La Ruota della Fortuna, Samira Lui si impone (col flauto) e Gerry Scotti ufficializza la rivoluzione: “Tante novità” A La Ruota della Fortuna domenica 6 settembre 2026 Samira Lui torna a suonare il flauto, nonostante la riluttanza di Gerry Scotti, ennesimo trionfo della campionessa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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"La Ruota della Fortuna" non riposa nemmeno di domenica, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 6 settembre 2026, prima serata in cui il quiz torna a dover avere a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", ovviamente sempre guidato da Stefano De Martino.. Il via della puntata avviene come sempre con lo slogan a opera di Marco Galeone dei Fortuna Five, che questa volta ha voluto dare una definizione calzante al game, sottolineando che "da quando ha iniziato a girare non si è pù fermata, è l’inarrestabile Ruota di Gerry Scotti".

A quel punto il conduttore entra in studio accolto dalla loro musica, quella di Brian Adams, che lui riconosce subito: "Tutte donne stasera, bene bene (dice rivolgendosi alle concorrenti, ndr). Il suono canadese, il ragazzo venuto dal freddo, Brian Adams, i nostri ineffabili Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'" – dice nel suo discorso introduttivo. Questa è l’occasione anche per presentare i nomi di tutti i componenti della band, ormai entrati nel cuore dei telespettatori, "se lo meritano", sottolinea Scotti, che ci tiene a sottolineare che il suo sia l’unico programma Tv in cui la musica è suonata dal vivo.

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dall’ormai nota campionessa, Giulia di Urbino, che in sei puntate ha vinto 279.300 euro (ieri ha sfiorato i 200 mila euro). A sfidarla sono Gloria, impiegata in uno studio di commercialisti di Argenta (Ferrara) e Barbara, avvocato di Castiglione di Sicilia (Catania).

In questo appuntamento con concorrenti tutti al femminile non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un top nero e una gonna bianca con micro pois.

La Ruota della Fortuna, puntata 6 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Pasta con le sarde", la frase indica come sia "essenziale il finocchietto selvatico", a indovinarla è Barbara, da siciliana doc, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry dà come sempre il voto a Samira per la sua ricetta: "Non mi crederà, ma oggi sono di una bontà quasi come un piatto di pasta con le sarde: con questa ricetta prende 10+. Era ora. Il bacio accademico più avanti".

Si prosegue con "In fondo al mar", dedicata a "Il pesce flauto", Gerry all’annuncio del tema sottolinea: "Ho paura che lei suonerà il flauto", ma Samira si limita a un "Vediamo". A dare la soluzione è Gloria, che guadagna i suoi primi 1.400 euro. Scotti si dichiara "flautista professionista, i pesci flauto quando mi vedono scappano, io sono predatore più di loro". Samira invece ritiene importante parlare anche del verso di questo pesce, per questo prende subito tra le mani il flauto e si mette a suonare, la musica scelta è "My heart will go on" di Celine Dion", Gerry non si trattiene: "E’ da Natale che lo vuole rifare", lei precisa che quello è però il verso della femmina. Non manca il verso del maschio, la scelta è ricaduta su "Certe notti" di Ligabue. "E’ un bell’animale", conclude lei, il collega concorda: "E’ stata una delle rubriche più interessanti di questo mese, w il pesce flauto. Mi aveva giurato da mesi che avrebbe risuonato il flauto e l’ha fatto".

Spazio a un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "Riccione", questa volta è Giulia a dare la risposta guadagnando i suoi primi 2.800 euro. Si prosegue con "Compiti per le vacanze", alla sua ultima presenza nel game, con un tabellone dal titolo "Memorandum". La frase è indicativa: "Mettere nero su bianco i nuovi obiettivi", è Gloria a indovinarla salendo a 2.400 euro, Gerry dà così un suggerimento: "Fatelo per la prossima stagione, scriveteli, dovete scriverli e guardarli ogni mattina per provare a farli".

