La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti allontana i sospetti: "Non l'ho aiutata". La reazione di Samira Lui Gerry Scotti ha sempre comportamenti benevoli con i concorrenti de La Ruota della Fortuna, nella puntata di giovedì 8 ottobre 2026 è stato protagonista di un episodio particolare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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All’indomani dell’appuntamento speciale con "La Ruota dei Campioni, trasformatosi in una vera maratona lunga oltre quattro ore, "La Ruota della Fortuna" torna in onda questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, con la sua versione "tradizionale", pronta a regalare divertimento e leggerezza. Il compito di dare il via alla puntata spetta come sempre al batterista, Diego Fornaciari, che ha scelto di presentare al meglio Gerry Scotti, indicandolo come "il conduttore più chic della televisione, mostruosamente affascinante".

A quel punto lui entra in studio accolto dalla musica dei Fortuna Six, per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "Caro Diego, l’hai detto come Fantozzi, mostruosamente affascinante, ti ho sentito, eh? E allora forza, tutti in piedi, su le maniche, questa è l’energia, signori, che tutte le sere abbiamo come missione di portare a casa vostra, un’ora in compagnia leva tutti disturbi. Buonasera ai concorrenti, che tra poco vado a presentare, buonasera al pubblico, e buonasera a voi, gentili amici, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Samuele di Pontedassio (Imperia), laureando in Veterinaria, che in una sera ha vinto 13.400 euro, oltre alla spesa per un anno. A sfidarlo sono Giulia, medico di Lecce, e Pasquale, commerciale per una multinazionale di Milano (ma che ha vissuto a lungo all’estero).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abitino in jeans e scollatura all’americana. Gerry apprezza subito il suo outfit: "Che bella in jeans, basta metterti su una robina in jeans e sei una meraviglia. Ti avviso, ho anch’io un gilerino così in jeans, solo che a me manca un pezzo, lei ha anche la gonna attaccata".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata al "Castagnaccio alla toscana", ovvero "nella ricetta pinoli, uvetta e rosmarino", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Questa è l’occasione per Samira per svelare una curiosità: "Il rosmarino nell’antichità veniva usato come filtro d’amore, la ragazza lo metteva segretamente nel castagnaccio nella speranza di far innamorare il proprio amato".

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio con Giove, che permette di raddoppiare la cifra, mentre quello con Saturno la dimezza. Il tabellone ha come tema "Cari Vergine…", a dare la soluzione è ancora Giulia, che guadagna 1.000 euro (nel frattempo aveva trovato il "Bancarotta"). Spazio a "Juke Box", incentrata su "M’ama non m’ama", questa volta è lo sfidante a dare la risposta esatta e a guadagnare 3.800 euro.

Il menu a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Chiacchiere da bar", a tema "Che colpo!". E’ ancora Pasquale a indovinare la frase e a salire a 6.900 euro. La frase era relativa al desiderio di molti di andare ai Caraibi in caso di vincita alla lotteria, questo porta Scotti a raccontare un aneddoto: "Tutti lo dicono, ma ormai vincono delle cifre, mamma mia. Non è più come una volta, quando ero piccolo io c’era la Lotteria Italia, il premio era 100 milioni, mio papà comprava un biglietto per lui, uno per mia mamma e uno per me, ognuno scriveva su una letterina cosa avrebbe fatto con quei soldi. Io scrivevo la bicicletta, mia mamma l’impastatrice, mio papà cambiare la macchina. Adesso vincono 250 milioni, cambia la vita, ma a qualcuno dà i numeri", "Quelli giusti", chiude Samira.

Tutto è comunque ancora aperto, è tempo de "Il Regno degli animali", a tema "Il babbuino gelada", è il campione a uscire alla distanza e a indovinare la frase, così da guadagnare 3.100 euro (nel frattempo Giulia è tornata ancora a zero). Si coglie l’opportunità per rivelare un dettaglio relativo all’animale: "Il maschio mostra la sua virilità con la sua macchia sul petto con quel segnale, la femmina mostra la sua disponibilità a procreare con un altro segnale. Un mio amico usa il triangolo degli incidenti stradali, se lo appende al collo. Ma è bellissimo, ha dei capelli che mi fanno invidia"

Spazio al "Round Express", che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se può bastare un errore per perdere tutto. Il tabellone ha come titolo "Dal 1972". E’ il campione a trovare lo spicchio fortunato in fase iniziale, ma sbaglia quasi subito la lettera, così da trovarsi ancora a bocca asciutta. E’ Giulia a dare la soluzione e a guadagnare 1.200 euro.

Si registra il ritorno di una manche storica, "Ciak, si gira", a tema "La carica dei 101". La serata si rivela decisamente sfortunata per Giulia, che trova per l’ennesima volta il "Bancarotta", è così Samuele a dare la soluzione e a guadagnare 1.000 euro. Non può mancare il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Ragazzi", al termine ci si trova con Pasquale in testa a 8.900 euro, segue Samuele a 2 mila euro, chiude Giulia a 1.000. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Natura Morta" e ogni lettera che ha un valore di 1.700 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Giulia, che fa il colpaccio nel finale approfittando di un errore di Pasquale, questo le permette di conquistare 9.500 euro e diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Atto". Giulia indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Scotti evidenzi: "Non l’ho aiutata, l’ho un po’ spinta", così da escludere l’idea che possa averla favorita, anche Samira evidenzia: "Quello lì, ma non si sapeva quale".

La mamma suggerisce di partire dalla numero 3, che contiene 5 mila euro, lei decide di cambiare e passare così alla numero 1, dove ci sono 10 mila euro, la mossa si rivela così corretta. Si arriva così a un totale di 19.500 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 2? Scotti mostra un 2 inizlale, come a far temere il peggio, qui c’erano però 20 mila euro, non 200 mila.

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