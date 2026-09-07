La Ruota della Fortuna, Samira Lui balla con Angelina Mango, poi l’urlo di Gerry Scotti: “Clamoroso, mai successo prima” Nuovo stacchetto musicale per Samira Lui a La Ruota della Fortuna lunedì 7 settembre 2026, puntata rimasta nella storia anche per un evento inaspettato per la campionessa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 7 settembre 2026, una nuova settimana, la prima della lunga fase in cui "La Ruota della Fortuna" sarà chiamata a fronteggiare la concorrenza di "Affari Tuoi" (all’esordio ha vinto Gerry Scotti la sfida degli ascolti). Lo "zio" entra in studio accolto come sempre dai Fortuna Five, che sottolineano che "quando entra in scena è un tuono a ciel sereno che scatena lo show".

"Eh andiamo, sì, falla tutta, falla tutta! – dice subito travolto dal ritmo della band -. salendo sulle scale a fianco del pubblico -. Roba bella, e via andare, ho capito, volevate essere sicuri che io fossi sveglio? Lo sono, come si fa con questi? Con questi in casa non si può dormire, va bene, per una volta ACDC, vi salutano i ragazzi dei Fortuna Five e vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Subito dopo lui prosegue nel suo discorso: "Mi fate venire male alle coronarie. Lo sapete che sono maniaco di curiosità musicali, ve ne accorgete anche a ‘La Ruota’, questo è stato notato da Billboard come uno degli intro di chitarra più belli del secolo scorso".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, che sta mettendo a segno una serie di record e che finora ha vinto 299.100 euro. A sfidarla sono Riccardo, gondoliere di Venezia (ha portato in regalo per lui il cappello che indossa quando lavora) e Alfio, ingegnere di Catania.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale come sempre a inizio settimana, la scelta è caduta su "Canto d’amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni, con un top bianco e una gonna nera. Una volta arrivata, è Samira a stuzzicare il collega: "Buonasera, mio gondoliere. Sta benissimo, sembra un vero gondoliere di Venezia", in risposta lui indossa subito il cappello con tanto di dialetto veneto.

La Ruota della Fortuna, puntata 7 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema"Manjar de coco", che sta a indicare "un budino trafizionale brasiliano", frase indovinata dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Non manca una foto della ricetta, che Samira definisce "bello, invitante e fresco", per questo Gerry le chiede: "Sta parlando di me? Sto tutta la puntata con il cappello", Samira prosegue con un commento sul look: "E’ bello perchè è un po’ misterioso, le rimane l’occhio in penombra", lui ribatte: "Vi giuro che lo levo, lo appendo in camerino".

Si prosegue con "In fondo la mar", a tema "La fossa delle Marianne", è la campionessa a dare la soluzione, così da salire a 4 mila euro. Spazio a un’altra manche estiva, "Tomentoni", incentrata su "Serenata", questa volta a dare la risposta esatta è Alfio, che sale subito a 11.100 euro. Arriva poi "Ciak, si gira", manche che può scardinare la situazione con i due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve stare lontani al Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Nuovo Cinema Paradiso", è Giulia a indovinare la frase approfittando di un lieve errore di Riccardo, così da salire a 5 mila euro.

Non può mancare il "Traghetto Express", con un tabellone dal titolo "L’acquazzone", è la campionessa a trovare lo spicchio che consente di giocare in solitaria quando mancano ancora diverse lettere da inserire, ma un errore la porta a sorpresa a perdere tutto. E’ ancora Alfio a dare la risposta e a salire a 12.100 euro. La frase ricorda una soluzione comune: "Il nemico dell’auto appena lavata", Gerry commenta subito: "Puntualmente piove. Io me ne sono accorto perchè quando lavo la macchina mi chiama Giuliacci, mi dice: ‘Per caso hai lavato la macchina?’, io dico di sì, guardo il telefonino e mette acquazzone, ah, allora è lui che fa piovere".

La gara a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede ovviamente anche il "Triplete", ultimo tentativo per mettere in difficoltà Alfio", con un tabellone dal titolo "A voce alta". Al termine ci si trova con Alfio in testa a 12.100 euro, segue Giulia a 2 mila euro, chiude Riccardo a 1.000 euro. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Farmaco" e ogni lettera che vale 1.700 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Giulia, che sale a 12.200 euro, cifra che le consentono di mantenere il titolo per soli 100 euro. Questo non può che meritare il commento del conduttore: "Clamoroso! Non è mai successo? Forse una volta, c’è una differenza di 100 euro, quando vi dico che non bisogna buttare via neanche un 100 dei nostri euro. Brava, clamoroso, mi spiace per Alfio che ha giocato brillantemente".

La Ruota delle Meraviglie: come aumenta il montepremi dei record

La campionessa ha la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Corrente". Giulia questa volta indovina solo la prima, questo le consente di avere una busta verde.

Scotti parte mostrando la prima dele due buste rosse, la numero 2, che contiene 5 mila euro, per poi proseguire con l’altra rossa, la numero 3, pari a 10 mila euro. Alla ragazza mancavano 2.800 euro per andare al secondo posto della classifica dei vincitori di tutti i tempi de ‘La Ruota della Fortuna’, prima di svelare il tutto Gerry chiede a Diego un rullo di tamburo, qui troviamo però solo 100 euro. "Non era destino", evidenzia il presentatore, per poi dire: "Diego, l’abbiamo fatto per niente".

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