Arriva la manche più ricca, "Ciak, si gira", che può far cambiare le sorti della gara grazie ai due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il conduttore si rivolge a Samira, in veste di cassiera del cinema, le chiede quindi se faccia lo sconto militari per l’ingresso in sala, lei ribatte: "Lei è militare?", lui non esita a rispondere: "No, l’ho fatto 50 anni fa, però..", a quel punto lei conclude: "Non vale più". Il tabellone è dedicato a "Una donna in carriera". Gloria riesce a trovare il jolly, che ha il volto di Gerry in versione bagnino, per questo lui si rivolge alla mamma della concorrente: "Guarda come è contenta, ho anche la cartolina con il bagnino, dopo te ne dò una, si può tenere lì sul comodino, porta bene". E’ proprio Gloria a dare la riposta esatta, arrivando a quota 9.900 euro, cifra che le consente di passare almeno per ora in vantaggio.

Non manca il "Traghetto Express", che può consentire di giocare in solitaria, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore, a tema "L’impegno è tutto". E’ proprio Gloria a trovare lo spicchio dedicato, un errore la porta però a perdere tutto quanto avveva accumato rendendo così vano il suo vantaggio. Questa volta è Giulia a dare la risposta esatta, così da fare una zampata importante per la sua partita, che le consente di salire a quota 7.300 euro.

Spazio a un’altra manche tipica del periodo, "Un’estate fa", con un tabellone dal titolo "Estate 1987", è ancora Giulia a indovinarla, mossa che la porta a raggiungere i 9.300 euro. Non può mancare il "Triplete"(vengono fatte quattro manches), a tema "Studenti", al termine ci si trova con Giulia in testa a 11.300 euro, seguono Barbara a 2 mila euro, chiude Gloria a 1.000 euro. L’ultima frase era "E’ tempo di rimettere la sveglia", Gerry chiede quindi a Samira se patisca questo, lei conferma: "Certo, non è che sia proprio un piacere, però si deve fare", la situazione del presentatore è opposta: "Io la pastisco al contrario, quando so che ho messo la sveglia mi sveglio prima per vedere se mi sono ricordato di metterla", questo capita però anche alla ragazza: "Anch’io, ho l’ansia di non svegliarmi".

A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "In questo gioco" e ogni lettera che ha un valore di 1.700 euro grazie al giro di Gerry (inizialmente aveva trovato il "Bancarotta". A dare l’ultima soluzione è Giulia, che sale 19.800 euro, che le consentono di restare campionessa. Anche questa volta la giovane ottiene i complimenti di Scotti: "E allora! Che te lo dico a fare? Questa è forte veramente! Una settimana splendida per la nostra Giulia di Urbino".

La cavalcata continua con "La Ruota delle Meraviglie"

La serata non è ovviamente finita per la campionessa, che può rendere ancora più cospicuo il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dover affrontare tre frasi a tema "Parco".

Le cose non vanno benissimo, Giulia non riesce a indovinare le prime due frasi, Scotti non nasconde il suo rammarico: "E ci sono rimasto male, mi sono abituato bene con la nostra campionessa, può capitare a una grande come la nostra Giulia". La ragazza trova la terza soluzione solo in extremis, ma a differenza di ieri non viene ritenuta regolare, il presentatore infatti sottolinea: "Questa volta il gong penso sia arrivato dopo, anzi non valeva più, perdendo gli ultimi tre secondi aveva finito". Per la prima volta si trova così con tre buste rosse, Scotti parte mostrando la numero 3, dove ci sono 1.000 euro, prima di mostrare il resto arriva una sorta di rimpianto del presentatore: "Non vorrei essere stato io che le ho augurato di diventare la numero due della nostra classifica, ma La Ruota è così", nonostante questo lei può vantare un primato, quello di essere "la donna che ha vinto di più in assoluto a ‘La Ruota della Fortuna’, nella classifica generale, donne e uomini, è al terzo posto". Si continua svelando la numero 1, dove troviamo 5 mila euro, mentre la numero 2 contiene 20 mila euro, "busta che avrebbe cambiato la storia", evidenzia Gerry, sarebbe infatti andata al secondo posto in assoluto.

La cifra complessiva è di 299.100 euro, "Wow", sottolinea Samira. Si chiude con un importante annuncio da parte di Gerry: "Domani qualche manche nuova, tra otto-nove giorni un sacco di novità".

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