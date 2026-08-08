La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scatenato dopo il compleanno: “I poverini siete voi”. Ma Samira Lui lo sbugiarda Gerry Scotti sa usare spesso l'ironia, come ha fatto nella puntat a de La Ruota della Fortuna di sabato 8 agosto 2026, anche se Samira Lui è apparsa scettica sul suo racconto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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All’indomani della puntata speciale organizzata per celebrare il 70esimo compleanno di Gerry Scotti, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda questa sera, sabato 8 agosto 2026, con una puntata "tradizionale" del quiz. I Fortuna Five danno il via come di consueto all’appuntamento, sottolineando come ci sia "anche stasera una Ruota tutta da scoprire, con il nostri Cicerone, Gerry Scotti", che entra così in studio.

Lui apprezza particolarmente la musica scelta: "Addirittura, abbiamo voluto disturbare la storia dei Beatles per introdurvi questa sera, ringrazio i miei Beatles di Cologno, i Fortuna Five. Grazie, eccomi qui dopo tutte le emozioni e le sorprese di ieri sera sono tornato, è tutto uguale, sono io che ho un anno in più ma non è cambiato niente, e allora ancora una volta con i miei ragazzi vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Greta, che ha conquistato 20.700 euro. A sfidarla sono Edoardo, reduce dall’esame di maturità superato con 100 e lode all’istituto Tecnico Aeronautico di Barisella (Torino) e Camilla di Chieuti (Foggia), ma originaria di Brescia.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, sempre con "Vamos a la playa (a mi me gusta bailar)" in sottofondo, mentre scende Gerry simula i movimenti di un pescatore, per questo una volta arrivata le dice: "Non hai abboccato", lei ribatte: "Ho abboccato, ma sono venuta di qua, mi scusi". Lui a quel punto la stuzzica sul suo outfit: "Mi sembri un magnifico cioccolatino (il suo abito ha infatti una gonna marrone e il corpetto oro, ndr)", arriva la risposta di lei: "Ho capito quale intende". A conclusione il conduttore fa riferimento alla puntata di ieri: "Grazie a te, a tutti i nostri collaboratori, per l’affetto che ci avete messo nelle sorprese di ieri sera. Grazie, grazie di cuore", arriva la risposta della giovane: "Grazie a te Gerry, per questi lunghi anni che ci regali sempre".

La Ruota della Fortuna, puntata 8 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Tartare di salmone", la frase è semplice "ottima abbinata con l’avocado", come indovinato da Greta, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il paguro", a dare la risposta esatta è Camilla, che guadagna subito 7.800 euro, mentre nel frattempo la campionessa è tornata a zero. E’ la volta di "Tormentoni", tabellone incentrato su "Azzurro", è Greta a dare la risposta esatta e ad arrivare a 10.200 euro, mossa che le consente di passare leggermente in vantaggio.

La serata prosegue con "Cartoline da", a tema "Acapulco", questo spinge Gerry a raccontare un aneddoto personale a mo’ di battuta: "Acapulco, che bello, sono stato anni ad Acapulco", Samira appare dubbiosa, per questo lui prosegue: "Sono passato da Acapulco. Vabbè, dai sotto casa mia c’era il Bar Acapulco, non è che ogni volta mi dovete sbugiardare così", è ancora la campionessa a indovinare, così da arrivare a quota 14.100 euro. Il conduttore ricorda la gara di tuffi che si tiene sul posto, Samira rivela: "Lei è stato un po’ timido, non voleva vantarsi, ma noi abbiamo un video d’epoca, dove si vede il tuffo da un’altezza proibitiva, "allora ogni tanto quello che dice è vero", sottolinea lei. Lui quindi replica: "Lì avevo ancora i capelli, facevo quello sport, poi fuori dall’acqua ero già pelato".

Arriva il momento di "Ciak, si gira", tabellone ricchissimo perché prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe meglio evitare il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Kink Kong". Lo sfidante ha avuto fino a quel momento una serata sfortunata, può però provare a raddrizzarla con il Ciak, che si rivela essere proprio quello con la stella, a quel punto Gerry esulta: "Bella Diego", in riferimento al batterista a cui aveva chiesto un tocco con il so strumento per alimentare l’attesa. E non è finita qui, arriva anche lo spicchio Cornetto, che prevede una fornitura di gelati per tutta l’estate, per questo Gerry dice: "Prima tutti dicevate: ‘Poverino’, adesso i poverini siete voi". La situazione si complica con il secondo Ciak, trovato quando è a 7.600 euro, Scotti quindi chiede "una iper rullata del nostro Diego", questa volta le cose non vanno però bene, ci sono i pop corn, torna così a zero, distribuendo 3.800 euro a testa alle due avversarie. Tutto cambia nuovamente, arriva anche il terzo Ciak, questa volta con la stella, quindi da 5 mila euro. Alla fine è lui a dare la soluzione guadagnando 5 mila euro.

Tutto può quindi ancora succedere, a maggior ragione con il "Triplete" alle porte a tema "Gatti". Al termine ci si trova con Greta in testa a 14,100 euro, segue Camilla a 8.800 euro, chiude Edoardo a 7 mila euro. Non resta quindi che attendere "L’Ultimo Round" per stabilire chi vincerà la puntata, tabellone dal titolo "Code al casello". A dare l’ultima soluzione è Edoardo, che ribalta del tutto la situazione che c’era fino a poco prima, è lui il vincitore con 15.400 euro. Il pubblico grida il suo nome, lui ringrazia felice.

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Conti". Il giovane indovina solo la prima frase, così da avere una busta verde. Scotti parte mostrando la prima delle buste rosse, la numero 2, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 3, con un contenuto pari a 15 mila euro. Ma cosa c’è nell’unica verde? Qui troviamo solo 100 euro, Edoardo arriva così a 15.500 euro complessivi.

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