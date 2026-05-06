La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti contro il campione: “Ma cosa volete?!”, sfuma il jackpot mostruoso (nonostante Samira) Tra colpi di scena e occasioni mancate, Cinzia conquista il titolo mentre Alfonso sfiora il jackpot da 167400: cosa è successo nella puntata del 6 maggio 2026.

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Come ogni sera, anche mercoledì 6 maggio si alza il sipario nello studio de La Ruota della Fortuna. Dopo la beffa atroce di ieri sera, quando ha lasciato in studio la busta da 200mila euro, il campione Alfonso torna a giocare per rimpinguare il suo bottino. Ne è venuta fuori la solita serata piacevole e spensierata, con Gerry Scotti – accompagnato da una splendida Samira Lui – gran cerimoniere di uno degli show più amati della tv italiana. Ecco cosa è successo.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 6 maggio

La puntata si apre con la band resident dei Fortuna Five che presenta l’ingresso in studio di Gerry Scotti, definito "piacevole e avvolgente come una cioccolata calda: un peccato di gola". Per poi eseguire live l’iconica canzone ‘You Sexy Thing’ degli‘Hot Chocolate ‘.

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"Mi avete fatto un regalo meraviglioso con questo sound", dice il conduttore. Che poi accoglie in studio la sua socia Samira Lui, che scende la scalinata da vera diva sulle note di Ossessione di Samurai Jay, indossando un minidress bianco con inserti neri: "Posso dire che stai benissimo con questo vestitino?", il complimento del conduttore.

La partita? Il campione calabrese Alfonso, sfida il 21enne Matteo, studente di Parabiago, e Cinzia da Merate, pensionata dopo aver lavorato per 42 anni in un negozio di calzature. La partita inizia subito sui binari dell’equilibrio. Cinzia vince la prima manches, poi viene beffata dalla bancarotta e il pallino del gioco passa nelle mani di Alfonso, che però riesce a fare arrabbiare Gerry Scotti fallendo una soluzione già quasi scritta sul tabellone della manches Sex Bomb: il campione non riesce a indovinare la risposta "Sensualità in grado di accendere il desiderio" e il conduttore sbotta:

"Ma no! Ma cosa volete che vi diamo il bigliettino con la risposta!"

Poco dopo è sempre Alfonso al centro dell’attenzione, stavolta nella manche Jackpot con un maialino da 167400 euro in palio. Il concorrente domina la e pesca dalla ruota proprio lo spicchio jackpot, che gli permetterebbe di dare la soluzione e provare ad avvicinarsi al premio faraonico. Samira Lui prova a spronarlo, ricordandogli: "Hai anche il jolly", ma lui purtroppo confessa: "Purtroppo mi manca una parola". "Ma no! Mi ero illusa" sbotta la showgirl. Poco dopo esce ancora lo spicchio jackpot: "Che patimento", osserva Scotti. Ma stavolta Alfonso riesce a trovare la soluzione che – nel caso in cui confermasse il titolo a fine puntata – gli permetterebbe di portare a casa il maialino con il superpremio. Purtroppo per lui, però, nella seconda parte della partita Cinzia prende in mano il pallino del gioco e grazie a un colpaccio nella partita conclusiva riesce a diventare la nuova campionessa con un montepremi di 11mila euro. "Sono contento per te, ma che peccato per Alfonso che se avesse vinto avrebbe portato a casa il jackpot. Ma finalmente una campionessa pensionata", osserva con un pizzico di delusione Gerry.

Si passa quindi alla Ruota delle meraviglie, stavolta a tema "Dado". Cinzia risolve in un batter d’occhio i primi due tabelloni, ma si blocca sul terzo nonostante i 57 secondi a disposizione. Cinzia apre la sua prima busta, che contiene 20mila euro. "La tengo", dice senza tentennare. "Se erano 5mila o 10mila magari tentavo, ma 20mila sono tanti". La scelta è azzeccata, perché nell’ultima busta c’erano 5mila euro.

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