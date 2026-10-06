La Ruota della fortuna, Samira Lui all’altare (con Luigi) e Gerry Scotti spietato con l’ex campione: “Lo cacciamo” Gerry Scotti è davvero senza freni nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 6 ottobre 2026, ha il futur pronto per Samira Lui, ma si scatena con un concorrente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, martedì6 ottobre 2026, come sempre al termine del Tg5. Il compito di dare il via alla puntata è affidato come sempre al batterista Diego Fornaciari, questa volta lui trova un modo perfetto per presentare Gerry Scotti, indicando: "G come Grande, S come Sognatore".

A quel punto il conduttore entra in studio con tanto di fumo scenografico, apprezzando la musica: "Che bello. E allora, e allora, guarda che bel pubblico, buonasera gente, come andiamo? Andiamo bene. L’unica verdina in mezzi ai Fortuna Six è la nostra Nicla, sempre bella, mi tocca andare a lavorare, ma che bello, sono fortunato, quando dico ‘Vado a lavorare’ vado dai miei concorrenti, con il mio pubblico e con la mia band, che ancora una volta vi dà il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore rivela di essere abituato a ricevere tanti complimenti per la band, anche se "in testa alla classifica per le signore dagli 80 anni in su c’è un certo Fronaciari", che esulta prontamente, "gli altri se la giocano, di ogni età, ma oltre gli 80 mi sta fregando tutte le donne Fornaciari, ha il baffo che conquista".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Alessandro di Bisceglie, che ha portato a Gerry una serie di disegnini della figlia e del suo amichetto. A questo si sono aggiunti una serie di prodotti pugliesi tipici, lui ha vinto finora 13.900 euro. A sfidarlo sono Martina, che lavora al CONI nella sezione baseball e softball di Roma (Gerry rivela. "Mi hanno fatto giocare un paio d’anni, poi mi hanno detto di stare a casa") e Samuele, studente di Medicina Veterinaria di Pontedasso (Imperia).

Non può ovviamente mancare Samira Lui, sempre al ritmo di "Ever Lasting Love", questa volta con un abitino nero con colletto bianco. Una volta arrivata, Scotti la stuzzica subito sull’outfit: "Assomiglia alla mia insegnante delle scuole materne, un bel ricordo, ma lei è ancora meglio come ricordo".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata a "Il falso magro", che si rivela essere un "tripudio di calorie, grassi e sapori", come indovinato da Samuele, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Una volta conclusa la manche Scotti non può fare a meno di stuzzicare la collega: "Lei è pronta, sento profumo di altare, fossi in Luigi ci penserei", in riferimento alla precisione usata per spiegare la ricetta.

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio con Saturno, che dimezza quanto guadagnato, mentre quello co Giove raddoppia. Il tabellone ha come titolo "Un consiglio per la Bilancia", a dare la soluzione è Martina, che guadagna 2.600 euro (nel frattempo lo sfidante è tornato a zero). "Quando uno ha il cuore tenere sta sempre lì ad aspettare che qualcuno lo cerchi, ghostizzatevi", è il consiglio che Scotti dà agli appartenenti del segno, che trova l’apprezzamento di Samira: "Quanto è moderno, non aspettare chi non ti cerca vale per tutti i segni, non solo la Bilancia").

Spazio a "Juke Box", incentrata su "Do You Really Want to Hurt Me", le cose iniziano però male per Martina, che trova subito il "Bancarotta", tutti sono quindi a zero. Questa volta è il campione a riscattarsi e a indovinare la risposta, così da guadagnare 5.700 euro e passare subito in vantaggio.

La gara a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Chiacchiere da bar", incentrata su "Una volta era diverso". Gerry rivela di avere ricevuto un invito particolare dal suo barista, che gli ha chiesto di fare una shakerata per la nonna, esattamente come nel filmato collegato alla manche.

Il menu della serata continua con "Il Regno del Animali", dedicata a "L’Olm", animale che Samuele rivela di non avere mai sentito, pur essendo studente di Veterinaria.

A sorpresa è lo sfidante a diventare campione con un colpo d’ala nel finale, che lo porta a guadagnare 12.400 euro, cifra che gli permette di fare il colpaccio in modo inaspettato. L’ex campione prima di salutare ha una sfilza di saluti chiesti a Samira, per questo Gerry scherza: "Lo vogliamo cacciare? Con le buone maniere, ma lo cacciamo".

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più speciale la serata con "La Ruota delle Meraviglie" , con tre frasi a tema "Curve". Il giovane indovina solo la prima, così da consolarsi con una busta verde. Si parte aprendo la prima busta rossa, la numero 3, che contiene 10 mila euro. Il presentatore apre la verde, con un valore a 1.000 euro, arriva così a un totale di 13.400 euro. Ma cosa c’è nella numero 2? La frase era legata alle curve della borsa, qui c’è la borsa della spesa, visto che riesce a vincere la spesa per un anno, possible pur non avendo trovato la soluzione. Gerry conclude: "Ha visto che siamo vestiti uguali stasera?", anche Samira lo nota: "Mi ha copiato l’outfit, due colletti bianchi"

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